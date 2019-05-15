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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Томос об автокефалии ПЦУ не может быть отозван Вселенским патриархом, - советник Порошенко Павленко

Томос об автокефалии Православной церкви Украины не может быть отозван Вселенским патриархом, если сама ПЦУ не будет настаивать на внесении изменений в документ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио "Свобода" заявил 15 мая советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"И в Томосе, и в Уставе церкви есть положение о том, что все то, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с Томосом и в Уставом. Если не будут нарушены условия Томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений Томоса изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - отметил специалист.

Павленко также отметил, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения". Так советник президента прокомментировал слова почетного патриарха ПЦУ Филарета, который заявил, что "Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата".

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"15 декабря (перед проведения Объединительного собора, результатом которого стало создание ПЦУ. - Ред.) был ликвидирован Киевский патриархат как религиозное объединение, то есть объединение различных религиозных организаций, которые составляют Киевский патриархат. Решение об этом было принято Поместным собором Киевского патриархата, и Министерство культуры в январе уже этого года, после получения Томоса завершило все необходимые процедуры, установив, что ни фактически, ни юридически Киевский патриархат как церковь не существует", - указал Павленко.

Министерство культуры Украины также заявило 10 мая, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование, когда вошла в Православную церковь Украины.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет настаивает, что "УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах".

Как сообщалось ранее, почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церкововь Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126924
 
 
 Топ комментарии
 
зебилы - вот вам пример - петя уходит и все начинает разваливаться - зеля не кто и не чего не сможет сделать, для Украины - так будет во всех стратегических вопросах - роль личности не кто не отменял - прикольно правда?))))))))
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Вато, не кіпішуйте. Не повернуться українці в вашу секту. І кожна падлюка, яка перекручує слово Томос, не віруюча людина, а ЄРЕТИК.
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.....смотрел интервью с Филаретом на пр. неделе - так он рулить на верху хочет и что бы к нему приходили, кланялись и советовались, а к нему не ходят, почти не звонят и рулить не дают.....
......вот и замутил шнягу егосвятейшество.....
....тьфу ты!....
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Откуда вообще начались эти разговоры?
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Петруха як завжди зробив все через дупіту. Заплатив лише Стамбульським попам, і заплатив мало. Тому й не дали патріархат. А тепер очі прорізалися, і всі бачать, що воно якось вийшло не так як сподівалися.
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А "вєрующі во Пєтра"мають єдиний аргумант - спамити.
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петя ушел и теперь не кому их всех мирить - каждый тянет на себя - это и деньги и главное власть - она как наркотик - очень тяжело с нее спрыгнуть)))
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Это уже вообще анекдот, советник Президента страны в которой Конституцией Церковь отделена от государства решает вопросы патриархата другой страны, который также не имеет никакого формального отношения ни к своему государству, ни к Украине. Идите уже куда нибудь, намутили, а другим расхлебывать.
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Павленко также отметил, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения". Источник: https://censor.net.ua/n3126924\\\\\\\\

Гуглим "билборд томос", наслаждаемся как никто никуда не вмешивался.
Они там поехавшие все? советнички то. Давайте двоевластие - пусть два клоуна машут булавами, только один веропитек, а второй будет ролики выпускать.
И 100500 советников, а страну переименуем в "Советская Украина-Русь, но не Московского каганата".
Стыдно от этих поповских склок, ибо нормальные подумают что тут все такие - не дай сала, но дай лизнуть мощи рангом повыше. св. По*уил Жмеринский, или св. Дурифаний Альцгеймеровский. А есть же еще Смердослав Бердичевский старший. У нас мощей как грязи - любую дохлую корову засушить и есть стратегический запас "святоликов"
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Ну да, тогда Нарику прийдется деньги отдавать.
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Продолжается? Уже всё ясно, на Выход!!!
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Порошенко ради второго срока запустил грязные воровитые ручонки в религию....Вот теперь очередные проблемы для Украины. Они то о чём то явно договаривались с Филаретом, а потом видать как обычно кинули старика...
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.....смотрел интервью с Филаретом на пр. неделе - так он рулить на верху хочет и что бы к нему приходили, кланялись и советовались, а к нему не ходят, почти не звонят и рулить не дают.....
......вот и замутил шнягу егосвятейшество.....
....тьфу ты!....
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зебилы - вот вам пример - петя уходит и все начинает разваливаться - зеля не кто и не чего не сможет сделать, для Украины - так будет во всех стратегических вопросах - роль личности не кто не отменял - прикольно правда?))))))))
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Если тьі муслим и веришь в неверньіх, то у нас светское государство и не лезь со своимьі поясами в шашечку в наш монастьірь, наши уставьі тебя волновать не должньі
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Саме так,бо поміняли "шило на мило"! Пожалкуємо ще через зебілів,та хотілося б вірити.
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Роль особистості дуже велика, тим більше в такій країні. Ось Порошенко все робив, щоб українці отримали Томос і радів разом з вірянами. І Зеленський вніс свою лепту - він це обізвав Термосом. І це дійсність. Дві особистості, дві дії, Одна для народа, друга проти.
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Один большой авторитет не фраер он все видит.Пора бы это пете-безбожнику понять.
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Вато, не кіпішуйте. Не повернуться українці в вашу секту. І кожна падлюка, яка перекручує слово Томос, не віруюча людина, а ЄРЕТИК.
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Судя по проигрышу ПАПа на выборах и отсутствию осуществления стратегического направления государства, то эксперт никудышный.
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Меня умиляет хай порохолюбов: фундаментального Петю отправили нах... значит Земля налетит на небесную ось)))
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Всем надо объединяться, а не вносить раскол в государство.
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Так я думав, що вже об'єдналися. А тут Філарет...
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До чого тут "государство"? Ще не вистачало, щоб мракобєси лізли до держави!
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Развели Варфоломея похлеще вокзальных наперсточников. Филарет мастер на такие финты, хоть и давно из ума выжил.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТомос об автокефалии ПЦУ не может быть отозван Вселенским патриархом, - советник Порошенко Павленко
 
 
 
 
 
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