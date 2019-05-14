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Все про:Нацполиция (9413) Шабунин (109)

 Полиция задержала мужчину, облившего зеленкой Шабунина

Полиция Киева задержала 23-летнего мужчину. Его подозревают в том, что в июле 2018 года во время акции протеста у здания САП он облил зеленкой главу правления Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Тогда Шабунин получил химический ожог глаз.

О задержании Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

"В июле 2018 правонарушитель у здания САП во время акции протеста облил зеленкой главу Центра противодействия коррупции, а в октябре этого же года на улице Грушевского – облил неизвестным веществом народного депутата Украины. Действия злоумышленника столичные следователи квалифицировали как хулиганство", – сказано в сообщении.

Подозреваемый – уроженец Ивано-Франковской области 1996 года рождения.

Сейчас мужчина дает пояснения следователям. После этого будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина облили зеленкой и бросили в него тортом перед началом акции протеста под Специализированной антикоррупционной прокуратурой 17 июля 2018 года. После этого у Шабунина диагностировали химический ожог глаз.

Источник: https://censor.net.ua/n3126891
 
 
 Топ комментарии
 
мужчина просто причастил Шабунина к Зеленскому.. За что задержали?!
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Хуліо, там Барига медальки і звання роздає направо і наліво, а ти тут завис. Поспішай, може й тобі щось перепаде за вилизування геніталій годувальника.
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Комменты-как в кацапии.Там тоже обливают зелёнкой(химический ожог)неугодных власти и потом всячески стебутся со всего этого.Элитно.25-типроцентно.
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мужчина просто причастил Шабунина к Зеленскому.. За что задержали?!
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Зеленка была куплена по коррупционной схеме?... Полиция задержала мужчину, облившего зеленкой Шабунина - Цензор.НЕТ 3478
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Это надо же какого террориста поймали ,на пожизненное его гада...
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Надо г**ном обливать. Так безопаснее.
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*****, там Барига медальки і звання роздає направо і наліво, а ти тут завис. Поспішай, може й тобі щось перепаде за вилизування геніталій годувальника.
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А ти шо тут від стада обрізаних відбився? Давай назад ....))
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А коли кловуна пофарбують відповідно погонялу?
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Вау, это как же ты переобулся-то?) или у вас в конторе не спрашивают?
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А может тебе на лбу сделать татуировку "РАГУЛЬ"?
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Твоего кловуна уже погнали ссаными тряпками,обтекай-Оно за 5 лет уже показало,что из себя представляет
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Мого? Докази що він мій в студію, інакше всюди писатиму Гоблін тріпло.
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Так ты и так всякий бред пишешь,кто же тебе поверит?Порохоботам уже никто не верит,поняли люди уже,что вы из себя представляете.И ваш пахан барыжный
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Це бла-бла, а доказів ти хер знайдеш, патамушта їх просто не існує. Гоблін тріпло!
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Доказов немерянно,но порохоглистным сектантам "Божьей Росы" это недоступно для понимания.Порохоглист балабол
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Давай своє "нємєряно" мого коментаря який доводить що я порохобот, інакше так і залишишся тріплом. І надовго. До відома: моїм кандидатом в президенти була Юлька.
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Парень совершил пророческий поступок.
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Этот Шабунин тоже под следствием.
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Свора всегда накидывается на честных людей. Нет пророка в своем отечестве.
Добейся, Виталя, чтоб титушковатого ублюдка примерно наказали.
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Мирослав, і тобі перепадають крихти з того корита, з якого жере Барига?
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Це сраний бот: майже під кожним постом встиг нагадити...
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Комменты-как в кацапии.Там тоже обливают зелёнкой(химический ожог)неугодных власти и потом всячески стебутся со всего этого.Элитно.25-типроцентно.
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это когда Шабуня требовал отставки Холода? интересно, а когда ж он начнет требовать отставки Сытника и Углавы? Уже прошло сколько после выхода расследования Бигуса по Гладковскому и ко, месяца два? видимо уже не выйдет...
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Та он и сам нападает на журналистов не стесняясь и распускает руки
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Всеволод Филимоненко, которого глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин ударил в лицо в июне 2017 года, после заседания суда принялся поливать оппонента нецензурной бранью.

Видео скандала Виталий Шабунин разместил в Facebook.

На этих кадрах видно, что место, на котором сидел Филимоненко, украшено симоволикой: пострадавший разместил там флаги Евросоюза, США и политической партии "5.10".

Стоило судье покинуть зал заседаний, как Филимоненко разразился в адрес Шабунина бранью.

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ МАТЕРНАЯ ЛЕКСИКА!
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/298259-padla_ebnaja_v_evrope_sidela_b_uhe_shalava_ebchaja_postradavshij_ot_udara_shabunina_filimonenko_ustr
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https://antikor.com.ua/articles/298259-padla_ebnaja_v_evrope_sidela_b_uhe_shalava_ebchaja_postradavshij_ot_udara_shabunina_filimonenko_ustr

А вот и видео самого суда с этой мразью-Филимоненко.И если Филимоненко-журналист,то кто тогда Ирина Водянова????Петин бот?
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а що хіба він щось про жабуню не так сказав, той же за це на нього в суд не подав, бо все відповідає дійсності, спростувати не зможе.
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не зелёнкой, а гавнишком такого борца обливать надо... и никаких ожёгов
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ОКУЕТЬ... за зеленку мера пресечения - тюрьма, за миллиардные краж, взяток - ну что вы это же жертва, она всего лишь украла миллиарды... мдаааа.....
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Шабунин домик вон себе в черте столицы заработал с участком, думаете просто так? Связей там хватает, есть возможность договорится чтобы обидчиков наказали
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Нужно было не зеленкой, а гранатку в пасть засунуть, может тогда бы нажрался шабуни!?
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гріх вбивати, але реально би жабуню вислати на родіну предков - кацапію, нехай там побореться, цікаво скільки днів.
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сразу видно что в стране ветер поменялся в другую сторону
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Химический ожёг глаз, если привело к ухудшению зрения можно классифицировать как нанесение средней тяжести телесных повреждений. От 3 до 5... Из Франковска на дючку... Путь героя.
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Парень хотел вылечить вавку в голове Витальки.
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там не лікується, Жабуня кацап, а для цього тільки одні ліки.
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Внчале пусть в своей голове вылечит,на зоне лет 5 хватит для этого
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