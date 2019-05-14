 Зеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", - пресс-служба новоизбранного президента

"Факт встречи подтверждаем: по вопросам передачи дел", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Зеленского во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Ранее факт встречи Зеленского и Луценко подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она отметила, что встреча состоялась по приглашению новоизбранного президента.
а ты изменился...?
Первая хорошая новость за месяц.. 1. Инаугурацию провести срочно 2. Коломойского отсечь и выпороть 3. Свинарчук, подмети на Банковой и суши сухари.
Написано же: по поводу передачи дел. Вот, югик, дела на мародера и передавал.
Лоцман нашего корабля под названием Украина!
ЗеЛоцман!
Поддержим его!
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/zelenskij-predlozhil-vozglavit-sbu-ofitseru-millioneru-iz-batkivschinyi-chto-izvestn
Отметим, что в Администрации Президента Украины зреет план по переносу столицы Украины во Львов, где главным должен быть Порошенко.
В Администрации Президента обсуждают крайне угрожающий план по переносу столицы Украины в случае если граждане Украины будут не согласны поддержать Государственный переворот или в случае гражданских волнений против Порошенко.
Порошенко не собирается отдавать власть и сейчас мы видим, что он готов идти войной против собственного народа, который его ненавидит. Об этом собственно говорят результаты выборов."
Спокуха. Все идет нормально - согласно закону.
У театрі воно як - все починається з вішака, а після закінчення вистави, ключ здається вахтеру, бо невідомо хто завтра прийде першим п"єсу ставити.
Цю схему передачі України і хоче реалізувати деЗентерія.