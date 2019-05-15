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 Общество
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Все про:экология (1102) отходы (78)

 Студенты КНЭУ будут сортировать отходы в общежитиях совместно с движением "Let's do it, Ukraine"

13 мая состоялась презентация экологического проекта "High School Recycling" для студентов КНЭУ. Задача проекта - способствовать созданию возможностей для раздельного сбора твердых бытовых отходов в общежитиях университета.

Организатором проекта стало Всеукраинское молодежное движение "Let's do it, Ukraine" при поддержке компании Mars Украина.

На начальном этапе проекта инициативные студенты-волонтеры посетят летнюю школу экологических проектов, пройдут тренинги на мусорном полигоне и заводе по переработке мусора. С сентября эти инициативные группы под кураторством экспертов организации Let's do it, Ukraine будут внедрять раздельный сбор отходов в собственных общежитиях. Организация будет предоставлять менторскую поддержку, но практическая реализация проекта лежит на студентах: информационные кампании и акции, организация процессов и тому подобное. Завершится проекта конкурсом экологических проектов в общежитиях.

"Во всем мире, в том числе и в Украине, компания Mars руководствуется единой глобальной Целью, которая сформулирована следующим образом: "Мир, в котором мы хотим жить завтра начинается с того, как мы ведем бизнес сегодня". Это означает, что вся наша текущая деятельность, социальные проекты, сотрудничество с партнерами направлены на создание лучшего будущего для всех. В этом контексте лучшее будущее невозможно представить без чистой планеты, здоровой экологии и бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому мы поддержали этот экологический проект", - прокомментировал Руслан Скиба, директор по корпоративным связям Mars Украины.

"Мы уже три года реализуем проект по школами "School Recycling" по раздельному сбору отходов и этот новый проект является логическим развитием нашей работы с молодежью. Запланированные образовательные и практические тренинги позволят нам передать инициативным группам все необходимые знания и навыки, а благодаря поддержке компании Mars Украина мы сможем организовать небольшой конкурс экологических проектов. Студенты КНЭУ - очень активные и мы хотим привлекать их и к другим активностям нашего движения - массовым уборкам, экологическим патрулям на фестивалях и т.д.", - отметила Людмила Осипчук, президент "Let's do it, Ukraine".

Студенты КНЭУ будут сортировать отходы в общежитиях совместно с движением Lets do it, Ukraine 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126923
 
 
 Топ комментарии
 
Фигня, никто не будет парится с разделением мусора в общагах.
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За звичай це в кожному місті, але вони (бомжі) відбирають лише певне сміття і те яке дає більше їм коштів. Недолік від бомжів, вони розкидають сміття навколо контейнерів
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Фигня, никто не будет парится с разделением мусора в общагах.
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Дуже просто вирішується питання. Тариф за вивезення не розподіленого сміття в два рази вищий ніж за розподілене сміття. Економісти повинні знати, що таке економічний стимул.
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ну хоть какая то польза будет от министерства по образованием (они же учаться по учебникам Табачника), а то что в стане нет ни ОДНОГО мусороперерабатывающого завода не важно... кум жарь рыбу... так нет рыбы... ты жарь, а рыбу завтра подвезут.
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упаковку вьілизьівали и варили с нее бульйон
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У нас в городке бомжи занимаются сортировкой мусора, еще и конкуренция
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За звичай це в кожному місті, але вони (бомжі) відбирають лише певне сміття і те яке дає більше їм коштів. Недолік від бомжів, вони розкидають сміття навколо контейнерів
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Прикольно. Раньше в тех общагах молодежь бухала, в основном.. Молодежь сейчас значительно лучше.
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Поставят писсуары в туалетах,не?
🤗
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Дворники в мусоросборниках Харькова давно отбирают ходовые отходы.бутылки,пластик бумагу ,металлы,которые у них по мере накопления забирают фирмы,занимающиеся вторичной перереаботкой.Контейнеры для раздельного сбора практически пустуют.Гепа осталси без взвару..негодуеть и грозится перкопать главную площадь Харькова вщент. Студенти КНЕУ сортуватимуть відходи в гуртожитках спільно з рухом "Let’s do it, Ukraine" - Цензор.НЕТ 7280
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтуденты КНЭУ будут сортировать отходы в общежитиях совместно с движением "Let's do it, Ukraine"
 
 
 
 
 
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