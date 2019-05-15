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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Путин (24785) Россия (72803) США (14965) Трамп (2254)

 Готовы к любому контакту: и "на ногах", и сидя, - у Путина отреагировали на предложение Трампа встретиться

Советник по иностранным делам президента России говорит, что Кремль готов согласиться на любой формат встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет АР.

"Мы готовы к любому контакту, мы можем "на ногах" поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры", - сказал Ушаков после встречи Путина с американским госсекретарем Майком Помпео в Сочи.

Советник по иностранным делам президента России говорит, что Кремль готов согласиться на любой формат встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео призвал РФ не вмешиваться в выборы в США в 2020 году: "Если это произойдет, то наши отношения будут еще хуже"

Как сообщалось, государственный секретарь США Майкл Помпео во вторник провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Источник: https://censor.net.ua/n3126907
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, тогда уже(если уже "готовы к любому контакту") - в "коленно-локтевой позе"... Тем более что "рассеянам" это наиболее привычно, и они, в данное время, УЖЕ в ней стоят...
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Готовы встретиться и на лабутенах.
Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися - Цензор.НЕТ 7780
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Готовы встретиться и на лабутенах.
Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися - Цензор.НЕТ 7780
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Перевожу - готовы и путинские лабутены, и кресла для карликов.
Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися - Цензор.НЕТ 9722
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На правом писсуаре надо бы петельку автоматически затягивающуюся сделать. А когда сработает - выбить табуреточку. Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися - Цензор.НЕТ 9104
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Только полсе освобождния наших заложников
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Це виглядає як приниження Готовы к любому контакту: и "на ногах", и сидя, - у Путина отреагировали на предложение Трампа встретиться - Цензор.НЕТ 899
пс. А на колінах готовий ?
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Ну, тогда уже(если уже "готовы к любому контакту") - в "коленно-локтевой позе"... Тем более что "рассеянам" это наиболее привычно, и они, в данное время, УЖЕ в ней стоят...
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+расейско-патриотическое положение "на бутылке!"
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***** будет согласен ежели её сначала выпьет...
🤗
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Ни в коем случае! Только после того, как сядет.
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не)) ***** помыло попу и готово принимать и спереди и сзади, сидя, лёжа))
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Так это во время последнего хоккейного матча Пукин тренировал позиции для встречи с Трампом ?.....оригинально... Готовы к любому контакту: и "на ногах", и сидя, - у Путина отреагировали на предложение Трампа встретиться - Цензор.НЕТ 8990
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Обрадовались кремляди?!
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это Трампон перед ****** плясал в Хельсинки
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Это там где ***** ловил Трампа возле сортира?
Дабы заселфитца на фоне рыжего?)))))
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Вяликая с(т)рана Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися - Цензор.НЕТ 3549
А могут ведь и на коленях и в подгузниках.
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готов к любому контакту, и к половому тоже.
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Эффективнее будет если ботокс попросит Трампа об этом ...на коленях)))
По старой руцкой традиции...
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а ползком...готові кремлівські злодії-вбивці?!
я знову ж, в 2798-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
ось що роблять санкції з імперією Зла...
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гн. Трамп...не соглашайтесь.!..помучайте тварей...покуражтесь))))
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о время! о нравы! новость явно из разряда 18+, для этого же есть порно сайты Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися - Цензор.НЕТ 8264
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ну от кацапи і ***** вже готові на все))),
а що там у Американців, Помпео вже Траму доповів про зустріч з *****м?
хоча зараз в Америці ніч, почекаємо!
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Контактов ищет Трамп, но не понятно почему. Торговля нулевая, на рынке оружия конкуренция, Ким не нужен, Иран, Венесуэла , Украина противостояние и нет согласия и не будет. Зачем встреча ?
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Трамп просто хочет надуть шарики своих собственных фейков, которыми пытается дискредитировать своих оппонентов и скрыть/легитимизировать свое подигрывание пуйлу.
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Хреново. Лучше б эти два dumb & dumber не встречались. Dumb подыгрывает dumber , что очевидно. Украину это не устраивает. Если не будет жесткого давления со стороны Штатов , мы практически останемся один на один с рашкой, так как Европа уже практически слилась
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Американцы как всегда прикалываются, а россияне на это ведутся. Перевести с языка дипломатии, так можно говорить десятилетиями и делать при этом свою политику.
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а куда же этому окурку педофильному деваться... кацапстан уже дышит через раз... но даже если этот недоделок приползет к Трампу на коленях, это его уже не спасет...
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И на ногах и сидя и на бутылке и раком, как угодно, на все готовы! Вяликие одним словом!
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а вообще-то, голубая мечта хйла - это посидеть у Трампа на коленях..
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***** готово в любой позе ублажить американского клоуна😂
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"Сики Туранчокс" терроризирует планету,а с ним разговоры разговаривают,вместо того,чтобы зачистить.
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нехай зустрінуться в останні у Гаазі, у залі суду, ото буде гарний привід подивитись на них,та особливо на путін-*****....
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Академик РАН призвала найти у россиян генетические предпосылки идеологии

Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися - Цензор.НЕТ 4331

С таким предложением выступила академик Талия Хабриева - правовед, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России. По ее мысли, в ходе общественной дискуссии необходимо выявить то, что академик считает «генетически присущими» ценностями народа, которые затем можно будет положить в основу общегосударственной идеологии (запрещена Конституцией России).
Кажется, в году так в тридцать пятом похожие проекты начали обсуждаться, но Нюрнбергский трибунал эти обсуждения прекратил...

https://vata.d3.ru/akademik-ran-prizvala-naiti-u-rossiian-geneticheskie-predposylki-ideologii-1787105/
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а что, лишнехромосомность и скрепоносность уже недостаточны для обьяснения идеологического упутинения дарагих рассиян?
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Не пойму иронии здешней публики, Вообще-то Трамп захотел с ****** пообщаться. Хренов американский гарант все откровеннее стает ватным на всю голову...
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Ага, особенно когда этот кот, например, одним бестолковым наездом на Иран положил в карман безумной мышки дополнительные десятки миллиардов долларов через подорожание нефти. При этом понты о совершенно бесполезных санкциях.
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Трамп и Путин - прост о созданы друг для друга. Если бы они только могли - то тут же уединились бы в альковы, и родили потом друг от друга по дочурке. Взасос. В десна. До оргазма.
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Ну канешна.Ху йло в хокейной форме и раком
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і на пляшку сісти готові, вам кацапи не звикати!
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"Лавров и Помпео договорились о нормализации отношений между Россией и США" - прикалываться особенно нечему...
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Надо же, готовы к любым контактам. А почему наш новоизбранный или уновоизбранного до сих пор не пошутил про "в любом количестве с любой стороны"? Такая же возможность проявить свой искромётный юмор.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГотовы к любому контакту: и "на ногах", и сидя, - у Путина отреагировали на предложение Трампа встретиться
 
 
 
 
 
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