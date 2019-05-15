 Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское;

- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Водяное;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Широкино;

- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

- из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Шумы;

- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новоалександровка;

- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;

- из ручных противотанковых гранатометов - около населенного пункта Майорск;

- из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

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По данным разведки Объединенных сил, 14 мая один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

- из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка;

- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.







