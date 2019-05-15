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 Название "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что "не приемлет" названия "Православная Церковь Украины" для поместной церкви. По его мнению, оно исключает принадлежность к церкви православных украинцев, проживающих за рубежом.

Об этом он заявил в обращении ко всей украинской пастве, обнародованном в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему мы не согласны на название Православная Церковь Украины, или в Украине. Потому что все автокефальные церкви имеют прилагательное название… Только нашу Церковь назвали не так, как другие – не Украинская Православная Церковь, а Православная Церковь Украины. Что за этим скрывается? Это означает, что православные украинцы за пределами Украины не относятся к Украинской Православной Церкви. И об этом сказано в Томосе", – заявил Филарет.

По словам почетного патриарха, православные украинцы, проживающие за пределами Украины, возмутились этим, поскольку хотят принадлежать к своей родной Церкви.

Читайте на Цензор.НЕТ: Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС. ФОТОрепортаж

"Все автокефальные Православные Церкви сохраняют за собой свою эмиграцию, кроме греческих церквей. Вся греческая диаспора канонически подчиняется Вселенскому Патриарху. Поэтому и мы должны называться Украинской Православной Церковью, а не Православной Церковью Украины, чтобы наша украинская эмиграция имела право принадлежать к своей родной Церкви", – резюмировал Филарет.

Ранее почетный патриарх Филарет заявил, что глава ПЦУ Епифаний выгоден Москве и призвал его "ничего не делать внутри церкви" без своего согласия. А также пообещал бороться за церковь, независимую и от Москвы, и от Константинополя.

Глава ПЦУ Епифаний, в свою очередь, заявил, что раскола в ПЦУ нет и не будет.

Также на Цензор.НЕТ: Томос об автокефалии ПЦУ не может быть отозван Вселенским патриархом, - советник Порошенко Павленко

Источник: https://censor.net.ua/n3126926
 
   
 Топ комментарии
 
Петр Порошенко торжественно вручил Почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету Звезду Героя Украины.
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зачем принимал награду..если все неправильно..
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"Тепер віруючі будуть розхльобувати."

Як саме?
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.....пошёл вабанк, прёт всякую ахинею.....
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А со стороны этот старый пердун, действует так
- как будто бы получил из кремля большой денежный транш...
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Церковь не может иметь национальности, когда этот Альгейемер поймет?
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последствия удара кадилом.....осталось понять кто его так
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Нівіщо вірующі во Пєтра спамлять безневинні вислови?
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Філарет переходить у наступ. Звісно, все зроблено непродумано, через дупіту. Петі потрібна була перемога перед виборами.Тепер віруючі будуть розхльобувати.
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"Тепер віруючі будуть розхльобувати."

Як саме?
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например как в 32-33-хх
и так 5-10 раз. пока не выбросят чепуху из головы. которая на плечах
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Понятно. Утверждение "Тепер віруючі будуть розхльобувати" абсолютно необоснованная манипуляция.
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Та мені там побоку шо там хлебчуть вірюючі.
ше війну хай зроблять через свої хлєбальники.
От тільки війна - для всіх, а біснування з мощами - лише для вірюючих.
Ти читав "ст. заповіт"? Сталін - гівнюк в порівнянні з вашим "бохом". раби? Не думаю, - раби в кубі!
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Нарвяд чи Вася віруючий.
Вкидає в коменти муєту, а пояснити не може.
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ну вообще то логично...., если вдуматься в смыслы....

Украинская Православная Церковь - национальная православная церковь украинцев

Православная Церковь Украины - церковь для православных.., пусть они и с Московии...
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Вот именно - второе и логично, что могут все считать себя прихожанами независимо от национальности и места проживания...
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ВКЛ_это_мы_01 - если забыть слово украинцы, то да...

Но сейчас нужно объединять украинцев , под церковью созданной именно для украинцев..., потому что мы сейчас на грани...
Как пример Израиль - где все иудеи где бы они не жили служат именно Израилю...
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Сейчас нужно не смешить весь мир и, к тому же, такие заявления Филарета именно и разделяют украинцев...
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ВКЛ_это_мы_01 - а у вас в Беларусь есть своя церковь? Все равно какая или только гундяевская?
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Ты уже устал обсуждать заявление Филарета?
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ВКЛ_это_мы_01 - ага..., хочется и над вами посмеяться немного... Назва "Православна церква України" відсікає українців за кордоном, - Філарет - Цензор.НЕТ 2999

Не только же нам "смешить весь мир.."
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Т.е. у тебя нет желания разбираться в чём-то до конца?
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ВКЛ_это_мы_01 - отвечу на вопрос, если ты ответишь на мой..., а то как на допросе...

а у вас в Беларусь есть своя церковь? Все равно какая или только гундяевская?
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А у нас точно также, как Филарет, КГБ разделило компартию на две, делит беларусов на католиков и православных, автокефальная церковь преследуется.
Что ещё Филарет конструктивного предлагает?
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ВКЛ_это_мы_01 - времени нет....

Должен идти по делам...., да и тема скучной становится уже...
пока...
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Имел честь ехать в одном автозаке с батюшкой автокефальной белорусской церкви...
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мабуть чорти давно заіснували праваславіє і зробили з нього бізнес- проект
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А что не так то?
Вроде объяснил нормально:
- такое название = рабы Яхве за рубежом меньше отстегнут бабла
- а вот такое название - это уже более православно
А то что сам поп не верит в белиберду про летающих мужиков - "скромно упускается" Название "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет - Цензор.НЕТ 2093

Че у нас так популярна "зрада"? Потому что. Вот и пример подоспел. что бы ни делали, но деньги нужно хранить в банке.... и все знают в какой Название "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет - Цензор.НЕТ 1867
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шото сильно много филарета, мож получил новую методичку от гундяева.
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Петр Порошенко торжественно вручил Почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету Звезду Героя Украины.
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зачем принимал награду..если все неправильно..
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хорошо что я атеист, а то совсем запутал, шайтан.
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Филарет явно заслуживает инсульт от СБУ или анафему уже от Константинополя
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Кстати я вчера написал - нужно еще бат. солдиков выделить Филу. Ибо москва его ликвидирует, а скажет: ой, это "порох" или Зеля(выбрать по вкусу))
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Так и хочется спросить у Филарета: " А у вас брат в москве есть? " (с)
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Патріарху (при всій до Нього повазі) слід вгамувати особисті амбіції, та поступитись за-для єднання Української Церкви! Так він має шанс залишитись в Історії України Людиною, що зробила свій особистий внесок в скидання московитського ярма. (може і навпаки - стати пішаком на геополітичній путінсько-гундяївській дошці) ЗІ: сподіваюсь, що Філарет - Людина мудра! Все буде - Україна!
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как этому попу объяснить, что религия не имеет национальностей?
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Попробуйте это Порошенко объяснить
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...он тоже такго не говорил. Нет украинской религии и церкви, как утверждает Филарет. Есть "Православная Церковь Украины"
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Категорически с вами не согласен. Вся беготня с Томосом именно и объяснялась желанием иметь свою,национальную церковь. Подоплека то была другая, но публично именно это выставлялось во главу угла.
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не нужно путать национальную с церковью раположенную в Государсвте Украна. Именно в этом различие назвавний УП и ПЦУ.
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И как после этого мировому сообществу работать с Украиной, когда у нас сегодня одно, завтра другое! Замаразматил Филарет, в махновщину решил поиграть. СБУ нужно проверить его КГБешные корни
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это старческий маразм ., забыл уже, что совсем недавно это название было приемлемо
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отсечь уже пора самого Филарета. задрал уже!
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За рубеж украинцев отсекает нищета!
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Особиста влада все, держава ніщо! Навіть у церковників...
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Тобто УПЦ МП назва не заважає у нас тут хазяйнувати, а в нас вся справа у неправильній назві? Чи обіцянки пуйла потрапити до раю подіяли таки?
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найгірше що Томос зробив Філарет а мародер тупо попіарився для виборів(бидло схавало),

та ще цей Томос не дає і НІКОЛИ не дасть нашій церкві Патріархату - мрії Філарета про незалежну рівноправну церкву із представництвами по всьому світі!
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Для миші (зебіла), страшніше за кішку (Петра) звіра нема!!!!
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Дах неспішно їде в Філарета,

шарудівши голосно шифером.

Ета.
А в кишені миша повісилась
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Українська Православна Церква. УПЦ, РПЦ, БПЦ і т.д. Так і повинно бути. Православних церков багато і їх приналежність стоїть на першому місці
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Я думаю когда человек уезжает из Украины на ПМЖ, то ему глубоко похер как будет называтся церьковь в Украине.
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нарік, вколи йому вже щось, бо розвалить томос к єпєням ще до парламентських і зробить з ПОПи ще лузернішого, ніж яценюк...
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Оказывается для Филарета Нарик важней чем Томос.
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преподобные разборки подтверждают, что томос таки был термосом пороха.
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Як не соромно, хто повісив ярлик Петровському! Є у нього "погремуха", яка є у кожного, але він не сидів і не засуждквався. То чому Ви до нього прицепилися. Тому, що він меценат і будівник к українських церков? А ваш ху@ло десятки тисяч положив в Україні і сотні тисяч в Сірії, я не кажу скільки по всьому світу. Якщо дуже хочеться - то погавкайте!
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Когда в 1990 году умер митрополит Пимен , Филарет очень надеялся , что на трон союзного попа выберут его, но пролетел , избрали Алексия . Вот после этого он начал уходить от подчинения московии и ратовать за создание независимой Киевской митрополии (что очень правильно) , но опять пролёт. Переговоры о объединение православия Украины велись , но большинство поддерживали патриарха Владимира (в миру Романюк , диссидент , был осуждён по политическим статьям) У Филарета был с ним сильный конфликт. В 1995 году Патриарха Владимира нашли мертвым в батаническом саду , Смерть вроди была естественая но разговоры ходили разные , аж до заказухи его противниками. Похоронили его с боем у стен Софии Киевской. И вот у Филарета третий пролёт , крышу и сорвало. Забыл отче о грехах смертных , где гордыня , алчность одни из них. Ведь может остаться в истории как ПАТРИАРХ , но похоже и в четвёртый раз пролетит.
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РОМАНЮКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УБИЛИ, ТОЛЬКО ТЕ КТО И ЛЕХА КАЧИНСКОГО !!!
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ГЛАВНОЕ ЧТО ОН НЕ БОИТСЯ ГНИД КГБЭШНЫХ !!!
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По новому уставу ПЦУ запрещено открывать приходы за пределами Украины, так что диаспора в любом случае отсечена.
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Назвіть Усегалактична Церква України, скорочено: УсЦУ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНазвание "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет
 
 
 
 
 
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