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 Трое правоохранителей пострадали во время столкновения с активистами в Киеве, - полиция

Во время столкновений с активистами 14 мая под стенами Министерства внутренних дел пострадали трое правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Участники акции устроили кратковременную потасовку под стенами Министерства внутренних дел Украины. В результате инцидента один из митингующих применил слезоточивый газ. В результате пострадало трое спецназовцев: они получили химический ожог глаз. По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что рассмотрят и проанализируют замечания к работе правоохранителей, поступившие со стороны активистов.

"Национальная полиция напоминает, что в деле Екатерины Гандзюк, ходом расследования которого участники акции, в частности, также выражали недовольство, - полиция в пределах своей компетенции выполнила все необходимые следственные действия", - указали в полиции.

Напомним, 14 мая активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украиныс требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем до здания Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию. Произошла потасовка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126898
 
 
 Топ комментарии
 
А хто платить гроші цим активістам?
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Активисты - невозможное слово. Нужно поменять на громадські діячі або представники громадськості. Что это за активисты ? Я полностью согласна с представителями общественности, которые пришли под раду с требованием уйти Луценка. Правильный генеральный прокурор - эта фигура может стать знаковой в изменениях Украины. А то хитрозадый порошенко хочет оставить Луценко как запоруку своей неприкосновенности , которой по факту у него не будет полгода.
А именно это и было ставкой народа на зеленского - восстановление справедливости.
В рамках открывшихся обстоятельств , где Сытник проводит ночи на Банковоц, отдыхает за чужой счёт - при этом удивительным образом НАБУ показало очень слабый результат по сравнению с тем, что нам было обещано- именно на нового генпрокурора возлагаются наши надежда и основная миссия начать реально бороться с коррупцией. Конечно, нужно менять и Сытника с Холодницким.
Но начинать нужно с Луценко. Генпрокурор - это квота нового президента. Имя его команда не представляет и правильно делает. Очень надеюсь, что это Сакварелидзе. Тогда ховайтесь !
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Все грабившие Украину в последнее время должны уйти прямиком в тюрьму и те тоже, кто их покрывал.
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А хто платить гроші цим активістам?
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UA digital staff мені це невідомо. Можливо почую пряму відповідь про це.
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Тем, которые в касках? То ж я, в частности платю...
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Другий епізод "Чорнобиля" тримає планку. Місцями він ще страшніший, блт. Здавалось куди би вже. І додалось розборок номенклатурників

https://uaserials.pro/1255-chornobyl.html

Трое правоохранителей пострадали во время столкновения с активистами в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 9304
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беніна тітушня перестаралась з балончиками. Але їх не оштрафують. Бо авакову пофіг на рядових поліцаїв.
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ну так а,шо хотели? мусорня на легке,а активисты экипированы в шлемах со щитами и дубинками.Вот потому и "страдают" всегда палицаи.
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Взагалі-то таких "активістів" які працюють за гроші потрібно хорошо дубасить. щоб гроші потім на ліки витрачали. Довіри до таких протестів немає,навіть гидко дивитись, бо титушня платна. Але прикро те. що такі платні "протестанти" вносять недовіру і нівелірують протесні виступи людей ,які це роблять за покликом душі.
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Гидка чути про те що мусора поломали ноготок. Замість реформи маємо ОЗУ під керівництвом Сабакова. Люди кажуть - Сабаков їди. А воно сидить сподівається залишитися на посаді. Як що зелений допустить це то буде помилка невиправна.
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Падле Луценко и так скоро конец. Если конечно эта крыса не сбежит.
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По странному стечению обстоятельств до прихода Пэтра на "золотой унитаз власти" в Украине все СМИ в подобных ситуациях орали лишь про "звіряче побиття діточок", забывая про ментов... А чего сейчас наоборот?
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А по поводу чего же была драчка?? Или просто пришли попинать друг друга, для плановой тренировки?
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Там и две чувихи, которые на Институтской бузили.
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Активисты - невозможное слово. Нужно поменять на громадські діячі або представники громадськості. Что это за активисты ? Я полностью согласна с представителями общественности, которые пришли под раду с требованием уйти Луценка. Правильный генеральный прокурор - эта фигура может стать знаковой в изменениях Украины. А то хитрозадый порошенко хочет оставить Луценко как запоруку своей неприкосновенности , которой по факту у него не будет полгода.
А именно это и было ставкой народа на зеленского - восстановление справедливости.
В рамках открывшихся обстоятельств , где Сытник проводит ночи на Банковоц, отдыхает за чужой счёт - при этом удивительным образом НАБУ показало очень слабый результат по сравнению с тем, что нам было обещано- именно на нового генпрокурора возлагаются наши надежда и основная миссия начать реально бороться с коррупцией. Конечно, нужно менять и Сытника с Холодницким.
Но начинать нужно с Луценко. Генпрокурор - это квота нового президента. Имя его команда не представляет и правильно делает. Очень надеюсь, что это Сакварелидзе. Тогда ховайтесь !
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Они утром активисты, а вечером полицянты... А завтра наоборот
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Все грабившие Украину в последнее время должны уйти прямиком в тюрьму и те тоже, кто их покрывал.
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У мусора на фото татуировка на руке. Не знал, что с такими татуировками там можно работать
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Треба поліціянтам дубасить таких "активістів", щоб медицині прибуток був!!!!
Всяка гниль простягає руки до поліції!, поламать!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое правоохранителей пострадали во время столкновения с активистами в Киеве, - полиция
 
 
 
 
 
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