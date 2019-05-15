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 Политика Украины, За рубежом
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 У США и РФ разные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос, - Помпео

Администрация США и Кремль сохраняют отличные взгляды на процесс урегулирования российско-украинского конфликта, несмотря на желание администрации Дональда Трампа сблизить отношения с РФ.

Об этом заявил по результатам визита в Сочи во вторник государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть моменты, где мы имеем очень разные подходы. Вы вспомнили об Украине. Мы имеем отличные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос", - отметил Помпео в разговоре с журналистами, стенограмму которого распространил Госдепартамент США.

Он отметил, что инициатива улучшить отношения США с Россией заключается в том, чтобы найти решение в вопросах, имеющих общий интерес, а также "добиться прогресса в разблокировке некоторых сложных проблем, которые стоят перед нами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео призвал Россию освободить пленных украинских моряков

Как сообщалось, государственный секретарь США Майкл Помпео во вторник провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Источник: https://censor.net.ua/n3126903
 
   
 Топ комментарии
 
После 5 лет титанических усилий сывочолого Реформатора, Полководца-томосоносца да и просто Спасителя Украины и Европы по созданию антипутинской мировой коалиции самый сильный и авторитетный ее участник США называет агрессию Кацапии против Украины и захват ее территорий "российско-украинским конфликтом" и просто "украинским вопросом". Браво, Петр Алексеич. Браво У США та РФ різні погляди на те, як має просуватися українське питання, - Помпео - Цензор.НЕТ 496
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Різні підходи щодо України...
Дане питання, яке стоїть більше перед нами, це ми маємо визначитись і йти одним з двох шляхів, це нас роз'єднують і послаблюють протиріччя.
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Принцип демократии - меньшинство подчиняется воле большинства. Но большинство не преследует меньшинство за политические взгляды. Россиянам это так сложно понять?
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ничего хорошего , 73 % выбрали еще того "летчика" без руля и ветрил. У США та РФ різні погляди на те, як має просуватися українське питання, - Помпео - Цензор.НЕТ 7380 У США та РФ різні погляди на те, як має просуватися українське питання, - Помпео - Цензор.НЕТ 3488
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кацап, зі стеця))), теж за ***** агітуєш? молодец,
***** буде тобі більше платити - і ізк) ти так-сяк знаєш
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я не про всіх, я про тебе ПАРАБЕЛЛУМ 777 )))
чи ти до всіх ніків) на Цензорі маєш відношення? У США та РФ різні погляди на те, як має просуватися українське питання, - Помпео - Цензор.НЕТ 7538 У США та РФ різні погляди на те, як має просуватися українське питання, - Помпео - Цензор.НЕТ 7538 У США та РФ різні погляди на те, як має просуватися українське питання, - Помпео - Цензор.НЕТ 1458
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сашко не мели муйні ,якщо тобі х#йло до вподоби, всіх до соєї компанії не записуй, але що тобі пояснювати,якщо ти з адептів Зе сцикуна?
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дядя), ти як чоколятний, вже перевзуваєшся на зелю, через *****))), ту фотку не я запостив)))
і запам"ятай я не за зелю, я проти вашого чоколятного божества! різницю відчуваєш?
чи у вас соєвих)- хто не за папа, той за зелю)- це ваш рівень. такшо) гуляй вася!
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Різні підходи щодо України...
Дане питання, яке стоїть більше перед нами, це ми маємо визначитись і йти одним з двох шляхів, це нас роз'єднують і послаблюють протиріччя.
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А як ви вчиняєте з татарами в Криму ? Пам'ятаєш вбитих ?
Відкриваєте справи на українців..
На окупованому Донбасі взагалі люди зникають..
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Так ми і говоримо про Україну..
Чи ти гадаєш, що як вкрадене то вже і ваше ?
Це по перше.
А по друге, саме головне - не росіяніну кивати на репресії, що відбуваються десь чи не відбуваються, ви спочатку зі своїми розберіться.
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Українська політика формується не мною.
Яких пропозицій ти очікуєш ?
Головний меседж мого першого коментаря - заклик до українців стати врешті українцями.
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Принцип демократии - меньшинство подчиняется воле большинства. Но большинство не преследует меньшинство за политические взгляды. Россиянам это так сложно понять?
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Мы это давно практикуем. На терр. бывшего СССР первая смена президента ненасильственным путем была в Украине. Впоследствии только с дважды судимым Януковичем были проблемы - он привык и шулерить и кидать с обещаниями и бороться с несогласными методами, знакомыми по тюрьме.
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Пртнцип который выбрали россияне на донбассе это большинство должно подчиниться меньшинству.
Меньшинство изгнало путем угроз и запугиваний всех несогласных и взяло на себя право говорить от имени оставшихся,большинству из которых вообще все равно лишь бы не стреляли т платили деньги и работали школы,больницы и магазины.
Причем мировое или цивилизованное сообщество признает это демократией.
Поэтому не вижу причин не взять пример.
Да,все особо не согласные должны выехать остальные заткнуться.
Что опять тебе не так?
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Ти невірно зрозумів.
Вибір вже зроблений - це самостійна незалежна Україна, такою вона може бути лише в партнерстві із заходом.
Я пропоную полишити свої ватні погляди і припинити тягнути державу в російські болота.
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А ти намагався випитати в мене про якісь репресії незгідних ?
Мене би повністю задовільнила тактика Балтійських країн, вони від початку знали як тримати русню в шорах.
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Мы не любим двойных стандартов.
Когда вы прекратите преследовать несогласных на оккупированных вами территориях тогда мы подумаем о взаимности.
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ординці давно винищили населення, яке можна було би назвати руським.
тобто ніякого відношення до Русі у вас не лишилось.
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Матфея 7:12 - Поступайте с другими людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Из всего, что сказал Иисус, эта мысль пользуется самой широкой известностью. Эта заповедь - вершина Нагорной Проповеди.
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Это у вас от собственных заблуждений.
Вы решили что россия идет по правильному пути и поэтому другой путь вам кажется не правильным.
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Мы говорим про "украинский вопрос".
Это Крым и Донбасс и это Украина.
Вас интересует что делать с этим несогласными?

Отвечаю,то же самое что делает россия с несогласными в Крыму и на Донбассе.
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Это "украинский вопрос".
Других тем для разговоров у нас быть не может.
Не хотите,не разговаривайте.
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референдь в себе на росії.
можеш почати з Чечні.
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Дипломатия - все-таки не наука, дипломатия - это искусство.
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Дипломатия - это концентрированное словоблудие!
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У Помпадура приступ словоблуддя. Несіть нового, цей зламався.
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Конструктивно с Россией можно говорить только на паперти, где она будет просить милостыню...
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После 5 лет титанических усилий сывочолого Реформатора, Полководца-томосоносца да и просто Спасителя Украины и Европы по созданию антипутинской мировой коалиции самый сильный и авторитетный ее участник США называет агрессию Кацапии против Украины и захват ее территорий "российско-украинским конфликтом" и просто "украинским вопросом". Браво, Петр Алексеич. Браво
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Ось так. Від війни і анексії - до "українського питання". Один крок
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Вы совершенно неправы! Помпео не употреблял понятное для всех нас словосочетание "российско-украинский конфликт"!!! Такое словосочетание, к нашему огромному сожалению, никогда не употреблялось ни на одном из международных форумов, ни по результатам многочисленных переговорных площадок, включая и "минскую"! Все, что мы на протяжении уже более пяти лет имеем - это еще раз употребленное Помпео выражение "украинский вопрос"! россии в этом контексте нигде нет, а есть Киев и "ДНРЛНР"! Увы...
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Скоро услышим про «украинское недоразумение». Наш МИД молчит. Странно, что конфликтом занимаются Германия и Франция, а не США и Англия. Потом решение «украинского недоразумения» передадут сербии и албании, а потом нас пошлют нах.й. Никто не уважает лохов.
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"украинский вопрос" - как дипломатично
для нас - агрессия и аннексия,
для раши - собирание земель... у непокорных и "исконно как бы...почти руцких" ,
для других - геморрой в ж.. или ячмень на глазу (и не более)
не "украинский вопрос" а "рашеский беспредел"
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Помпей проголосив що: є моменти, де ми маємо дуже різні підходи це він про фашистську паРашу. Ми маємо з нею відмінні погляди на те, як повинно просуватися українське питання ", - зазначив Помпей в розмові з журналістами. І ще він заявив що США, трохи стривожені, засмученні, здивовані, стурбовані і не зовсім згодні з злочинними діями РФ проти України.
І на такі його незрозумілі заяви чомусь цілковито незвернули уваги кремлівські фашисти )(уйла. А вот сенатор Джон Маккейн він раніше завжди рішуче підтримував українців в в святій боротьбі за свободу. Він неодноразово відвідував Україну, в своїх промовах наполегливо закликав Конгрес та адміністрацію США більш рішуче підтримувати Україну, зокрема, шляхом надання ******** зброї для захисту від російської фашистської агресії. Видно такого великого друга України як наш брат Маккейн навряд чи що такий патриот України як він коли небудь буде в Адміністрації Білого Дому, Конгресі і Сенаті США, а шкода.
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Дипломатия - это когда думают одно, говорят другое, а делаю совсем противоположное.
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Т. е. словоблудие и обман, лицемерие и подлость.
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а що з рогатими кацапами розмовляти, вони з гебнявим коблом хитро пропогандують нацизм, ось війна на Сході України це підтверджує...
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ПОРА ПРИЗНАТЬ СТРАНЫ ВЛАДЕЮЩИЕ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ - ОПАСНЫМИ ДЛЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !!!
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Путин,Путин,я Хмурый,прием.Привез,бук...ды бук,бук,где сгружать то?
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Треба нарощувати військовий потенціал.
Треба гнати алкашина від атмії на гарматний постріл.
Треба готуватись зачищати сіру зону, аж до р.Кубань.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ США и РФ разные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос, - Помпео
 
 
 
 
 
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