 Из-за структур Кропачева у стен Министерства энергетики митингуют шахтеры Львовско-Волынского бассейна, - нардеп Бондарь

Они требуют у государства выплатить долги по зарплате и покупать их уголь, пишут Українські новини
По словам шахтеров им не выплатили зарплату за март и апрель. Кроме этого есть проблемы с реализацией угля. По информации от народного депутата Михаила Бондаря раньше весь уголь ЛВБ покупало предприятие Госугольпостач, но после появления структур Кропачева ситуация резко поменялась.
"Госугольпостач покупал раньше тот уголь, который добывали на предприятиях ЛВБ и реализовывал на Центрэнерго. К сожалению сейчас Госугольпостач этого не делает, отдали это каким-то частным структурам так называемого смотрящего Кропачева. Эти частные структуры тоже сначала брали львовский уголь, а теперь молчат. Уголь копится на складах, и кроме этого у шахтеров нет денег за свою реализованную продукцию ", - подчеркнул народный депутат.
Напомним, в начале 2018 года государственная компания "Центрэнерго" заявляла о готовности выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна. В ноябре прошлого года народный депутат Михаил Бондарь заявил, что из-за бизнесмена Виталия Кропачева государственные шахты теряют 1,6 миллиардов гривен.
который возит уголь с данецка вместо покупки у вас во львове.
нах нужон ваш львовский уголь, если есть данецкий??
но мало того, возит с данецка, а пишет, что с ротердама!!!!
дебилы бл как сказал классик.
або у кацапів будуть купувати - так надійніше!
Это потужный мыролюбный реформизм. Это свинобизнес на народе Украины.
Короче, зачекайте ще місяць - будуть купувати... Ну, і ціна на електроенергію виросте з 1,68грн/квт десь так до 2грн...
Себестоимость добычи угля в ЛВБ $50-$60 что на много ниже Роттердам+. И покрывает не только затраты, но ещё позволяет получать прибыль.
А то би сам вийшов на площу до шахтарів, і дізнався, що саме вони вимагають купувати вугілля з ЛВБ саме за 4000грн/т;. - але ж ресурси в державного органу обмежені...
Я не знаю, з чого складається ота собівартість вугілля з ЛВБ - чи то низькою організацією праці на держшахтах ЛВБ, чи то необхідністю збагачення видобутого вугілля (з очищенням) - а це може і призводити до підвищення ціни вдвіччі, чи необхілністю затрат для додаткових проходок (введеня в експлуатацію нових лав) чи ще там якісь причини - але основна проблема саме в ціні вугілля!
https://gordonua.com/ukr/news/money/-golova-nezalezhnoji-profspilki-girnikiv-donbasu-jakshcho-ne-pidvishchiti-tsinu-na-vugillja-derzhavnih-shaht-voni-zupinjatsja-879922.html
До Донецкой области они еще очень не скоро доберуться
Зачем невыгодные шахты когда есть выгодные?
Германия все закрывает
Например, при Овоще они к чертям порезали государственный Червоноградский ГОК (Горно Обогатительный Комбинат), единственный на весь западный регион. И весь уголёк возили с запад Украины на донецкий ГОК. Прикиньте логистическую составляющую западного угля.
Т.е. идея убить западную добычу угля они уже очень давно лелеют.
не - не слышали
Сделайте это прибыльным и ему все равно что строить
Кстати новых фахт он не строит
Сами сибите и в инете строчите и все что вам надо чтобы никто ничего не делал