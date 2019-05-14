 Мессенджер WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке - на устройства устанавливали программы слежения

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Пробел в системе безопасности мессенджер обнаружил около 10 дней назад, после чего компания проинформировала американские правоохранительные органы и экспертов по безопасности.

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Суть атаки заключалась в следующем: на телефон пользователя отправляли звонок. Даже если пользователь звонок не принимал, на телефон жертвы все равно устанавливалась вредоносная программа, которая позволяла отслеживать передвижения владельца телефона с помощью камеры и микрофона.

Сама информация о звонке могла и вовсе исчезнуть из памяти устройства, пишет британская Financial Times, которая первая сообщила об уязвимости мессенджера.

WhatsApp исправил эту уязвимость и рекомендовал всем пользователям обновить приложение до последней версии.

По информации FT, шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, которую иногда называют "торговцами кибероружия". В основном свою продукцию компания реализует западным и ближневосточным спецслужбам и правительствам.

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Главный продукт израильской NSO - шпионская программа Pegasus, которая может незаметно для жертвы читать SMS и электронную почту, включать микрофон и камеру телефона, узнавать местонахождение пользователя, копировать персональные данные.

Как заявили в самой израильской компании, программное обеспечение предоставляется "только авторизованным государственным агентствам исключительно для расследования преступлений и борьбы с терроризмом".

В NSO уточнили, что проведут расследование возможного злоупотребления и в случае необходимости могут рассмотреть возможность сворачивания программы.

По последней оценке Facebook, WhatsApp пользуются полтора миллиарда людей по всему миру.

Популярный мессенджер проводит расследование и пока не знает, сколько людей пострадало из-за уязвимости. Там считают, что скорее всего, речь идет о целевых атаках на конкретных людей.

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