 Будем закручивать гайки в вопросах парковки. В следующем месяце водителей ждут штрафы и эвакуация авто, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил он на пресс-конференции во вторник.

"Мы будем закручивать гайки в вопросах парковки - незаконно парковаться, особенно в центре города под знаками, запрещающими паркову, будет дорого", - отметил он, сославшись на то, что подобная практика существует во всех европейских столицах и крупных городах.

По словам В.Кличко, ужесточение контроля за парковкой также включает в себя работу инспекторов, которые уже прошли все стадии подготовки.

"Штат инспекторов уже полон. Сейчас в тестовом режиме мы уведомляем водителей о нарушении правил парковки, следующим шагом будет штраф и эвакуация авто. Уже в следующем месяце", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устанавливать тарифы на парковку должны органы местного самоуправления, – Белоцерковец

По его словам, город будет предлагать альтернативу автомобильному транспорту.

"В этом направлении мы будем предлагать доступный сервис: сейчас строим новые велодорожки, предлагаем альтернативы. Но единственный метод разгрузить центр города от автомобилей – сделать парковку авто в центре города намного дороже. Сейчас строим перехватывающие паркинги, чтобы можно было оставлять авто на въезде в город и пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу", - подчеркнул В.Кличко.

В то же время, на сколько повысятся штрафы за нарушения правил парковки, мэр не уточнил, заявив лишь, что это будет стоить водителям "дорого".