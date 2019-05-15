 Сальмонеллез в кафе в Николаеве: 6 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении здравоохранения Николаевской области.

"В настоящее время в областной инфекционной больнице находятся шесть пациентов, обратившихся за медицинской помощью после употребления продуктов в одном из заведений общественного питания. Состояние здоровья четырех пациентов оценивается как средней тяжести, еще двое – в тяжелом состоянии", – сообщили медики.

Пятерых больных доставили в инфекционную больницу машинами скорой помощи. Один пострадавший пришел в приемный покой самостоятельно.

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При исследовании бактериологического материала удалось выделить возбудителя инфекционного заболевания – сальмонеллу.

Медики призывают жителей Николаева быть осторожными при питании в заведениях общепита.