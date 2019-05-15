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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина рассчитывает, что Евросоюз продлит санкции против России еще на полгода, - Климпуш-Цинцадзе

У Киева нет оснований предполагать, что Европейский союз может снять с России санкции. Украина собирается поднять вопрос о введении дополнительных ограничительных мер против РФ за раздачу российских паспортов на Донбассе.

Об этом на брифинге в Киеве заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас нет оснований считать, что европейские страны будут сомневаться в необходимость продления санкций. Поэтому думаю, мы можем рассчитывать на то, что они будут полностью на следующие полгода продлены", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

В то же время она отметила, что Украина поднимает вопрос о введении дополнительных санкций либо других ограничительных мер в отношении РФ из-за выдачи украинским гражданам российских паспортов на неподконтрольной территории Донбасса.

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Напомним, ранее в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от минских соглашений, если Евросоюз снимет санкции с России.

В то же время действующий президент Петр Порошенко уверен, что санкции против РФ на июньском саммите Европейского Союза будут продлены.

Источник: https://censor.net.ua/n3126929
 
   
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возможно это произойдет уже не при этой шлюховатой мамзеле
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У нас 1-2млн. рабов ездят горбатиться на стройках дач тем же самым генералам Рашки, шо убивают сыновей тех же строителей.
Какие ссанкции то? Климкин-Цыркадзе может только смешно унижаться, ибо похоже Сименс теперь будет совершенно спокойно поставлять и налаживать турбины в крым, ибо рукожёппы даже установить не могут.
Климпанула тут прям вся Европа об..... смеялась)
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на Европу они надеяися. а что вы, чмошники, сами делаете против росии.
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Помогают с транзитом нефти и газа, закупают уголь и массу товаров. Мало?
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Как шо? А рошенками сахарный диабет вызывают у кацапов.
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Весь этот бред про якобы какие то санкции уже невозможно слушать. Какие санкции? Где они? Если Порошенко с медведчуком продолжают качать рускую нефть и газ и увеличивают товарооборот, то о каких санкциях идёт речь? Все это дымовая завеса на словах, под прикрытием которой полностью слили интересы Украины.
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