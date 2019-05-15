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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) ратификация (383)

 Рада сегодня рассмотрит законопроекты по ратификации, соцзащите детей и антикоррупционной политике

В среду, 15 мая, ВР рассмотрит проект закона №9523 "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении соцзащиты детей и поддержки семей с детьми".

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На заседании также народные депутаты должны рассмотреть в первом чтении законопроект 2003 "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления".

Как указано в повестке дня, Рада планирует рассмотреть проекты постановлений о назначении нескольких парламентских слушаний. В частности, "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" (проект постановления №9485), "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине" (№10034). Депутаты также должны принять Рекомендации парламентских слушаний на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" (проект постановления №9408).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая. ФОТОрепортаж

Традиционно в среду Рада рассмотрит блок вопросов ратификаций.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть проекты постановлений, касающиеся административно-территориального устройства Донецкой области, в частности относительно установления границ отдельных районов.

Также в первом чтении депутаты планируют рассмотреть законопроекты №5054 по обеспечению доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, и №2545 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи".

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Источник: https://censor.net.ua/n3126916
 
 
 Топ комментарии
 
А Зраді сидять одні антикорупціонери. А Зрада бореться із корупцією. І такий величезний прогрес... що майже всю Зраду потрібно пересаджати за корупцію.
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нет, оставят навсегда сивого мародёра вами править. Чтоб ты и дальше лизал соевую жопу.
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а о булаве? опять не-не?
(а если без шуток - то такое позорище позорное... или....як не наївсь - то не налижешся!!!)
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нет, оставят навсегда сивого мародёра вами править. Чтоб ты и дальше лизал соевую жопу.
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Какого мародера?Это жалкий вброс перед выборами от банды коломойского .Который сам воровитей и мародерливей тысячс винарчуков.
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ну что вы так всполошились, не отвлекайтесь. Вам ещё до конца месяца лизать. Потом лавочка закрывается.
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Зелебобку будут. Игнорировать. Ну, кроме переобувшихся акробатов.
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А Зраді сидять одні антикорупціонери. А Зрада бореться із корупцією. І такий величезний прогрес... що майже всю Зраду потрібно пересаджати за корупцію.
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а обещали Иногурцию, опять кортавый сбрехал.
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Обещали иногурцию...иногурцию и делают....а инаугурации никто не обещал.... Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 371
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а о булаве? опять не-не?
(а если без шуток - то такое позорище позорное... или....як не наївсь - то не налижешся!!!)
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только соберутся в комитет в 3 часа. Потом перенесут на завтра.
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Позорище это в предвыборных обещаниях обещать закончить войну прям быстро и снизить тарифы , а через пол часа после оглашения результатов выборов заявить что от президента тарифы не зависят и что войну скоро не кончить и она будет длится не меньше 5 лет.

И называя кого то мародером до выборов и на этом играя - сразу после выборов на вопрос узеленским как вы собираетесь поднимать зарплаты в АТО сказать что в армии есть много избыточного имущества которое нужно продать

Вот где позорище так реальное позорище
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что полезного для людей а не себя сделал чоколядный предводитель 25% обездоленных недоумков!?
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П'ять років прожив з баригою і все було в шоколаді.А хто обіцяв АТО завершити за два тижні, тисячу гривень військову в день це не позор? А наживатися на війні це не дно?
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Сколько сейчас получают военные на передовой?
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№2545 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи" Источник: https://censor.net.ua/n3126916
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Вместо штрафа будут награждать . Рада сегодня рассмотрит законопроекты по ратификации, соцзащите детей и антикоррупционной политике - Цензор.НЕТ 3466
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Кастрируйте уже Зеленского, хватит тянуть время!
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Пардон, инувгурируйте... пишу с мобилы, Т9
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Это реально может объединить парламент Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 4025
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Так вы все украли у народа,где взять деньги на спички?
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Понятно....зубожилый зебил который покупает по пол вареничка....

Пойти в соседний отдел..там специально для вас спички поштучно продают.....
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тебе барыжная прокладка не ведомо, что народ и лекарства поштучно покупает..
вы свинарчуки продали свою совесть,и сидеть таки вам придется..
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Не можешь купить одну спичечку сам....скинетесь...вас же типа много...73 процента....на одну спичечку уж как нить наскребете....
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Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 2136ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 2 ч.2 часа назад

ВЖЕ 25 ДІБ, ЯК В УКРАЇНІ ЗНИКЛА КОРУПЦІЯ

Телевізори з ************ мовчать з цього приводу, наче у ротах в них щось.

Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 5720
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Охренели, бочку катить на легетимного Петра.
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А что тебя удивляет, Лео? Так было в Грузии, помнишь? Тока там вместо коррупции были "пытки в тюрьмах", и Михо продул выборы. А в Украине сработали "Свинарчуки", тем более, повод был. Режисер один и он за пределами Грузии и Украины.
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Семен Семенов 648b4ba6 - насчет пыток и безпредела Саакашвили на его последнем сроке правления в Грузии это правда - знаю от самих грузин..., и его там убьют если вернется (простые грузины кровники)...

По Украине да.....- воровство, кумовство, коррупция и маразм был и есть....
Вопрос только в том, что это использовали другие воры, что бы привести к власти своего марионетку...
Вот где печаль...
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Был единичный случай пыток за который Саакашвили не нес прямой ответственности. И на один подобный поклеп за Мишей десятки добрых дел. И не надо сравнивать с Порохом у которого ровно обратная математика.
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Лео, так и Свинарчуки тоже правда. Речь о другом - это все было умело использовано, и в Грузии, и в Украине.
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Свинарчуки сработали? А может простое понимание людей что им пять лет дурят мозги пока властьимущие набивают карманы? Роль скандала свинарчуков в победе Зеленского минимальная. Роль порошенковской лжи и обмана - 70%
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пусть эти в Раде, с непонятной половой ориентацией, дадут нормальную зарплату родителям и не нужно искать на детей, ну а с коррупцией пусть не борються потому что всех денег им и так не отдадут...
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Зебени придут...все дадут...готовь мешки...складывать то что дадут... Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 9420
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они решают как сподручней устроить деребан бабла
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"Партия войны"..."разжигание войны "....из паРаши постишь зебил..?? Или паРашаТв насмотрелся??
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Зачем это нужно Зельцу? Он что политик. "Ленин в октябре" ? Ну не может Зельц обратится к 73% попросить прощение за участие в технологии обмана объяснить ситуацию и спокойно уйти (самоотвод по состоянию здоровья и тд). Потому что он артист эстрады. Себялюбие и трусоватость это бич всех актёров разговорного жанра.

Скорее всего Зельц хочет что бы про него все забыли. Как то само рассосётся. Глядишь и он скоро будет "паном президентом" на 1+1 кривляться со сцены. Короче Зеленский давно уже 73% и 25% посылает на х что бы только от него отстали. Игра это была
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наивный... зачем Зе рассказывать свои планы, что бы потом ловить по Панаме придурков? лучше он немного помолчит
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Баригі добре вцепилися за владу, мабуть чекають коли їх винесуть на носаках.
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Это ж надо, вот это вот еще и верховной радой называют...
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Старые лица прикрылись новыми лицами,евромайдановцами, атовцами. и зашли в ВР. А схема работы ВР не изменилась. На следующих выборах ВР и выбирать не из кого .
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пзц..
Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю

Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 7115
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вот эта поросячья морда!
13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.

Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 7374
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И они еще кричат, что нет повода для роспуска этой сс.ченной шоблы. Гнать их. И как можно быстрее. Договорняк на договорняке. Скоты.
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Пепо ещё не всем уборщицам с АП звания и награды дал
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Але, гараж! Что насчет этого?

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на 15 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об это заявили в регламентном комитете Рады. Источник: https://censor.net.ua/n3126727
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Инаугурация новоизбранного Президента должна состояться не позже, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.
В чём дело? Срок уже прошёл?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит законопроекты по ратификации, соцзащите детей и антикоррупционной политике
 
 
 
 
 
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