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Все про:Минобороны (5738) Одесская область (1748) реабилитация (228)

 Специализированный центр для реабилитации участников боевых действий создают в Одесской области, - Минобороны

В Ананьевском районе Одесской области продолжается работа по созданию специализированного Центра отдыха и реабилитации участников АТО (ООС) и членов их семей.

Идея проекта принадлежит председателю волонтерской организации "Большие сердца" Анне Самотей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. По ее словам, активное участие в обустройстве будущего Центра, кроме волонтеров, берут и местные жители.

В выделенном помещении проводится ремонт, прилегающую территорию убирают и высаживают цветы и деревья.

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Анна Самотей отметила, что в планах также обустроить в будущем Центре бильярдный и теннисный залы, комнаты для массажа, игровую комнату для детей и тренажерный зал. На улице для детей планируют установить игровую и спортивную площадки.

Участники боевых действий смогут проходить бесплатную реабилитацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3126894
 
   
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Местные жители и волонтеры
Пока хари в Минобороне жиреют
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Це для тих, хто закрив очі на номенклатурно-кримінальну систему в країні.
Для інших добровольців, які не підкоряються мафії інші "спеціалізовані центри" - КОЛОНІЇ ТА СІЗО...
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Создают таки... шел 5 год войны. Хуже немцев эти камандиры из МО
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпециализированный центр для реабилитации участников боевых действий создают в Одесской области, - Минобороны
 
 
 
 
 
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