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Все про:выборы (22351) Путин (24785) Россия (72803) США (14965) Помпео (128)

 Помпео призвал РФ не вмешиваться в выборы в США в 2020 году: "Если это произойдет, то наши отношения будут еще хуже"

Президент России Владимир Путин встретился 14 мая с госсекретарем США Майк Помпео и выразил надежду на восстановление российско-американских отношений.

Как инфоромирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Несколько дней назад я имел удовольствие разговаривать с президентом США по телефону. И у меня сложилось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, решения совместно вопросов, которые имеют для нас взаимный интерес. Мы, со своей стороны, неоднократно говорили о том, что также хотели бы восстановить отношения в полном объеме. Надеюсь, что сейчас для этого создаются нужные условия ", - сказал Путин на встрече с Помпео в Сочи.

Он также отметил, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в выборы в США является "объективным", поскольку, по мнению Путина, подтверждает отсутствие сговора между Россией и действующей администрацией президента США.

"Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное рассмотрение и подтвердил отсутствие всяческих следов и сговора между Россией и действующей администрацией, что мы с самого начала характеризовали, как полную чушь", - сказал Путин.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что и президент США Дональд Трамп привержен улучшению отношений с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео призвал Россию освободить пленных украинских моряков

В то же время Помпео сегодня предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы в США 2020 года. Об этом он сказал перед встречей с Путиным министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"Если это произойдет в 2020 году, то тогда наши отношения будут еще хуже. Мы призываем этого не делать ", - сказал Помпео, добавив, что Москва должна продемонстрировать, что она остановила такие усилия.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео имел длительные переговоры и пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которых, среди прочего, речь шла об Украине. Майк Помпео призвал Москву "протянуть руку" новой украинской власти и освободить захваченных Россией у Керченского пролива украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3126901
 
   
 Топ комментарии
 
Угоди з ерефією не варті паперу, на якому написані (с)
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Ничего, пройдёт время и доклад Мюллера после конгресса ещё больше "обрадует" володю.
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Ничего, пройдёт время и доклад Мюллера после конгресса ещё больше "обрадует" володю.
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Керівництво Ерефіїї не знає, чи буде завтра бухати чи ні. А їх вже за півтори роки наперед попереджають.
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***** постоянно Трампона рожей в дерьмо тыкает, а США всё надеются на улучшении отношений????
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Угоди з ерефією не варті паперу, на якому написані (с)
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А что там у ФБР с "бородатой женщиной", которое то ли тоже вмешалось (по его же откровениям), то ли не вмешалось?
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Бородатая женщина оказывается даже круче кремля,тот вмешивался вмешивался да так и не вмешался,а эта женщина в лужу булькнула т до сих пор круги идут.
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ох вже ці піндоси)))- тролять ***** і *****-коня! Помпео закликав РФ не втручатися у вибори в США у 2020 році: "Якщо це станеться, то наші відносини будуть ще гірші" - Цензор.НЕТ 5058
попросили! ))) кацапів!!! )))) Помпео закликав РФ не втручатися у вибори в США у 2020 році: "Якщо це станеться, то наші відносини будуть ще гірші" - Цензор.НЕТ 4078
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Абсолютно не соответствует действительности. Нелепая картинка.
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Что может быть хуже для закоренелых мазохистов чем "плохие отношения"?
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Трамп решил подлизать *****. "...ни чего личного ,просто бизнес."(с)
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хоть на один призыв рашка ответила? все так и пролетели эхом в пустоту...
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А якщо він підтримає Трампа..
Відносини теж погіршаться ?
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Та ні. Відносини будуть ще кращі. Ще через 10 років чучело пуйла будуть приносити на міжнародні зустрічі. Буде меркель з макроном, фріки різні типу трампа. І будуть озабочуватися страшенно... Бізнес, тільки бізнес. Ще Китай додасть перцю. Шапіто маст гоу он.
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Призывы такой страны как США к кому-либо не делать ей пакостей выглядят как минимум странно. Рейган в гробу переворачивается.
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коли ти така "офісний планктон" сидиш у 2008 році і займаєшся своїми справами, овернайт сюди, офердрафт туди, кредит за цією/тією угодою і краєм ока помічаєш, що за тобою хтось наглядає. Намагаєшся з,ясувати у адміна, а він ************ накшталт "та кому ти потрібна", а потім у числених соцмережах до тебе у товариство напрошуються люди, яких ти не знаєш і здихатися їх ти вже не можеш. Твої сторінки у соц мережах починають тобі заважати бо псують нерви і видалити непрошених і незнаних ти вже не здатна, зміни назв, номерів телефона вже не допомагає, а навпаки розпалює нахабність непрошених тролів. Ти все ще вважаєш, що хтось з власного планктону намагається полювати в "темній воді", але коли підривають склади з піротехнікою, які належать начебто твоїй компанії, але орендовані іншими і коли "прокидають" твій банк з яким у тебе тісні стосунки не на один рік ти видаляєш всі свої сторінки з усіх соц мереж. І розумієш вже кто є кто, але світ поки що дивиться в рожеві окуляри і мружить очі на сонці. Запам,ятайте, ніколи ерефія не відмовиться від ідеї повалити західну демократію. Це їхній світогляд і якщо ви вважаєте, що настали кращі часи у взаємовідносинах, то це значить, що вони просто сповільнили гачок, який ви глибше ковтнете.
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ПОРА ПРИЗНАТЬ СТРАНЫ ВЛАДЕЮЩИЕ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ - ОПАСНЫМИ ДЛЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомпео призвал РФ не вмешиваться в выборы в США в 2020 году: "Если это произойдет, то наши отношения будут еще хуже"
 
 
 
 
 
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