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Все про:Facebook (274) хакер (752) WhatsApp (2) кибербезопасность (356)

 Мессенджер WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке - на устройства устанавливали программы слежения

Серьезная уязвимость WhatsApp позволяла хакерам устанавливать в телефоны программу для слежки за пользователями, признал владелец популярного мессенджера компания Facebook.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Пробел в системе безопасности мессенджер обнаружил около 10 дней назад, после чего компания проинформировала американские правоохранительные органы и экспертов по безопасности.

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Суть атаки заключалась в следующем: на телефон пользователя отправляли звонок. Даже если пользователь звонок не принимал, на телефон жертвы все равно устанавливалась вредоносная программа, которая позволяла отслеживать передвижения владельца телефона с помощью камеры и микрофона.

Сама информация о звонке могла и вовсе исчезнуть из памяти устройства, пишет британская Financial Times, которая первая сообщила об уязвимости мессенджера.

WhatsApp исправил эту уязвимость и рекомендовал всем пользователям обновить приложение до последней версии.

По информации FT, шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, которую иногда называют "торговцами кибероружия". В основном свою продукцию компания реализует западным и ближневосточным спецслужбам и правительствам.

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Главный продукт израильской NSO - шпионская программа Pegasus, которая может незаметно для жертвы читать SMS и электронную почту, включать микрофон и камеру телефона, узнавать местонахождение пользователя, копировать персональные данные.

Как заявили в самой израильской компании, программное обеспечение предоставляется "только авторизованным государственным агентствам исключительно для расследования преступлений и борьбы с терроризмом".

В NSO уточнили, что проведут расследование возможного злоупотребления и в случае необходимости могут рассмотреть возможность сворачивания программы.

По последней оценке Facebook, WhatsApp пользуются полтора миллиарда людей по всему миру.

Популярный мессенджер проводит расследование и пока не знает, сколько людей пострадало из-за уязвимости. Там считают, что скорее всего, речь идет о целевых атаках на конкретных людей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126889
 
 
 Топ комментарии
 
Заклеил своему телефону камеру и микрофон изолентой, потом подумал и для надёжности вынул аккумулятор. Кому надо и на городской позвонят, заодно вспомню где он.
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- Алло, это Зайцевы?
- Нет.
- А почему уши из трубки торчат?
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И не удивительно, учитывая, что Цукерберг очень любит следить за пользователями.
А потом можно и на хакеров свалить.
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Заклеил своему телефону камеру и микрофон изолентой, потом подумал и для надёжности вынул аккумулятор. Кому надо и на городской позвонят, заодно вспомню где он.
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Прочитала всю статью
Надо осваивать телепатию
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Вам звонили хулиганы? Да. - Так вот, можете теперь вынуть телефонный кабель из жопы.
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- Алло, это Зайцевы?
- Нет.
- А почему уши из трубки торчат?
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- Алло, это Слоновы?
- Нет.
- А почему хобот из трубки торчит?
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- Алло, это прачечная?
- Х...ячечная! Это - институт культуры!
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Сдавайте анализы в электронные базы данных. Глобократия хочет управлять каждой молекулой вашего тела.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМессенджер WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке - на устройства устанавливали программы слежения
 
 
 
 
 
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