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Все про:инфекции (125) Николаев (1173)

 Сальмонеллез в кафе в Николаеве: 6 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии

У посетителей одного из заведений общепита в Николаеве диагностировали сальмонеллез. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении здравоохранения Николаевской области.

"В настоящее время в областной инфекционной больнице находятся шесть пациентов, обратившихся за медицинской помощью после употребления продуктов в одном из заведений общественного питания. Состояние здоровья четырех пациентов оценивается как средней тяжести, еще двое – в тяжелом состоянии", – сообщили медики.

Пятерых больных доставили в инфекционную больницу машинами скорой помощи. Один пострадавший пришел в приемный покой самостоятельно.

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При исследовании бактериологического материала удалось выделить возбудителя инфекционного заболевания – сальмонеллу.

Медики призывают жителей Николаева быть осторожными при питании в заведениях общепита.

Источник: https://censor.net.ua/n3126932
 
 
 Топ комментарии
 
Почему? Нет контроля в государстве, ни общепита, ни магазинов, ни производителей пищевых продуктов.Люди травятся постоянно и Гройсмана это не волнует.
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Почему в таких новостях никогда не называют название заведений?
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Контроль или есть или его нет. Если в магазинах продают сливочное масло ,где его нет, а есть пальмовый дешевый маргарин, от которого в стране инфаркты миокарда и инсульты зашкаливают и люди вымирают как мухи, то разве это контроль? Это геноцид.
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Тут таких забредалок-наливаєк куча. При чому в самому центрі міста. Там в кухню зайти гидко, а вони працюють і процвітають.
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Почему? Нет контроля в государстве, ни общепита, ни магазинов, ни производителей пищевых продуктов.Люди травятся постоянно и Гройсмана это не волнует.
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Котроль є, але "рєшается" усе за пару копійчин, на місці. Та вже трохи складніш стало рішати. Особливо великим підприємствам.
Хоча... Заходжу який раз в Таврію-Б, а там горобці поживають фревольно. Є що поклювати і сирнути можна і не капає зверху. Ще не вистачає котів, що б насрали в крупах. До речі, який дурінь придмав так продавати крупи? Тупо висипали усе в один бак, іди гребись.
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Контроль или есть или его нет. Если в магазинах продают сливочное масло ,где его нет, а есть пальмовый дешевый маргарин, от которого в стране инфаркты миокарда и инсульты зашкаливают и люди вымирают как мухи, то разве это контроль? Это геноцид.
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Саме цього ЗХ. Зате є проти КАЗКИ по Декабристів, на розі під ролетами. І я за слова відповідаю.
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Почему в таких новостях никогда не называют название заведений?
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Медики призывают жителей Николаева быть осторожными при питании в заведениях общепита - это как? как пища, зараженная сальмонеллой отличается от безопасной? у нее другой вкус, цвет, она плохо пахнет, сальмонелла как-то заметна на поверхности еды? это надо все объяснить..., а может спрашивать у работников - вдруг признаются...
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больше всего в таких новостях возмущает "безимянность" заведения! Если в стране нет системы контроля, то хоть такая "слава" помогла бы задуматься собственников. Кроме того каждый день люди хотят по кафешкам, их просто надо предупреждать об опасности!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСальмонеллез в кафе в Николаеве: 6 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии
 
 
 
 
 
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