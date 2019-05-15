 Трое правоохранителей пострадали во время столкновения с активистами в Киеве, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Участники акции устроили кратковременную потасовку под стенами Министерства внутренних дел Украины. В результате инцидента один из митингующих применил слезоточивый газ. В результате пострадало трое спецназовцев: они получили химический ожог глаз. По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что рассмотрят и проанализируют замечания к работе правоохранителей, поступившие со стороны активистов.
"Национальная полиция напоминает, что в деле Екатерины Гандзюк, ходом расследования которого участники акции, в частности, также выражали недовольство, - полиция в пределах своей компетенции выполнила все необходимые следственные действия", - указали в полиции.
Напомним, 14 мая активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украиныс требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем до здания Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию. Произошла потасовка.
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А именно это и было ставкой народа на зеленского - восстановление справедливости.
В рамках открывшихся обстоятельств , где Сытник проводит ночи на Банковоц, отдыхает за чужой счёт - при этом удивительным образом НАБУ показало очень слабый результат по сравнению с тем, что нам было обещано- именно на нового генпрокурора возлагаются наши надежда и основная миссия начать реально бороться с коррупцией. Конечно, нужно менять и Сытника с Холодницким.
Но начинать нужно с Луценко. Генпрокурор - это квота нового президента. Имя его команда не представляет и правильно делает. Очень надеюсь, что это Сакварелидзе. Тогда ховайтесь !
Всяка гниль простягає руки до поліції!, поламать!!!!!