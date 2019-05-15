 Томос об автокефалии ПЦУ не может быть отозван Вселенским патриархом, - советник Порошенко Павленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио "Свобода" заявил 15 мая советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.
"И в Томосе, и в Уставе церкви есть положение о том, что все то, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с Томосом и в Уставом. Если не будут нарушены условия Томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений Томоса изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - отметил специалист.
Павленко также отметил, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения". Так советник президента прокомментировал слова почетного патриарха ПЦУ Филарета, который заявил, что "Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата".
"15 декабря (перед проведения Объединительного собора, результатом которого стало создание ПЦУ. - Ред.) был ликвидирован Киевский патриархат как религиозное объединение, то есть объединение различных религиозных организаций, которые составляют Киевский патриархат. Решение об этом было принято Поместным собором Киевского патриархата, и Министерство культуры в январе уже этого года, после получения Томоса завершило все необходимые процедуры, установив, что ни фактически, ни юридически Киевский патриархат как церковь не существует", - указал Павленко.
Министерство культуры Украины также заявило 10 мая, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование, когда вошла в Православную церковь Украины.
Почетный патриарх ПЦУ Филарет настаивает, что "УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах".
Как сообщалось ранее, почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церкововь Украины.
Гуглим "билборд томос", наслаждаемся как никто никуда не вмешивался.
Они там поехавшие все? советнички то. Давайте двоевластие - пусть два клоуна машут булавами, только один веропитек, а второй будет ролики выпускать.
И 100500 советников, а страну переименуем в "Советская Украина-Русь, но не Московского каганата".
Стыдно от этих поповских склок, ибо нормальные подумают что тут все такие - не дай сала, но дай лизнуть мощи рангом повыше. св. По*уил Жмеринский, или св. Дурифаний Альцгеймеровский. А есть же еще Смердослав Бердичевский старший. У нас мощей как грязи - любую дохлую корову засушить и есть стратегический запас "святоликов"
......вот и замутил шнягу егосвятейшество.....
....тьфу ты!....