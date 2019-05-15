 Студенты КНЭУ будут сортировать отходы в общежитиях совместно с движением "Let's do it, Ukraine"

Организатором проекта стало Всеукраинское молодежное движение "Let's do it, Ukraine" при поддержке компании Mars Украина.

На начальном этапе проекта инициативные студенты-волонтеры посетят летнюю школу экологических проектов, пройдут тренинги на мусорном полигоне и заводе по переработке мусора. С сентября эти инициативные группы под кураторством экспертов организации Let's do it, Ukraine будут внедрять раздельный сбор отходов в собственных общежитиях. Организация будет предоставлять менторскую поддержку, но практическая реализация проекта лежит на студентах: информационные кампании и акции, организация процессов и тому подобное. Завершится проекта конкурсом экологических проектов в общежитиях.

"Во всем мире, в том числе и в Украине, компания Mars руководствуется единой глобальной Целью, которая сформулирована следующим образом: "Мир, в котором мы хотим жить завтра начинается с того, как мы ведем бизнес сегодня". Это означает, что вся наша текущая деятельность, социальные проекты, сотрудничество с партнерами направлены на создание лучшего будущего для всех. В этом контексте лучшее будущее невозможно представить без чистой планеты, здоровой экологии и бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому мы поддержали этот экологический проект", - прокомментировал Руслан Скиба, директор по корпоративным связям Mars Украины.

"Мы уже три года реализуем проект по школами "School Recycling" по раздельному сбору отходов и этот новый проект является логическим развитием нашей работы с молодежью. Запланированные образовательные и практические тренинги позволят нам передать инициативным группам все необходимые знания и навыки, а благодаря поддержке компании Mars Украина мы сможем организовать небольшой конкурс экологических проектов. Студенты КНЭУ - очень активные и мы хотим привлекать их и к другим активностям нашего движения - массовым уборкам, экологическим патрулям на фестивалях и т.д.", - отметила Людмила Осипчук, президент "Let's do it, Ukraine".