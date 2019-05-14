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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) Луценко (7480)

 Зеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", - пресс-служба новоизбранного президента

Новоизбранный президентом Украины Владимир Зеленский встречался 11 мая с генеральным прокурором Юрием Луценко по поводу "передачи дел".

"Факт встречи подтверждаем: по вопросам передачи дел", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Зеленского во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Ранее факт встречи Зеленского и Луценко подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она отметила, что встреча состоялась по приглашению новоизбранного президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо

Источник: https://censor.net.ua/n3126890
 
 
 Топ комментарии
 
Передача всех дел или только на Коломойского с Зеленским?
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Зеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", - пресс-служба новоизбранного президента - Цензор.НЕТ 3595 Стесняюсь спросить......... а что - Рада уже проголосовала за его увольнение?
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А зРада сама сидить на чумайданах.
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Да я в курсе. Я был на вас подписан на цензоре под старым ником, и вы были подписаны на меня.
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у меня что-то поменялось за эти годы...?
а ты изменился...?
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Ой пля,як ти швидко порохоботом став,десь підмазали соєю гарно.мабуть у виборах приймав участь,там башляли краденими наліво і направо.По другому бути не може і не в Зеленському справа,не треба лукавити,якщо проти,значить за мародерів і співучасник їхніх злочинів.по другому ніяк.а взагалі краще помовчати,чим підспівувати старим лизунам соєвим
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🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ 2 ч.2 часа назад

Первая хорошая новость за месяц.. 1. Инаугурацию провести срочно 2. Коломойского отсечь и выпороть 3. Свинарчук, подмети на Банковой и суши сухари.

Зеленський зустрічався з Луценком із питань "передачі справ", - прес-служба новообраного президента - Цензор.НЕТ 787
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от і побачимо - як її терміново проведуть. Зеленський зустрічався з Луценком із питань "передачі справ", - прес-служба новообраного президента - Цензор.НЕТ 5692
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у вас хоть что-то сбылось...?
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Ничего умного, как с ордынского Телеграм-канала Разведчик чушь перевести на украинский и распространить уже не способны?
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невже безграмотний випрошував для себе і мародера індульгенції?
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Для себя. А мародера сдал с потрохами!
Написано же: по поводу передачи дел. Вот, югик, дела на мародера и передавал.
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а ктото собирается карать?? какая индульгенция??
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Зе - наш новый рулевой!
Лоцман нашего корабля под названием Украина!
ЗеЛоцман!
Поддержим его!
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Да, ЗеЛоцман прокладывает курс Украины в фарватере!
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границу перекрыть первоочеридная задача.
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зачем?? ктото кудато собирается бежать?? от кого?? списочек, пжалста, потенциально бегущих, на стеночку
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Наверное идя на встречу с Зеленским, эта гнида раз 5 в штаны наложила. Ничего в тюрьме его заставят в штаны дожить каждый день.
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А это самое интересное. Генпрокурор в принципе не может передавать дела президенту.
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Интересно, а кто это так активно на Цензоре начал спамить все, что против Зе?
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этих "ручных специалистов" без образования и опыта работы сАбакова и юГу давно нужно садить с полной конфискацией, а сАбакова за крышевание "нарко.бизнесса " гепы и дУпы на пожизняк!!!
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"Коломойский не исключает, что новым премьером станет Аваков".А (пожизняк!!!) участь таких как вы.
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очередной бенин халуй, "не исключает", Дэбил!!! так кто гарант, беня или ваЗЕлин???)))))
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Вопрос своевременный, но! Все дела уже проданы, следователи уволены, бабки заскирдованы. Сразу возврат в ГПУ уволенных за последний год людей, потом возобновление дел. И алкаш очкастый тут не нужен. В рамках следствия, показания будет давать в СИЗО.
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Боится Беня возвращаться в Украину,с Аваковым договорился но Луценко мешает.
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Прокурор избран на 6 лет,парламент на 5 лет,Порошенко стал президентом 4.06.2014 года .Подрывает зе-пердак? По скорее зе-реванш? Надо возвращать вложенные деньги в зе-проект?
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Вычищать нужно всю власть от шиколадной мразоты, пока эти метастазы не уничтожили окончательно Украину. Кто это будет делать - мне всё равно. То,что они творят в агонии, лишнее тому подтверждение - более подлой и украинофобской власти - ещё не было.
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мне нравится что молчит Юга *******... значит у Пороха совсем хреново, может не пройти паспортный контроль.
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Нові люди, читайте його біографію. Ні дня не працював, а весь час служив в державних органах. Юля рада
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/zelenskij-predlozhil-vozglavit-sbu-ofitseru-millioneru-iz-batkivschinyi-chto-izvestn
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" действия Порошенко могут привести к самой настоящей Гражданской войне. Он создает альтернативную реальность в Украине, где власть должна принадлежать ему.
Отметим, что в Администрации Президента Украины зреет план по переносу столицы Украины во Львов, где главным должен быть Порошенко.
В Администрации Президента обсуждают крайне угрожающий план по переносу столицы Украины в случае если граждане Украины будут не согласны поддержать Государственный переворот или в случае гражданских волнений против Порошенко.
Порошенко не собирается отдавать власть и сейчас мы видим, что он готов идти войной против собственного народа, который его ненавидит. Об этом собственно говорят результаты выборов."
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Это сколько нужно было вибать, чтобы такое приснилось?
Спокуха. Все идет нормально - согласно закону.
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Оце так на тебе накатило. Закушуй хоч після кожної третьої.
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кАсабы успАгойтесь - это все хАтелки вашего недоросля сумасбродного Зеленський зустрічався з Луценком щодо питань "передачі справ", - прес-служба новообраного президента - Цензор.НЕТ 5360
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Передачі справ кому? Зелі? А він кому? Чи буде сам руки рубати?
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Це Шлакбаум якийсь.
У театрі воно як - все починається з вішака, а після закінчення вистави, ключ здається вахтеру, бо невідомо хто завтра прийде першим п"єсу ставити.
Цю схему передачі України і хоче реалізувати деЗентерія.
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а петюня хотел дальше воровать - облом случился Зеленський зустрічався з Луценком щодо питань "передачі справ", - прес-служба новообраного президента - Цензор.НЕТ 7845
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А які,власне кажучи,справи може передавати генпрокурор новому президенту? Може,кримінальні?Президент що,збирається їх розслідувати? І яке відношення президент має взагалі до судової гілки влади?
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юрик опять нажрался портвейна и целовал сандалии, но "слуга" был непреклонен, и потребовал передать дела кошевому, какая вообще разница, пральна??))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", - пресс-служба новоизбранного президента
 
 
 
 
 
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