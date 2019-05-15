 Топонимическая комиссия Харькова рекомендовала вынести на сессию горсовета вопрос возвращения проспекту имени маршала Жукова, измененного в рамках декоммунизации

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"По итогам заседания члены комиссии рекомендовали вынести инициативу горожан на рассмотрение сессии Харьковского городского совета и подготовить предложение по увековечению памяти Петра Григоренко в наименовании улицы на следующее заседание топонимической комиссии", - говорится в сообщении.

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Заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения Марина Стаматина отметила, что в вопросе о возвращении проспекту имени Жукова Харьковский городской совет будет руководствоваться законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

По мнению ответственного секретаря комиссии Алексея Хорошковатого, названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, не относятся к запрещенной символике коммунистического режима.

"Маршал Жуков непосредственно принимал участие в Курской битве, битве за Днепр и Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, в результате которых была освобождена Украина", - заявил он.

Он также отметил, что ст. 5 закона Украины "О географических названиях" предполагает возвращение отдельным объектам их исторических названий и напомнил, что в 1990 году по решению исполкома улица была переименована в проспект Маршала Жукова и носила это название до 17 мая 2016 года.

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Напомним, в мае 2016 года тогдашний глава Харьковской ОГА Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Документ, в частности, предусматривал переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

На это резко прореагировал директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

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