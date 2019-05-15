 Готовы к любому контакту: и "на ногах", и сидя, - у Путина отреагировали на предложение Трампа встретиться

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет АР.
"Мы готовы к любому контакту, мы можем "на ногах" поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры", - сказал Ушаков после встречи Путина с американским госсекретарем Майком Помпео в Сочи.
Советник по иностранным делам президента России говорит, что Кремль готов согласиться на любой формат встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Как сообщалось, государственный секретарь США Майкл Помпео во вторник провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
охуофигительные штаны!
пс. А на колінах готовий ?
🤗
🤣🤣
Дабы заселфитца на фоне рыжего?)))))
А могут ведь и на коленях и в подгузниках.
По старой руцкой традиции...
я знову ж, в 2798-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
ось що роблять санкції з імперією Зла...
🤗
а що там у Американців, Помпео вже Траму доповів про зустріч з *****м?
хоча зараз в Америці ніч, почекаємо!
...
С таким предложением выступила академик Талия Хабриева - правовед, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России. По ее мысли, в ходе общественной дискуссии необходимо выявить то, что академик считает «генетически присущими» ценностями народа, которые затем можно будет положить в основу общегосударственной идеологии (запрещена Конституцией России).
Кажется, в году так в тридцать пятом похожие проекты начали обсуждаться, но Нюрнбергский трибунал эти обсуждения прекратил...
https://vata.d3.ru/akademik-ran-prizvala-naiti-u-rossiian-geneticheskie-predposylki-ideologii-1787105/