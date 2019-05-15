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Все про:Крым (21456) Путин (24785) Франция (2068) Марин Ле Пен (43)

 "Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - Марин Ле Пен

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен отвергла обвинения в дружеских отношениях с Кремлем и назвала подобные утверждения оскорбительными для себя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Postimees.

"При всем уважении я считаю, что ваш вопрос - оскорбление", - ответила Ле Пен на вопрос журналиста.

"Всю нашу историю мы боролись за свободу и теперь спрашивать, находимся ли мы во власти той или иной страны, - это невероятное оскорбление. Я защищаю интересы своей страны, а потом стою за интересы Европы. Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - заявила Ле Пен.

"Что касается Крыма, у каждого государства должна быть возможность свободно определять свою дипломатию", - отметила она.

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Она также добавила: если "одна европейская страна и ее суверенитет попадут в опасность, мы все будем рядом, чтобы ее защитить".

При этом Ле Пен заверила, что Россия не финансирует ее партию.

"Это все ложь. Ни один европейский банк не был согласен выдать нам кредит. То есть мы были вынуждены ходатайствовать о кредите по всему миру. Просто случилось так, что российский банк согласился выдать нам кредит на эту сумму. Причем под очень плохой процент. Мы получили кредит, но мы выплатим его", - объяснила политик.

Марин Ле Пен накануне прибыла в Эстонию для переговоров с местными евроскептиками по формированию фракции в Европейском парламенте.

Источник: https://censor.net.ua/n3126928
 
 
 Топ комментарии
 
Еще одна актриса погорелого театра.
Сегодня в роли независимой от пуйла.
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бабосы от х#йла принимать это да, и понты для жабоедов колотить тоже. "Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - Марин Ле Пен - Цензор.НЕТ 7762
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шо такое - борделю не дали финансирование - печалька "Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - Марин Ле Пен - Цензор.НЕТ 110
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Марін Ле Пен лукавить і не моргає.
"Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", - Марін Ле Пен - Цензор.НЕТ 1439
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Это не методичка а реальность. У Украины даже до событий 2014 шансы войти в ЕС были призрачными, а сейчас с войной на своей территории их нет вовсе.
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Время течёт, все изменяется... и Московия не вечная... как СССР - "оплот мира и прогресса"...
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О каком крахе Московии ты говоришь? Экономика РФ довольно стабильна, за российскими ресурсами куча стран в очереди стоят, армия вторая в мире, а для подавления внутренних протестов есть ФСБ, Росгвардия и другие компетентные органы.
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Про СССР то же самое говорили... А он был помощнее России...
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У СССР была куча нац. республик, которые имели право выхода из состава государства. Они им воспользовались. Сейчас субъекты не могут покинуть состав государства по своему усмотрению. Татарстан - лучший пример. Одним словом, если ты будешь ждать краха РФ, чтобы вступить в НАТО или ЕС, то боюсь Украина туда никогда не вступит. А если РФ рухнет, то ЕС и НАТО Украине тем более не нужны.
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Сам туда иди. Я не обязан поддерживать еврофантазии отдельных комментаторов.
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я в курсе что у тебя в методичке этого нет кремлядь.
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Хочешь в ЕС? Чеши. Украина в ближайшие 50 лет о ЕС может даже не мечтать. Соглашение об ассоциации с ЕС - это не шаг в сторону членства, а альтернатива ему.
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Кремлядь, я уверен что уже через 15 лет Украина будет в ЕС если твой карликовый лидер не затащит нас в азиопу.
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То то я смотрю ты такой богатый что вынужден зарабатывать печатая высеры из кремлевской методички.
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Применительно к ситуации с Украиной это так. Есть целая куча стран, которые подписали подобные документы с ЕС. Ни о каком их вступлении в таможенный и валютный союз речи не идет.
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Ты не знал, что ЕС это в первую очередь таможенный союз и только потом все остальное?

Тамо́женный сою́з, ТС - соглашение двух или более государств (форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории».
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Раздел ІV «Торговля и вопросы, связанные с торговлей» определяет вхождение Украины в Углублённую и всеобъемлющую зону свободной торговли ЕС (УВЗСТ). По мере сближения украинского законодательства со стандартами ЕС, УВЗСТ обеспечит дальнейшую экономическую интеграцию во внутренний рынок ЕС. Это означает ликвидацию почти всех тарифов и барьеров в сфере торговли товарами, предоставления услуг и вложения инвестиций (особенно в энергетической отрасли). С принятием соответствующих правил ЕС Украина получает доступ к его рынкам, в том числе к сфере госзакупок.
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Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.


Введение Евросоюзом пошлин на украинскую металлопродукцию может привести к потере до полумиллиарда евро в год, сокращению рабочих мест и уменьшению отчислений в бюджет, считают в Федерации металлургов. По мнению экспертов, из-за пошлин отечественная продукция на рынках ЕС станет неконкурентоспособной.
Вместо дополнительных рынков сбыта - новые пошлины. Евросоюз преподнес сюрприз и уравнял соседку-Украину с санкционной Россией, азиатским Ираном и южноамериканской Бразилией. На часть произведенной в этих четырех странах продукции из металла ввели пошлины. В Украине больше всего пострадали предприятия, производящие горячекатные рулоны, которые используются в машиностроении и строительстве жилых домов.
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Кремлядь, ты цитируешь высер 2017 года в середине 2019 года. И что, сбылись эти прогнозы и наши металлурги разорились? Да нифига и близко нет.
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Так, со 2 февраля (2019) ЕС введет квоты на объемы металлургии, которая ввозится в союз с той или иной страны. В случае превышения этой квоты на дополнительную продукцию введут 25% пошлины.
При этом, как сообщают в Минэкономики, Украине удалось отстоять около 12 категорий товаров - на них таможенные меры ЕС распространяться не будут, а поставки продукции будут происходить в обычном режиме. И моя новость на 1,5 года более свежая.
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Краха рашки я не жду, но с вами поспорю. У республик совка право на выход было только де-юре, а де-факто это право реализовалось после полного финансового коллапса "великого и могучего". Пока рашка движется в том же направлении.
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У Рашки все пока очень даже не плохо. Они скупают за бесценок европейских проституток, тянут новые потоки в Германию, Турцию, Китай. В прошлом году был поставлен рекорд нефтедобычи. Практически любые санкции будут бессильны против РФ пока она будет главной бензоколонкой мира бо основные валютные поступления это нефть, газ и лес, которых в РФ навалом. Поэтому я бы не рассчитывал на ее скорый крах.
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Кремлядь, меняй методичку. Потоки пока что приносят только убытки, тот что в Китай вообще не имеет шансов на окупаемость по той цене по которой китайцы готовы покупать. Турция тоже клала на вас х, будет покупать только если у вас будет сильно дешевле чем везде, а у вас не будет по целому ряду причин. Рекорд нефтедобычи? О чем ты бредишь кремлядь? У вас уже заливают в скважины кислоту что бы выжать из них последние соки, в связи с чем собственно и был недавний инцидент с кислотой и утилизацией вашей нефти. Я не жду вашего скорого краха, лет 5 вы еще протяните, но вот потом уже покатитесь очень быстро. Запасы вы уже проели за пред идущие 5 лет.
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Прям таки все проели за последние пять лет? Спеши менять методичку.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года. Об этом сообщается в материалах Минфина России.
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Мабуть ви з Шевчуком про різні Росії кажете, бо він каже "Средние заплаты во многих городах не больше пятнадцати - двадцати тысяч (примерно 7-10 тысяч гривен), бреше певно, ви краще знаєте.
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А у нас весь Киев обклеен объявлениями об устройстве на работу кассиром, продавцом, охранником и все в пределах 6500-10000 гривен. И это в столице. Что там происходит в регионах одному Богу известно.
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Ты Киев со своим подмосковьем не путаешь бот?
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Да кремлядь, проели. Резервный фонд россии, более не существует так как полностью проеден. А ФНБ вы проедаете сейчас. И пусть тебя не вводят заблуждения по поводу его якобы "роста", это банальное падение курса деревянного и учет средств фонда в рублях.
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А я и не рассчитываю. Тем более, учитывая тот факт, что Зеленский не будет бегать по Европе и клянчить ввести/продлить санкции по отношению в РаФикам ссылаясь на их беспредел.
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А за какие деньги рашка будет продавать сырье в Китай по новым потокам? Особенно если учесть, что для этих новых потоков Китай единственный возможный потребитель? Там по "Силе Сибири (для одаренных СС)" вообще мрачно все выглядело.
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имели право выхода? - на бумажке, разве что.
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Я б не надіявся на розвал рашки. Такі процеси занадто розтягнуті в часі і залежать від багатьох факторів. Тільки малолітній дурень покладає надію на те що, його набагато сильніший ворог колись стане слабшим від нього. Типу, ось я виросту колись, а він постарішає. Де гарантія що, корумпована і відстала Україна стане сильніше від такої само корумпованої та відсталої рашки, якщо вони обидві змагаються в тому, хто скоріше проб'є більше рівнів дна? Рашка має більше природних ресурсів і менше вимогливий народ. До того ж народ на раїсі вражений шовінізмом, тоді як в Україні мільйони виїхали на заробітки назавжди. То ж, Україна втрачає потенціал людський набагато швидше. До того ж, Україна не має стільки природних ресурсів аби відновлюватися швидше від рашки. Все що зараз Україна має це, людський потенціал, який стрімко тане. З таким регресом не буде кому зустрічати падіння ерефії.
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Что должен был сделать убийца-Янукович в конце 2013 года?
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Заявы аля ЗеБил. А не допущу! но извинюсь и сделаю как надо
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и генерашек больше чем войск и все паркетные "Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - Марин Ле Пен - Цензор.НЕТ 4560
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Все к чему прикасается мозг ватника превращается в дерьмо....
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Хорошо, что у тебя ***** стал любить Украину и склады Петя подорвал.
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Особенность ватного быдла это все время врать и растягивать все во времени, скоро и Боинг на Петю повесить, прогибаться так по полной...
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шо такое - борделю не дали финансирование - печалька
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бабосы от х#йла принимать это да, и понты для жабоедов колотить тоже. "Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - Марин Ле Пен - Цензор.НЕТ 7762
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Еще перекрестись и "зуб дай".
Есть такое выражение "полезные идиоты". Ну вот какой идиот признается в том шо он идиот то?
Неа, таковых нету. Но то что в доме у этой бабы есть бюстик Сралина - не сомневаюсь. Же не шпа ма идиотси.
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Еще одна актриса погорелого театра.
Сегодня в роли независимой от пуйла.
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Очередной транш не постулил, шо аж так на спонсора варежку разинула?
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В 2014-2015-м у Европы был выбор: попросить РФ вывести войска с Донбасса, или выкрутить Пороху руки с "минском".
Так что - веры нет ни немцам, ни французам. Украина может полагаться только на Штаты (а теперь и они могут прекратить активную помощь, потому что до власти дорвалась рыговская сволочь).
Увы... Будущее печально.
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За чем им просить вывести войска если они при этом выкрутились ***** руки и получили дешевое сырьё и получают, они имеют все бабки рашки и доят как хотят это по факту, при чем все кому не лень, фишка: поддержал кацапа, получил бабло, послал все нах ... работает очень не плохо....
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Ну, как говорится, "друг познаётся в беде".
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Расия как и совок сырьевая база, поменять можно только если у себя реально строить как к примеру Китай... Для развитых стран они всего лишь придаток...
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....не совсем......всё зависит от того, как скоро обгадится или необгадится "клоун"....
.. если выберет нужное направление и будет дружить с богатыми и умными - свет в конце тоннеля , с отмороженными - край.....
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Не думаю что лично от него вообще что-то зависит. Больше всего на свете он боится собственной охраны.
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Выбора в 2014 году не было и, к тому же, Порошенко трактовал, в итоге, Минские соглашения на пользу Украине и убедил в своей трактовке пунктов соглашений Оланда и Меркель.
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Выбор был: они могли намекнуть что стратегический курс на замещение Трубы на американский сжиженный газ может привести к непредсказуемым последствиям через несколько лет. Но, вместо этого они де-факто согласились на нарушение Хельсинкского соглашения от 1975 года. Так что, за их границы тоже никто поручиться теперь не может.
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Не понял - какое отношение это имеет к Минским соглашениям?
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кацапы финансируют более 200 движений по всему миру..левых, правых, исламистских..
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.....вот яркий пример "немецкой порноактрисы" в политике.....
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Маринка, ты дааавно у него под хвостом!
🤗
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В усьому цивілізованому світі неотримати кредит, це гірше ніж в тюрму сісти...
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Ще трохи і Ле Пен поведе свої війська на Бородіно. "Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", - Марін Ле Пен - Цензор.НЕТ 3739
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цікаво, а ліві партії не мають проблем з отриманням цих кредитів..?
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саме так..але до лівих є історична приязнь..
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Кто такая путина? Ведь правильно говорить - @уйло!
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Ну что ты будешь делать! Ле Пен неожиданно тоже оказалось чмом!
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ПУТИН СТАРЫЙ КГБЭШНИК ТОРМОЗИТ ПО ПОЛНОЙ )))
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Под лапой? так прямо и сказала? "Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", - Марін Ле Пен - Цензор.НЕТ 8714 какая лапочка эта Ле Пэн.
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все больше и больше у нее сторонников в стране - все возвращаться во времена Де Голля когда французы приняли алжирцев, которые сотрудничали с французами,во время войны в Алжире 1954 - 1962. С этого момента и начинается новая история мусульманской Франции.А
Марин Ле Пен продолжатель дела ОАС(Созданная противниками независимого Алжира из числа колонистов и французских офицеров Организация Секретная Армия) того времени - как то так - кому интересно почитайте сами - все может повториться ,на шо и расчитывают цапы
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яка лапа у вас давно ***** в роті...виймай його коли казки чешеш
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перекласти на нормальну мову: Путін, дай гроші...ми поіздєржалісь, а нам хочеться жити на широку ногу та їсти в ресторанах смачні жаби.
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Болтающаяся на совсем другом органе путлера верещит,что не хочет быть под его лапой.
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О це так розворот... В лаптів баблона підтримку маргіналів закінчилося?)))
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Це каже та, що не виймає путєна з свого рота?
_____________
Але наші системні "націоналісти" не кращі.
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По ходу пуйло не розрахувався з нею за останній квартал )))
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Кого-то мне она напоминает со своим "патриотизмом".Пэдроботы не подскажте?
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На России деньги кончились всяких клоунов по всему миру содержать?
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Кремлядь стає токсичною навіть для колишніх "нахлєбніков с Європи". Політичні опоненти починають тикаи у вічі зв'язками з ****** і правим та лівим приходиться зрікатися товариства з рашистами. Тож є надія що, колишні прихильники стануть завзятими противниками аби відмазатися від колишніх зв'язків.
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"Да за такое и партбилет на стол положить можно!" (с)
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Она её партия уже давно не только под лапой а под всем Путиным телом. Франс Нашионал уже давно филиал Кремля.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - Марин Ле Пен
 
 
 
 
 
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