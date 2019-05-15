 Готовы к любому контакту: и "на ногах", и сидя, - у Путина отреагировали на предложение Трампа встретиться

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет АР.

"Мы готовы к любому контакту, мы можем "на ногах" поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры", - сказал Ушаков после встречи Путина с американским госсекретарем Майком Помпео в Сочи.

Советник по иностранным делам президента России говорит, что Кремль готов согласиться на любой формат встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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Как сообщалось, государственный секретарь США Майкл Помпео во вторник провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.