 "Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - Марин Ле Пен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Postimees.
"При всем уважении я считаю, что ваш вопрос - оскорбление", - ответила Ле Пен на вопрос журналиста.
"Всю нашу историю мы боролись за свободу и теперь спрашивать, находимся ли мы во власти той или иной страны, - это невероятное оскорбление. Я защищаю интересы своей страны, а потом стою за интересы Европы. Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", - заявила Ле Пен.
"Что касается Крыма, у каждого государства должна быть возможность свободно определять свою дипломатию", - отметила она.
Она также добавила: если "одна европейская страна и ее суверенитет попадут в опасность, мы все будем рядом, чтобы ее защитить".
При этом Ле Пен заверила, что Россия не финансирует ее партию.
"Это все ложь. Ни один европейский банк не был согласен выдать нам кредит. То есть мы были вынуждены ходатайствовать о кредите по всему миру. Просто случилось так, что российский банк согласился выдать нам кредит на эту сумму. Причем под очень плохой процент. Мы получили кредит, но мы выплатим его", - объяснила политик.
Марин Ле Пен накануне прибыла в Эстонию для переговоров с местными евроскептиками по формированию фракции в Европейском парламенте.
И тут Остапа понесло
Тамо́женный сою́з, ТС - соглашение двух или более государств (форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории».
Введение Евросоюзом пошлин на украинскую металлопродукцию может привести к потере до полумиллиарда евро в год, сокращению рабочих мест и уменьшению отчислений в бюджет, считают в Федерации металлургов. По мнению экспертов, из-за пошлин отечественная продукция на рынках ЕС станет неконкурентоспособной.
Вместо дополнительных рынков сбыта - новые пошлины. Евросоюз преподнес сюрприз и уравнял соседку-Украину с санкционной Россией, азиатским Ираном и южноамериканской Бразилией. На часть произведенной в этих четырех странах продукции из металла ввели пошлины. В Украине больше всего пострадали предприятия, производящие горячекатные рулоны, которые используются в машиностроении и строительстве жилых домов.
При этом, как сообщают в Минэкономики, Украине удалось отстоять около 12 категорий товаров - на них таможенные меры ЕС распространяться не будут, а поставки продукции будут происходить в обычном режиме. И моя новость на 1,5 года более свежая.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года. Об этом сообщается в материалах Минфина России.
Есть такое выражение "полезные идиоты". Ну вот какой идиот признается в том шо он идиот то?
Неа, таковых нету. Но то что в доме у этой бабы есть бюстик Сралина - не сомневаюсь. Же не шпа ма идиотси.
Сегодня в роли независимой от пуйла.
Так что - веры нет ни немцам, ни французам. Украина может полагаться только на Штаты (а теперь и они могут прекратить активную помощь, потому что до власти дорвалась рыговская сволочь).
Увы... Будущее печально.
.. если выберет нужное направление и будет дружить с богатыми и умными - свет в конце тоннеля , с отмороженными - край.....
🤗
є стара кацяпська пісня на цю тему
Марин Ле Пен продолжатель дела ОАС(Созданная противниками независимого Алжира из числа колонистов и французских офицеров Организация Секретная Армия) того времени - как то так - кому интересно почитайте сами - все может повториться ,на шо и расчитывают цапы
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Але наші системні "націоналісти" не кращі.