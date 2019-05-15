 Чалый обсудил с сенатором Блантом увеличение военной поддержки Украины со стороны США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Посол Украины ознакомил сенатора с текущей ситуацией на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и в Крыму и подчеркнул важность дальнейшего укрепления украинско-американского стратегического партнерства.

Кроме того, Чалый отметил неизменность курса украинского государства и гражданского общества путем демократических преобразований, реформ и в стратегическом направлении интеграции в ЕС и НАТО.

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Учитывая то, что сенатор Блант является членом Комитета по вопросам ассигнований, отдельной темой разговора стало обсуждение перспектив увеличения расходов в бюджете США-2020 на программы поддержки Украины, прежде всего в сфере безопасности и обороны.