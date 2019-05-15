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 Киевские новости
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Все про:Киев (17506) Кличко (2644) парковка (227)

 Будем закручивать гайки в вопросах парковки. В следующем месяце водителей ждут штрафы и эвакуация авто, - Кличко

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко планирует "закручивать гайки" в вопросе незаконной парковки в центре города с целью разгрузить улицы от большого количества авто.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил он на пресс-конференции во вторник.

"Мы будем закручивать гайки в вопросах парковки - незаконно парковаться, особенно в центре города под знаками, запрещающими паркову, будет дорого", - отметил он, сославшись на то, что подобная практика существует во всех европейских столицах и крупных городах.

По словам В.Кличко, ужесточение контроля за парковкой также включает в себя работу инспекторов, которые уже прошли все стадии подготовки.

"Штат инспекторов уже полон. Сейчас в тестовом режиме мы уведомляем водителей о нарушении правил парковки, следующим шагом будет штраф и эвакуация авто. Уже в следующем месяце", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устанавливать тарифы на парковку должны органы местного самоуправления, – Белоцерковец

По его словам, город будет предлагать альтернативу автомобильному транспорту.

"В этом направлении мы будем предлагать доступный сервис: сейчас строим новые велодорожки, предлагаем альтернативы. Но единственный метод разгрузить центр города от автомобилей – сделать парковку авто в центре города намного дороже. Сейчас строим перехватывающие паркинги, чтобы можно было оставлять авто на въезде в город и пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу", - подчеркнул В.Кличко.

В то же время, на сколько повысятся штрафы за нарушения правил парковки, мэр не уточнил, заявив лишь, что это будет стоить водителям "дорого".

Источник: https://censor.net.ua/n3126917
 
   
 Топ комментарии
 
В смысле? Неужто парковки строить будет? И обяжет застройщиков планировать парковки?
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У Витальки реально с маслом в голове не все Ок. Парковок катастрофически не хватает, друзья -застройщики (Микитась, Непоп, Новиков и остальная шушера барыжная) лепят дома в цетре столицы чуть ли не на голове друг друга без создания нормальных парковочных мест, а Виталька решил с водил шкуру драть . Ну, ну - подзабыл огнетушитель в фейс.С таким "мерствованием " до повторения рядом , совсем при чем.
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Ти муділо парковки зроби нормальні і доступні,
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В смысле? Неужто парковки строить будет? И обяжет застройщиков планировать парковки?
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Да, да. Парковки. домовые паркинги они строить будут. Пусть для начала наведет порядок с общественным транспортом, и решится проблема с пробками, и только после этого можно будет попробовать решать проблему с легковым транспортом. Пока по городу работают нелегальные пеевозчики на свои драндулетах (имеется ввду всевозможные маршрутки) толку не будет. Предлаганмые меры - карательного характера не принесут желаеиого результата.
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У Витальки реально с маслом в голове не все Ок. Парковок катастрофически не хватает, друзья -застройщики (Микитась, Непоп, Новиков и остальная шушера барыжная) лепят дома в цетре столицы чуть ли не на голове друг друга без создания нормальных парковочных мест, а Виталька решил с водил шкуру драть . Ну, ну - подзабыл огнетушитель в фейс.С таким "мерствованием " до повторения рядом , совсем при чем.
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Ну так продай своё корыто, если оно тебе доставляет неудобства и пересядь на велик
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Понятно ,никаких массовых парковок, тем более подземных как в крупных городах Европы, никто строить не будет. Кто же из хозяев Кличка будет тратить золотые бюджетные кошты на какую то фигню. Деньги самим нужны.
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Во всех крупных городах Европы, проблема с парковкой решается только через платную парковку и штрафы. Подземные паркинги тоже платные.
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Это так, все платные, но в Киеве нет ни платных ни бесплатных. В Барселоне в 70-80х помимо новых подземных стоянок массово настроили подземные под старыми жилыми домами. Но в Киеве застройщики даже тротуары не строят к домам. За взятки город потом сделает.
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В Европе платной парковкой считается любая улица в центре. И все равно, в разгар рабочего дня места не найдешь. Подземные паркинги - значительно дороже чем городская улица, там всегда есть свободные места т.к. реально бьет по карману.
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Да, если раньше на парковке в Киеве авто оставлял каждый второй водитель, то теперь будет каждый шестой (с) Будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування. Наступного місяця вже будуть штрафи та евакуація авто, - Кличко - Цензор.НЕТ 4501
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Да 4 года обещает. Задолбали эти корыта понатыканные.
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Что значит давно пора? А что об этом говорят два заместителя Кличко, четыре из которых... Будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування. Наступного місяця вже будуть штрафи та евакуація авто, - Кличко - Цензор.НЕТ 632
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Ти муділо парковки зроби нормальні і доступні,
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не должно быть "доступных" парковок. Это не хлеб.
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Гайки то, самоокручиваются-надо закручивать, рельса то, самоугоняется (евакуируется)-надо противоугоньі ставить
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Эвакуаторов хватит?
Только к метро сырец и на улицу Щусева понадобится штук 20 ежедневно.
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ну да, парковками город обеспечил,а теперь можно взяться за нарушителей?
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Скажи у этого гения есть шансы переизбраться?
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Просто даже в узких улицах все прекрасно организовано .
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Нина, в Вене можно в центре города бесплатно запарковаться?
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Покупаешь на определенное время разрешение на парковку ( можно на год ) в нужном тебе районе, и бесплатно теперь паркуешься только в этом районе ( ищешь свободное место, наматывая круги ) . В другом районе -плати . Периодически полиция проверяет припаркованные машины . Но деньги идут в бюджет города .
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Отлично! Ключевое слово - "покупай". О бесплатных парковках никто и не мечтает.
Кличко делает то же самое. Так что все в порядке.
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А что в Вене можно парковаться где хочешь? 🤣🤣🤣
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Правильно,а то понакупали машин,пройти по тротуару нельзя
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Паркинги, места для парковки и справедливые тарифы сделал???
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"справедливых" тарифов не бывает. Совок сдох давно.
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Нужно сначала предоставить альтернативу. Давно не была в Киеве, надеюсь, что Кличкр уже сделал много бесплатных парковок.
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И не приезжай, воздух будет чище.
Быдлякам типо тебя западло поставить свое ведро возле развалин кинотеатра Гагарина, надо бросить посреди дороги
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Класс)) Ылита 24 ?
Такое ведро как у меня вряд ли у тебя когда- нибудь будет.
Про быдляка и так понятно, кто здесь оно )
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Вот и отлично, катайся по селу и не мешай жить киевлянам!
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Слышь, комбайнер крыжопольский, ты уже перечитал повесть Тургенева про Ямскую, на которой откуда то взялась фабрика Боженка?
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О, троль замкадный на смену вышел.
Макароны поел?
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Замкадный? И тебе,каренному колхознику, не стыдно, что "замкадные" знают, что Тургенев написал столько же произведений про улицу Ямскую в Киеве сколько и творческий союз его Герасима и Муму? И что в Протасовом Яру живут местные жители, которых ты в упор не видел, когда бежал за 12-м автобусом, чтоб сэкономить 5 копеек
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Вижу, что Пригожин пайку урезал.
А хоть новый глобус Киева купил?
Опять китайский?
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Так это ты, пороХобот, на глобусе Киева прочитал, что на Ямской была фабрика Боженка? А про утопленную в Лыбеди Му-Му Тургенев тоже на глобусе написал?
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Я вас забыла спросить, что мне делать . И с каких это пор Одессе стала селом? В своём посте ты обозвал меня быдлом, и ещё и обидел жителей сел, намекая на их меншовартість.
Мало того, ещё и киевлян подставил, выступая от их имени. Хотя , судя по твоему интеллекту, ты сам в Киеве не так уж и давно.
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Понятно, что машину не для того покупали, что бы в Киеве по тротуарам пешком ходить!
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простіше зробити альтернативу педальнику і його пацанам -
хто буде робити в Києві шось за так !
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А с какого в центре города должны быть бесплатные парковки? Может приведешь пример из Европы?
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Итак, еще раз - в Центре подземные паркинги - бесплатные?
В Вене именно парковок, хоть и платных, в центре много?
Во всей Европе решили просто - любая улица в центре города - и есть платная парковка. Кроме дворов домов, где имеют право парковаться только жители, а чужую машину увезут эвакуатором.
Все. Ничего бесплатного. Хочешь заехать в Центр - плати, или оставляй машину за несколько километров и едь общественным транспортом.
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кличко пусть аэропорты закрывает, бо щас рванут патриоты на Панамы...
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Ага, с горячей водой уже закрутили гайки. Даже в тех районах, где не анонсировали. До отопительного сезона её ждать не стоит. Да, Виталий Владимирович?
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Он недели 3 назад "тельняшку на себе рвал" заявлял что отключений не будет...уже дней 10 без горячей.
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для чого тобі гаряча вода - дай заробити гудку!!!
встановлюй електро бойлер)))))
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вулиця Михайла Грушевського, 5, Київ, 01008.
вот где боксеру работы непочатый край!!! Будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування. Наступного місяця вже будуть штрафи та евакуація авто, - Кличко - Цензор.НЕТ 9486
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а счас начать никак? мосты ужасные пиарить надо?
а весь центр забит штамппованым железом с лохо-центров
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Кличко - птица "плохоговорун". НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ УМОМ, НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ, катается на велосипеде
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А почему только в центре?
На Теремках, например, после открытия метро, все близлежащие улочки и дворы забиты.
Причем некоторые (особо одаренные) бросают машины, игнорируя не только ПДД, но и какой-либо здравый смысл, откровенно насрав на то, что они создают огромные проблемы другим участникам движения.
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Дык мало того.
Ежедневно наблюдаю, как каждый третий норовит по тротуару подвезти свою Галю прямо до входа, а потом выруливает задним ходом.
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Якщо в наших містах будувати парковки для всіх,хто бажає поставити машину в півметра біля того місця,куди приїхав (а ногами ж пройти 20 метрів до того місця - бо-бо),то треба знести всі будівлі,пам'ятники,фонтани,театри,і будувати лише парковки.Вчіться ходити трохи пішки,панове,і для здоров'я корисно,і для естетичного вигляду (цилюліт не буде відкладатись в проблемних зонах).Та ж ні, треба ж продемострувати свою тачку останньої моделі всім,ось яка !В кожній сім'ї майже по декілька авто: у хазяїна,у дружини хазяїна,у дітей хазяїна,а також у хазяйського мопса.Міста перегружені транспортом. І не кажіть,що якщо завтра все стане окей з міським транспортом,то ви всі на нього пересядете.Особисто знаю людей,які вже 10 років не були в метро.І всі вони такі їдуть до міста,сварять владу,пробки,парковки.Купіть ще по 20 машин і вирушайте до міста.Але ж ми не лише перегружаємо дороги,а й забруднюємо атмосферу цими викидами,травимо своїх дітей.Я не кажу,що все у нас як слід з міським транспортом і парковками,але ж і перевантаженість наших міст автомобілями колосальна.І хто б не був при владі:Кличко,Трамп,Дарт Вейдер,- нічого не можна зробити проти простого людського егоїзму.Мені треба,а на все мені чхати.
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педалик совсем берега потерял.
не каждій может смотреть в завтрашний день...
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ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОБЯЗАННЫ БЫТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ВСЕ ПАРКОВКИ !!!
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Що значить ОБЯЗАНЫ? Це вирішують або на місцевому або на державному рівні, чи давати привілегії власникам електромобілів. На скільки я знаю в законодавстві в нас не закріплено право власника електромобілів безкоштовно паркуватися де захочеш.
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Шо, и Бессарабке не будут в три ряда машины стоять..?
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Ломать и казнить ,намного проще ,чем создавать и строить .Плять голову в боксе отбили и теперь оно пытается всем головы поотбивать . Баран! -не кулаками надо думать, -а головой решать проблемы .
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А многоярусные стоянки слабо сначала построить? И почему столько любителей запрещать, вместо того, чтобы проблемы решать? Хотя, чего это я... Запрещать ведь легче.
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там может весь Киев закатать в парковку, чтоб жердяям было куда припарковать своё ржавое корыто?
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А чего ж водилы не возмущаются, что бензин приходится покупать. Или они, покупая машину, не подозревали, что ее куда-то ставить придется?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиБудем закручивать гайки в вопросах парковки. В следующем месяце водителей ждут штрафы и эвакуация авто, - Кличко
 
 
 
 
 
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