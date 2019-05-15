EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  685  6
Материалы по теме:
Все про:оборона (1075) помощь (3013) США (14965) Чалый (422) Блант (1)

 Чалый обсудил с сенатором Блантом увеличение военной поддержки Украины со стороны США

Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с сенатором-республиканцем от штата Миссури Роем Блантом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Посол Украины ознакомил сенатора с текущей ситуацией на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и в Крыму и подчеркнул важность дальнейшего укрепления украинско-американского стратегического партнерства.

Кроме того, Чалый отметил неизменность курса украинского государства и гражданского общества путем демократических преобразований, реформ и в стратегическом направлении интеграции в ЕС и НАТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США передали медицинское оборудование для украинских военных. ФОТОрепортаж

Учитывая то, что сенатор Блант является членом Комитета по вопросам ассигнований, отдельной темой разговора стало обсуждение перспектив увеличения расходов в бюджете США-2020 на программы поддержки Украины, прежде всего в сфере безопасности и обороны.

Чалый обсудил с сенатором Блантом увеличение военной поддержки Украины со стороны США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126906
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Сенаті США здається 100 сенаторів. Якщо зустрічатися з кожним, піару на декілька років вистачить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
недолугі створіння конЧалий та вантуз-цеце - найпотужніші дипломати з команди соєвих реформаторів.
 показать весь комментарий
 
 
складывается впечатление, что чалый - не посол, а какой-то жук-пи*дун с признаками профузного поноса... как и назначивший его диабетик...
 показать весь комментарий
 
 
Отже, скандал в Україні, що стосується США (з бородатою сі-рожею та маш-іванович) не зачепив головного: допомоги США Україні, в т.ч. військової. Республіканці та, головне, США і надалі вступатиметься за нас.
 показать весь комментарий
 
 
оце головне - а 1нше хвигня
порохня - давай по перемогам )))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧалый обсудил с сенатором Блантом увеличение военной поддержки Украины со стороны США
 
 
 
 
 
 вверх