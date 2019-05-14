 Зеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", - пресс-служба новоизбранного президента

"Факт встречи подтверждаем: по вопросам передачи дел", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Зеленского во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Ранее факт встречи Зеленского и Луценко подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она отметила, что встреча состоялась по приглашению новоизбранного президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо