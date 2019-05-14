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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10957) роспуск (161) Денисенко_Вадим (41)

 Вероятность роспуска парламента составляет 90%,- представитель Кабмина в ВР Денисенко

Роспуск Верховной рады Украины, за которым последуют внеочередные выборы в парламент, состоится с вероятностью 90%.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ

По его словам, вероятность того, что новоизбранный президент Владимир Зеленский распустит Раду сразу же в день инаугурации, невероятно высока.

"БПП определился, чем быстрее состоится инаугурация - тем лучше. Затягивать инаугурацию нет никакого смысла. Потому что существует невероятно высокая вероятность, что в тот же день Зеленский подпишет указ о роспуске ВРУ. Роспуск парламента состоится с вероятностью 90%. Не важно, какие аргументы для этого используют. Вопрос роспуска парламента вышел из юридической плоскости и перешел в политическую", - заявил Денисенко.

Представитель Кабмина в ВР отметил, что не все члены парламента сейчас готовы проголосовать за дату инаугурации.

"Официально все заявляют о том, что они готовы (голосовать, - ред.). Но как минимум человек 150 в зале не готовы сейчас сесть и проголосовать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О роспуске Рады рано говорить, нет полномочий, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3126893
 
   
 Топ комментарии
 
Указ он конечно издать может и даже громко об этом заявить. Но Конституцией предусмотрено всего 3 ситуации роспуска Рады. Так что пролетает он по-любому, даже если инаугурация состоится как он и хочет по дате.
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Якби ж то була передача влади до рук незалежної молоді😏 Насправді то передача влади до рук старого Коломойського.
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Давно пора разогнать это воровское кодло, с уровнем поддержки населения - 3%
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А за чей счет будут эти внеочередные выборы?Пускай уж наши горе-нардепы до осени досидят и разродятся нормальным выборным законом.Незаконное решение по роспуску Рады может вылится в импичмент ЗЕ..
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ох, и форум.... пара сумашедших+туча зеботов... все зеботы(и местные, и через VPN)-лгуны
почему у зеленского нет сторонников с логичными аргументами?
да просто потому, что "зеленский" - это синоним лжи...
народ ещё не скоро разберётся. но разберётся обязательно - "біда навчить".
главное к этому времени подготовить хорошо организованные и
хорошо вооружённые отряды.
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Прочитай и передай другому:
Сепары-полицейские в Одессе избили морпеха и завели на него дело:
https://dumskaya.net/news/mest-izbityy-politceyskimi-odesskiy-morpeh-stal-098623/
Модет, Раду не распускать, а отдать Надюхе Савченке?
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ох, и форум.... пара сумашедших+туча зеботов... все зеботы(и местные, и через VPN)-лгуны
почему у зеленского нет сторонников с логичными аргументами?
да просто потому, что "зеленский" - это синоним лжи...
народ ещё не скоро разберётся. но разберётся обязательно - "біда навчить".
главное к этому времени подготовить хорошо организованные и
хорошо вооружённые отряды.
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВероятность роспуска парламента составляет 90%,- представитель Кабмина в ВР Денисенко
 
 
 
 
 
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