 Будем закручивать гайки в вопросах парковки. В следующем месяце водителей ждут штрафы и эвакуация авто, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил он на пресс-конференции во вторник.
"Мы будем закручивать гайки в вопросах парковки - незаконно парковаться, особенно в центре города под знаками, запрещающими паркову, будет дорого", - отметил он, сославшись на то, что подобная практика существует во всех европейских столицах и крупных городах.
По словам В.Кличко, ужесточение контроля за парковкой также включает в себя работу инспекторов, которые уже прошли все стадии подготовки.
"Штат инспекторов уже полон. Сейчас в тестовом режиме мы уведомляем водителей о нарушении правил парковки, следующим шагом будет штраф и эвакуация авто. Уже в следующем месяце", - подчеркнул мэр Киева.
По его словам, город будет предлагать альтернативу автомобильному транспорту.
"В этом направлении мы будем предлагать доступный сервис: сейчас строим новые велодорожки, предлагаем альтернативы. Но единственный метод разгрузить центр города от автомобилей – сделать парковку авто в центре города намного дороже. Сейчас строим перехватывающие паркинги, чтобы можно было оставлять авто на въезде в город и пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу", - подчеркнул В.Кличко.
В то же время, на сколько повысятся штрафы за нарушения правил парковки, мэр не уточнил, заявив лишь, что это будет стоить водителям "дорого".
Только к метро сырец и на улицу Щусева понадобится штук 20 ежедневно.
Кличко делает то же самое. Так что все в порядке.
Быдлякам типо тебя западло поставить свое ведро возле развалин кинотеатра Гагарина, надо бросить посреди дороги
Такое ведро как у меня вряд ли у тебя когда- нибудь будет.
Про быдляка и так понятно, кто здесь оно )
Макароны поел?
А хоть новый глобус Киева купил?
Опять китайский?
Мало того, ещё и киевлян подставил, выступая от их имени. Хотя , судя по твоему интеллекту, ты сам в Киеве не так уж и давно.
хто буде робити в Києві шось за так !
В Вене именно парковок, хоть и платных, в центре много?
Во всей Европе решили просто - любая улица в центре города - и есть платная парковка. Кроме дворов домов, где имеют право парковаться только жители, а чужую машину увезут эвакуатором.
Все. Ничего бесплатного. Хочешь заехать в Центр - плати, или оставляй машину за несколько километров и едь общественным транспортом.
встановлюй електро бойлер)))))
вот где боксеру работы непочатый край!!!
а весь центр забит штамппованым железом с лохо-центров
На Теремках, например, после открытия метро, все близлежащие улочки и дворы забиты.
Причем некоторые (особо одаренные) бросают машины, игнорируя не только ПДД, но и какой-либо здравый смысл, откровенно насрав на то, что они создают огромные проблемы другим участникам движения.
Ежедневно наблюдаю, как каждый третий норовит по тротуару подвезти свою Галю прямо до входа, а потом выруливает задним ходом.
не каждій может смотреть в завтрашний день...