 Сальмонеллез в кафе в Николаеве: 6 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении здравоохранения Николаевской области.
"В настоящее время в областной инфекционной больнице находятся шесть пациентов, обратившихся за медицинской помощью после употребления продуктов в одном из заведений общественного питания. Состояние здоровья четырех пациентов оценивается как средней тяжести, еще двое – в тяжелом состоянии", – сообщили медики.
Пятерых больных доставили в инфекционную больницу машинами скорой помощи. Один пострадавший пришел в приемный покой самостоятельно.
Читайте на Цензор.НЕТ: На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ
При исследовании бактериологического материала удалось выделить возбудителя инфекционного заболевания – сальмонеллу.
Медики призывают жителей Николаева быть осторожными при питании в заведениях общепита.
Хоча... Заходжу який раз в Таврію-Б, а там горобці поживають фревольно. Є що поклювати і сирнути можна і не капає зверху. Ще не вистачає котів, що б насрали в крупах. До речі, який дурінь придмав так продавати крупи? Тупо висипали усе в один бак, іди гребись.