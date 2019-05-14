 Вероятность роспуска парламента составляет 90%,- представитель Кабмина в ВР Денисенко

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ
По его словам, вероятность того, что новоизбранный президент Владимир Зеленский распустит Раду сразу же в день инаугурации, невероятно высока.
"БПП определился, чем быстрее состоится инаугурация - тем лучше. Затягивать инаугурацию нет никакого смысла. Потому что существует невероятно высокая вероятность, что в тот же день Зеленский подпишет указ о роспуске ВРУ. Роспуск парламента состоится с вероятностью 90%. Не важно, какие аргументы для этого используют. Вопрос роспуска парламента вышел из юридической плоскости и перешел в политическую", - заявил Денисенко.
Представитель Кабмина в ВР отметил, что не все члены парламента сейчас готовы проголосовать за дату инаугурации.
"Официально все заявляют о том, что они готовы (голосовать, - ред.). Но как минимум человек 150 в зале не готовы сейчас сесть и проголосовать", - добавил он.
почему у зеленского нет сторонников с логичными аргументами?
да просто потому, что "зеленский" - это синоним лжи...
народ ещё не скоро разберётся. но разберётся обязательно - "біда навчить".
главное к этому времени подготовить хорошо организованные и
хорошо вооружённые отряды.
Сепары-полицейские в Одессе избили морпеха и завели на него дело:
https://dumskaya.net/news/mest-izbityy-politceyskimi-odesskiy-morpeh-stal-098623/
Модет, Раду не распускать, а отдать Надюхе Савченке?
почему у зеленского нет сторонников с логичными аргументами?
да просто потому, что "зеленский" - это синоним лжи...
народ ещё не скоро разберётся. но разберётся обязательно - "біда навчить".
главное к этому времени подготовить хорошо организованные и
хорошо вооружённые отряды.