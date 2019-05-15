 Помпео призвал РФ не вмешиваться в выборы в США в 2020 году: "Если это произойдет, то наши отношения будут еще хуже"

Как инфоромирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Несколько дней назад я имел удовольствие разговаривать с президентом США по телефону. И у меня сложилось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, решения совместно вопросов, которые имеют для нас взаимный интерес. Мы, со своей стороны, неоднократно говорили о том, что также хотели бы восстановить отношения в полном объеме. Надеюсь, что сейчас для этого создаются нужные условия ", - сказал Путин на встрече с Помпео в Сочи.

Он также отметил, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в выборы в США является "объективным", поскольку, по мнению Путина, подтверждает отсутствие сговора между Россией и действующей администрацией президента США.

"Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное рассмотрение и подтвердил отсутствие всяческих следов и сговора между Россией и действующей администрацией, что мы с самого начала характеризовали, как полную чушь", - сказал Путин.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что и президент США Дональд Трамп привержен улучшению отношений с Россией.

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В то же время Помпео сегодня предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы в США 2020 года. Об этом он сказал перед встречей с Путиным министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"Если это произойдет в 2020 году, то тогда наши отношения будут еще хуже. Мы призываем этого не делать ", - сказал Помпео, добавив, что Москва должна продемонстрировать, что она остановила такие усилия.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео имел длительные переговоры и пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которых, среди прочего, речь шла об Украине. Майк Помпео призвал Москву "протянуть руку" новой украинской власти и освободить захваченных Россией у Керченского пролива украинских моряков.