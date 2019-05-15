 Сын Трампа даст показания перед комитетом по разведке Сената США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет The Hill.

По данным источников издания, Трамп-младший заключил сделку во вторник и согласился ответить на вопросы членов комитета в следующем месяце в течение двух-четырех часов.

Как отметил один из собеседников газеты, нет никаких ограничений по темам для вопросов. Они могут касаться как проекта Trump Tower в Москве, так и встречи представителей кампании Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

По словам другого источника, комитет заявил о 10 темах, которые хотел бы обсудить с сыном президента. Однако согласованы были только шесть из них.

Обе стороны также договорились, что это будет последнее появление Трампа-младшего перед комитетом.

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Комитет Берра ведет переговоры с Трампом-младшим с декабря. Первоначально он согласился дать показания комитету в марте, но затем отказался и перенес свое появление на апрель.

Когда сын президента США снова нарушил обещание предстать перед комитетом в прошлом месяце, ему пригрозили повесткой в суд.

Президент Дональд Трамп во вторник назвал обращение со своим старшим сыном "очень несправедливым".

"Это действительно сложная ситуация, потому что мой сын провел, я думаю, более 20 часов, свидетельствуя о том, что спецпрокурор Мюллер заявил, что все в порядке. А теперь они хотят, чтобы он снова дал показания. Не знаю почему. Понятия не имею почему. Но мне это кажется очень несправедливым", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

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Ранее сообщалось, что Trump Organization в 2015-2016 годах, когда Трамп участвовал в предвыборной кампании в США, рассматривала возможность возведения Trump Tower в Москве. К концу января 2016 года проект был свернут из-за проблем с земельным участком в Москве и получением разрешения на строительство.

Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном Трампа, состоявшейся 9 июня 2016 года. В ходе этой встречи Трампу-младшему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон, но эти сведения позже не подтвердились.

Минюст США в апреле опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США.

Расследование спецпрокурора США Мюллера длилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Трампа и РФ не было.