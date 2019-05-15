 Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Говоря о реакции Москвы на события в УПЦ Филарет отметил, что Москва довольна положением дел в УПЦ: "То, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего Предстоятеля УПЦ. Никакой критики в адрес митрополита Епифания нет. Значит, Москве угодно такое руководство".
Также Патриарх подчеркнул, что в настоящее время замедлился, или и вовсе прекратился переход приходов Московского Патриархата в Украинскую Православную Церковь, а перехода архиереев Московского Патриархата не было после получения Томоса об автокефалии.
"Поэтому Москва может радоваться. Все православные Церкви, как не признавали, так и не признают Украинскую Православную Церковь, кроме Вселенского Патриарха, независимо от того, в каком статусе она: то ли в статусе митрополии, или в статусе патриархата", - добавил Филарет.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на совместное с патриархом богослужение во Владимирский собор вчера явились только четверо епископов из более чем 60 приглашенных. Приглашения на празднование были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.
Более того, в приглашениях было написано, что 14 мая этот праздник отмечает именно УПЦ КП, а о Православной церкви Украины (ПЦУ) не было ни слова.
Правительство УНР - супер дипломаты по сравнению с теперешними. Навалить столько подарков и ...... быть пониженными в звании. Вместо Петрополии, получили ************.))
Никакой критики в адрес митрополита Епифания нет. Значит, Москве угодно такое руководство".
Никакой критики в адрес Зеленского нет. Значит, Москве угодно такое руководство".
возглавил, чтобі угробить и пропиариться с томас туром. и удовлетворить резидента в мордоре.
Может Епифаний и угоден Москве, но разрушать Томос, который с таким трудом достался Украине, тоже не вариант.
Томос не метрополия. Томос разрешает, более того, закрепляет право чужестранным православным церквям присутствовать на своей территории.
Говоря другим языком, Томос закрепил присутствие РПЦ на территории Украины.
То́мос (греч. τόμος - «кусок»; «том» от «резать», «делить») - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. ...
В частности, путём издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.
В Византийской империи Церковь возглавляли четыре Патриарха: епископы Константинополя (см. Константинопольские патриархи), Александрии, Антиохии и Иерусалима.
С возникновением самостоятельных славянских государств (Болгария, Сербия) и обретением автокефалии их Церквами во главе их также становились патриархи.
Киевская митрополия до 1458 года
Распространению христианства на Руси способствовало её соседство с христианской державой - Византийской империей. Известно, что христианская община существовала в Киеве уже во второй половине IX века.
Киевская великая княгиня Ольга в 957 (или 954/955) году приняла крещение в Константинополе.
Первые пять столетий Русская церковь была одной из митрополий Константинопольского патриархата. Возглавлявший русскую иерархию митрополит назначался Константинопольским патриархом из греков и первоначально титуловался митрополит Руси
Кроме собственно Киевской, образовывались другие епархии: в Белгороде, Великом Новгороде, Ростове, Чернигове, Владимире-Волынском, Полоцке, Турове. Епархиальные епископы избирались на местах соответствующими удельными князьями или вече (в Великом Новгороде с середины XII века) - как правило, русские.
Автокефальная церковная организация с центром в Москве де-факто была основана в 1448 году, когда русские епископы самостоятельно, без участия Константинопольского патриарха, избрали и поставили Иону митрополитом и предстоятелем Русской церкви.
В России первый патриарх был поставлен московским Собором под председательством патриарха Константинопольского Иеремии II в 1589 году.
В 1686 году патриархом Константинопольским Дионисием IV предоставлен томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии (март 1686 - 17 октября 1687 года). 11 октября 2018 года Синод Константинопольского патриархата отменил это решение.
В общем РПЦ, это церковь которая зародилась на Руси в Киеве, а не в Московии. Поэтому она как бы и не является иностранной. А томос не "закрепляет право чужестранным православным церквям присутствовать на своей территории", а дал ей право на смену подчиненности и возврат "в лоно матери-церкви", отменив томос о присоединении Киевской митрополии к Московскому патриархату.
Всю жизнь интриги.Почему не проходит?
Не позорьте старика!