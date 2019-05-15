 Рада сегодня рассмотрит законопроекты по ратификации, соцзащите детей и антикоррупционной политике

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На заседании также народные депутаты должны рассмотреть в первом чтении законопроект 2003 "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления".
Как указано в повестке дня, Рада планирует рассмотреть проекты постановлений о назначении нескольких парламентских слушаний. В частности, "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" (проект постановления №9485), "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине" (№10034). Депутаты также должны принять Рекомендации парламентских слушаний на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" (проект постановления №9408).
Традиционно в среду Рада рассмотрит блок вопросов ратификаций.
Кроме того, депутаты должны рассмотреть проекты постановлений, касающиеся административно-территориального устройства Донецкой области, в частности относительно установления границ отдельных районов.
Также в первом чтении депутаты планируют рассмотреть законопроекты №5054 по обеспечению доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, и №2545 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи".
Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
(а если без шуток - то такое позорище позорное... или....як не наївсь - то не налижешся!!!)
И называя кого то мародером до выборов и на этом играя - сразу после выборов на вопрос узеленским как вы собираетесь поднимать зарплаты в АТО сказать что в армии есть много избыточного имущества которое нужно продать
Вот где позорище так реальное позорище
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Вместо штрафа будут награждать .
Пойти в соседний отдел..там специально для вас спички поштучно продают.....
вы свинарчуки продали свою совесть,и сидеть таки вам придется..
ВЖЕ 25 ДІБ, ЯК В УКРАЇНІ ЗНИКЛА КОРУПЦІЯ
Телевізори з ************ мовчать з цього приводу, наче у ротах в них щось.
По Украине да.....- воровство, кумовство, коррупция и маразм был и есть....
Вопрос только в том, что это использовали другие воры, что бы привести к власти своего марионетку...
Вот где печаль...
Скорее всего Зельц хочет что бы про него все забыли. Как то само рассосётся. Глядишь и он скоро будет "паном президентом" на 1+1 кривляться со сцены. Короче Зеленский давно уже 73% и 25% посылает на х что бы только от него отстали. Игра это была
Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю
13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на 15 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об это заявили в регламентном комитете Рады. Источник: https://censor.net.ua/n3126727
В чём дело? Срок уже прошёл?