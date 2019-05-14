 Полиция задержала мужчину, облившего зеленкой Шабунина

О задержании Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.
"В июле 2018 правонарушитель у здания САП во время акции протеста облил зеленкой главу Центра противодействия коррупции, а в октябре этого же года на улице Грушевского – облил неизвестным веществом народного депутата Украины. Действия злоумышленника столичные следователи квалифицировали как хулиганство", – сказано в сообщении.
Подозреваемый – уроженец Ивано-Франковской области 1996 года рождения.
Сейчас мужчина дает пояснения следователям. После этого будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Напомним, главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина облили зеленкой и бросили в него тортом перед началом акции протеста под Специализированной антикоррупционной прокуратурой 17 июля 2018 года. После этого у Шабунина диагностировали химический ожог глаз.
Добейся, Виталя, чтоб титушковатого ублюдка примерно наказали.
Видео скандала Виталий Шабунин разместил в Facebook.
На этих кадрах видно, что место, на котором сидел Филимоненко, украшено симоволикой: пострадавший разместил там флаги Евросоюза, США и политической партии "5.10".
Стоило судье покинуть зал заседаний, как Филимоненко разразился в адрес Шабунина бранью.
ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ МАТЕРНАЯ ЛЕКСИКА!
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/298259-padla_ebnaja_v_evrope_sidela_b_uhe_shalava_ebchaja_postradavshij_ot_udara_shabunina_filimonenko_ustr
А вот и видео самого суда с этой мразью-Филимоненко.И если Филимоненко-журналист,то кто тогда Ирина Водянова????Петин бот?
https://strana.ua/news/200758-chto-proiskhodit-v-posolstve-ssha-posle-otzyva-posla-jovanovich.html?fbclid=IwAR24iUpN7QH6T-7DU42Zu62Nld2AU7foW7M9qGVaLd6qAE0SfgDLQTNWgGQ