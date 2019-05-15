 Название "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет

Об этом он заявил в обращении ко всей украинской пастве, обнародованном в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Почему мы не согласны на название Православная Церковь Украины, или в Украине. Потому что все автокефальные церкви имеют прилагательное название… Только нашу Церковь назвали не так, как другие – не Украинская Православная Церковь, а Православная Церковь Украины. Что за этим скрывается? Это означает, что православные украинцы за пределами Украины не относятся к Украинской Православной Церкви. И об этом сказано в Томосе", – заявил Филарет.
По словам почетного патриарха, православные украинцы, проживающие за пределами Украины, возмутились этим, поскольку хотят принадлежать к своей родной Церкви.
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"Все автокефальные Православные Церкви сохраняют за собой свою эмиграцию, кроме греческих церквей. Вся греческая диаспора канонически подчиняется Вселенскому Патриарху. Поэтому и мы должны называться Украинской Православной Церковью, а не Православной Церковью Украины, чтобы наша украинская эмиграция имела право принадлежать к своей родной Церкви", – резюмировал Филарет.
Ранее почетный патриарх Филарет заявил, что глава ПЦУ Епифаний выгоден Москве и призвал его "ничего не делать внутри церкви" без своего согласия. А также пообещал бороться за церковь, независимую и от Москвы, и от Константинополя.
Глава ПЦУ Епифаний, в свою очередь, заявил, что раскола в ПЦУ нет и не будет.
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- как будто бы получил из кремля большой денежный транш...
Як саме?
и так 5-10 раз. пока не выбросят чепуху из головы. которая на плечах
ше війну хай зроблять через свої хлєбальники.
От тільки війна - для всіх, а біснування з мощами - лише для вірюючих.
Ти читав "ст. заповіт"? Сталін - гівнюк в порівнянні з вашим "бохом". раби? Не думаю, - раби в кубі!
Вкидає в коменти муєту, а пояснити не може.
Украинская Православная Церковь - национальная православная церковь украинцев
Православная Церковь Украины - церковь для православных.., пусть они и с Московии...
Но сейчас нужно объединять украинцев , под церковью созданной именно для украинцев..., потому что мы сейчас на грани...
Как пример Израиль - где все иудеи где бы они не жили служат именно Израилю...
Не только же нам "смешить весь мир.."
а у вас в Беларусь есть своя церковь? Все равно какая или только гундяевская?
Что ещё Филарет конструктивного предлагает?
Должен идти по делам...., да и тема скучной становится уже...
пока...
Вроде объяснил нормально:
- такое название = рабы Яхве за рубежом меньше отстегнут бабла
- а вот такое название - это уже более православно
А то что сам поп не верит в белиберду про летающих мужиков - "скромно упускается"
Че у нас так популярна "зрада"? Потому что. Вот и пример подоспел. что бы ни делали, но деньги нужно хранить в банке.... и все знают в какой
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зачем принимал награду..если все неправильно..
та ще цей Томос не дає і НІКОЛИ не дасть нашій церкві Патріархату - мрії Філарета про незалежну рівноправну церкву із представництвами по всьому світі!
шарудівши голосно шифером.
Ета.
А в кишені миша повісилась
УКрки.