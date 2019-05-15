 Венгерские и британские истребители дважды за сутки перехватили над Балтикой российские самолеты

Согласно сообщению Министерства обороны Венгрии, на помощь вылетели также британские самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской базы Амари, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Эти истребители полетели на перехват военных самолетов Ил-22 и Су-27 из Российской Федерации, которые осуществляли полетные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако не вели радиосвязи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии.

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Венгерские и британские истребители, патрулирующие этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили маневр перехвата российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.

Подтверждения или отрицания этого инцидента в воздухе с российской стороны пока нет.

Напомним, 13 мая венгерские истребители впервые подняли по тревоге, поступившей из Объединенного противовоздушного центра НАТО в Германии, для перехвата российского самолета Ан-26, который нарушил воздушное пространство стран Балтии.

Около сотни венгерских военных, в том числе летная звено из четырех истребителей типа Gripen JAS-39, с 1 мая уже во второй раз, начиная с 2015 года, осуществляют 4-месячное патрулирование для охраны воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии. Военные Венгрии посменно усиливают Группу резервных средств противовоздушной обороны военных подразделений Балтии из Испании и Великобритании под общим командованием НАТО на аэродроме в литовском городе Шяуляй.

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