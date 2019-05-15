 Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское;
- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Водяное;
- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Широкино;
- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:
- из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Шумы;
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новоалександровка;
- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;
- из ручных противотанковых гранатометов - около населенного пункта Майорск;
- из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганское.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
По данным разведки Объединенных сил, 14 мая один оккупант был ранен.
С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка;
- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.