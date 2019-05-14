 Специализированный центр для реабилитации участников боевых действий создают в Одесской области, - Минобороны

Идея проекта принадлежит председателю волонтерской организации "Большие сердца" Анне Самотей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. По ее словам, активное участие в обустройстве будущего Центра, кроме волонтеров, берут и местные жители.
В выделенном помещении проводится ремонт, прилегающую территорию убирают и высаживают цветы и деревья.
Анна Самотей отметила, что в планах также обустроить в будущем Центре бильярдный и теннисный залы, комнаты для массажа, игровую комнату для детей и тренажерный зал. На улице для детей планируют установить игровую и спортивную площадки.
Участники боевых действий смогут проходить бесплатную реабилитацию.
Пока хари в Минобороне жиреют
Для інших добровольців, які не підкоряються мафії інші "спеціалізовані центри" - КОЛОНІЇ ТА СІЗО...