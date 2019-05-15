 Топонимическая комиссия Харькова рекомендовала вынести на сессию горсовета вопрос возвращения проспекту имени маршала Жукова, измененного в рамках декоммунизации

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"По итогам заседания члены комиссии рекомендовали вынести инициативу горожан на рассмотрение сессии Харьковского городского совета и подготовить предложение по увековечению памяти Петра Григоренко в наименовании улицы на следующее заседание топонимической комиссии", - говорится в сообщении.
Заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения Марина Стаматина отметила, что в вопросе о возвращении проспекту имени Жукова Харьковский городской совет будет руководствоваться законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
По мнению ответственного секретаря комиссии Алексея Хорошковатого, названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, не относятся к запрещенной символике коммунистического режима.
"Маршал Жуков непосредственно принимал участие в Курской битве, битве за Днепр и Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, в результате которых была освобождена Украина", - заявил он.
Он также отметил, что ст. 5 закона Украины "О географических названиях" предполагает возвращение отдельным объектам их исторических названий и напомнил, что в 1990 году по решению исполкома улица была переименована в проспект Маршала Жукова и носила это название до 17 мая 2016 года.
Напомним, в мае 2016 года тогдашний глава Харьковской ОГА Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Документ, в частности, предусматривал переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.
В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.
На это резко прореагировал директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.
В Курской битве Жуков уехал с Курской дуги 5 июля 1943 года, а примазался к ней уже после Победы. Рокоссовский пивал: "Теперь о личной работе Г.К. Жукова как представителя Ставки на Центральном фронте. В своих воспоминаниях он широко описывает проводимую якобы им работу у нас на фронте в подготовительный период и в процессе самой оборонительной операции. Вынужден сообщить с полной ответственностью и, если нужно, с подтверждением живых еще свидетелей, что изложенное Жуковым Г.К. в этой статье не соответствует действительности и им выдумано. Находясь у нас в штабе в ночь перед началом вражеского наступления, когда было получено донесение командующего 13-й армией генерала Пухова о захвате вражеских саперов, сообщавших о предполагаемом начале немецкого наступления, Жуков Г.К. отказался даже санкционировать мое предложение о начале артиллерийской контрподготовки, предоставив решение этого вопроса мне, как командующему фронтом. Решиться на это мероприятие необходимо было немедленно, так как на запрос Ставки не оставалось времени... В Ставку позвонил Г.К. Жуков примерно около 10 часов 5 июля. Доложив по ВЧ в моем присутствии Сталину о том (передаю дословно), что Костин (мой псевдоним) войсками управляет уверенно и твердо и что наступление противника успешно отражается. Тут же он попросил разрешения убыть ему к Соколовскому. После этого разговора немедленно от нас уехал. Вот так выглядело фактически пребывание Жукова Г.К. на Центральном фронте. В подготовительный к операции период Жуков Г.К. у нас на Центральном фронте не бывал ни разу" ("ВИЖ" 1992 №3 С.31)
Так что к освобождению Харькова Жуков не причастен.
-найбільша танкова битва 2СВ (при чисельній і технологічній перевазі згубив 5 !!! мехкорпусів)
У цій битві радянські корпуси втратили 3464 танки з 4201 ,німці-260;
-Ржевська м"ясорубка (мінімально-1,5 млн. загиблих);
-Його заслуги -і оточення південно-західного фронту,провал операції "Полярна зірка"...
Ешелони награбованого,опромінення на Тоцькому полігоні 60000 солдатів,придушення угорської революції 1956-то вже дрібниці.
Додам: щоб не писати про Ржевську м'ясорубку, він про зиму 1942-1943 пише виключно про Сталінград, хоча до Сталінградської битви не мав жодного відношення: ні до планування, ні до реалізації.
Той хто любить Україну мусить бути з нами
Обана, збс! Пиво, водка, раки
Хто не з нами,той нехай йде собі до сраки.
Прекрасно, а Харків тут до чого? Звільненням Харкова (операція "Румянцев") керував Конєв, а не Жуков...
І да, в Хмельницькому (Проскурові) і Чернівцях, які дійсно звільняли від німців сили Жукова, вулиці Жукова перейменували давно і ніхто не просить вернуть взад назву в честь "асвабадітєля"...
Совершенно секретно
ПРИКАЗ № 0078/42
22 июня 1944 года г. Москва
ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР И НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР:
Содержание: О ликвидации саботажа на Украине и о контроле над командирами и красноармейцами, мобилизованными из освобожденных областей Украины.
§ 1
Агентурной разведкой установлено:
За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и других областях, наблюдается явно враждебное настроение украинского населения против Красной Армии и местных органов Советской власти. В отдельных районах и областях украинское население враждебно сопротивляется выполнять мероприятия партии и правительства по восстановлению колхозов и сдаче хлеба для нужд Красной Армии. Оно для того, чтобы сорвать колхозное строительство, хищнически убивает скот. Чтобы сорвать снабжение продовольствием Красной Армии, хлеб закапывают в ямы. Во многих районах враждебные украинские элементы, преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную Армию, организовали в лесах «зеленые» банды, которые не только взрывают воинские эшелоны, но и нападают на небольшие воинские части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные красноармейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского украинского населения и мобилизованных красноармейцев из освобожденных областей Украины, стали разлагаться и переходить на сторону врага. Из вышеизложенного видно, что украинское население стало на путь явного саботажа Красной Армии и Советской власти и стремится к возврату немецких оккупантов. Поэтому, в целях ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и командирами освобожденных областей Украины,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выслать в отдельные края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов. 2. Выселение производить:
а) в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев.
б) Во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации.
в) Выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии.
г) Выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться одним и не дать знать членам его семьи, которые находятся в Красной Армии.
3. Над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий контроль:
а) завести в особых отделах специальные дела на каждого;
б) Все письма проверять не через цензуру, а через особый отдел;
в) Прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек командиров и красноармейцев.
4. Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 карательные дивизии НКВД.
Приказ объявить до командира полка включительно.
Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР БЕРИЯ.
Зам. Народного Комиссара Обороны Союза ССР, Маршал Советского Союза ЖУКОВ.
Верно: Начальник 4-го отделения полковник ФЕОДОРОВ.
Ясна річ, що ці нечувані цінності прокляті кремлівські загарбники після повторної окупації України в 1944 р назад не повернули.
А ось для чого сталінські окупанти повністю підривали Києв разом з музеями, банками, полацами, церквами і Українцями. Вони прокляті сталінські окупанти боялися ято Україна за новою, і тепер вже назавжди стане незалежною суверенною державою, і вже не сподівалися що вона і надалі залишиться їх безправною кацапською колонією. А зараз вже злочинна влада Харькова намагаєтся повторити таку жахливу криваву долю Київа своїми злочинними діями закликають кремлівських фашистів окупантів щоб вони загарбали і зруйнували Харькiв як і окупований Донбас
Совершенно секретно
Совет Министров СССР
Товарищу Сталину И.В.
В соответствии с Вашим указанием 5 января с.г. на квартире Жукова в Москве был произведен негласный обыск. Задача заключалась в том, чтобы разыскать и изъять на квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, бриллиантами и другими ценностями.
В процессе обыска чемодан обнаружен не был, а шкатулка находилась в сейфе, стоящем в спальной комнате.
В шкатулке находилось:
часов - 24 штуки, в том числе золотых - 17 и с камнями - 3;
золотых кулонов и колец - 15 штук, из них 8 с драгоценными камнями;
золотой брелок с большим количеством драгоценных камней;
другие золотые изделия (портсигар, цепочки и браслеты, серьги с драгоценными камнями пр.).
В связи с тем, что чемодана в квартире не оказалось, было решено все ценности, находящиеся в сейфе, сфотографировать, уложить обратно так, как было раньше, и произведенному обыску на квартире не придавать гласности.
По заключению работников, проводивших обыск, квартира Жукова производит впечатление, что оттуда изъято все то, что может его скомпрометировать. Нет не только чемодана с ценностями, но отсутствуют даже какие бы то ни было письма, записи и т.д. По-видимому, квартира приведена в такой порядок, чтобы ничего лишнего в ней не было.
В ночь с 8 на 9 января с.г. был произведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево под Москвой.
В результате обыска обнаружено, что две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей.
Например:
шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других материалов -всего свыше 4 000 метров;
мехов - собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых, каракулевых - всего 323 шкуры;
шевро высшего качества - 35 кож;
дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов и домов Германии, - всего 44 штуки, часть из которых разложена и развешана по комнатам, а остальные лежат на складе; особенно обращает на себя внимание больших размеров ковер, разложенный в одной из комнат дачи;
ценных картин классической живописи больших размеров в художественных рамках - всего 55 штук, развешанных по комнатам дачи и частично хранящихся на складе;
дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды (фарфор с художественной отделкой, хрусталь) - 7 больших ящиков;
серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов - 2 ящика;
аккордеонов с богатой художественной отделкой - 8 штук;
уникальных охотничьих ружей фирмы «Голанд-Голанд» и других - всего 20 штук.
Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а также лежит навалом.
Кроме того, во всех комнатах дачи, на окнах, этажерках, столиках и тумбочках расставлены в большом количестве бронзовые и фарфоровые вазы и статуэтки художественной работы, а также всякого рода безделушки иностранного происхождения.
Заслуживает внимания заявление работников, проводивших обыск, о том, что дача Жукова представляет собой, по существу, антикварный магазин или музей, обвешанный внутри различными дорогостоящими художественными картинами, причем их так много, что четыре картины висят даже на кухне. Дело дошло до того, что в спальне Жукова над кроватью висит огромная картина с изображением двух обнаженных женщин.
Есть настолько ценные картины, которые никак не подходят к квартире, а должны быть переданы в государственный фонд и находиться в музее.
Свыше двух десятков больших ковров покрывают полы почти всех комнат.
Вся обстановка, начиная с мебели, ковров, посуды, украшений и кончая занавесками на окнах, - заграничная, главным образом немецкая. На даче буквально нет ни одной вещи советского происхождения, за исключением дорожек, лежащих при входе на дачу.
На даче нет ни одной советской книги, но зато в книжных шкафах стоит большое количество книг в прекрасных переплетах с золотым тиснением, исключительно на немецком языке.
Зайдя в дом, трудно себе представить, что находишься под Москвой, а не в Германии.
По окончании обыска обнаруженные меха, ткани, ковры, гобелены, кожи и остальные вещи сложены в одной комнате, закрыты на ключ и у двери выставлена стража.
В Одессу направлена группа оперативных работников МГБ СССР для производства негласного обыска в квартире Жукова. О результатах этой операции доложу вам дополнительно.
Что касается необнаруженного на московской квартире Жукова чемодана с драгоценностями, о чем показал арестованный Семочкин, то проверкой выяснилось, что этот чемодан все время держит при себе жена Жукова и при поездках берет его с собой.
Сегодня, когда Жуков вместе с женой прибыл из Одессы в Москву, указанный чемодан вновь появился у него в квартире, где и находится в настоящее время.
Видимо, следует напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с драгоценностями.
Абакумов. 10 января 1948 года.