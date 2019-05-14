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 Общество
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Все про:Минюст (1407) регистрация (226) рождаемость (73)

 В первом квартале 2019 года в Украине родились более 76 тысяч детей, - замминистра юстиции Садовская

В первом квартале 2019 года в Украине органами государственной регистрации актов гражданского состояния было зарегистрировано 76 566 рождений.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, в которых предоставляется услуга по приему документов, необходимых для проведения государственной регистрации рождения и выдачи соответствующих свидетельств непосредственно в учреждениях здравоохранения, в первом квартале 2019 года выдано 38 987 свидетельств о рождении. То есть каждое второе свидетельство о рождении ребенка родители получают, не выходя за пределы медицинского учреждения", - сообщила Ирина Садовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2018 год население Украины сократилось на 233 тыс. и составляет 42,1 млн человек, - Госстат

Наибольшее количество свидетельств выдано в учреждениях здравоохранения в городе Киеве (4000), Днепропетровской (2772) и Львовской (2177) областях.

Вместе с тем, наибольший процент свидетельств о рождении выдан в учреждениях здравоохранения в Тернопольской (91%), Луганской (88%), Николаевской (88%) областях.

В 2018 году 162 тысяч новорожденных получили свидетельства о рождении в роддоме.

Источник: https://censor.net.ua/n3126887
 
   
 Топ комментарии
 
Ну конечно сам
Принёс веру, изобрёл мову, основал Украину и создал армию
Теперь демографию поднимает
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если брать первый квартал то родилось в
2015 - 100734
2016 - 97678
2017 - 91097
2018 - 84607
2019 - 76566
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Статистика за 2018 год, на 100 умерших - 58 рожденных.
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Де є стабільність там є новонароджені. В первом квартале 2019 года в Украине родились более 76 тысяч детей, - замминистра юстиции Садовская - Цензор.НЕТ 7060
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Так у них стабильно хреново. Но стабильно же! Правило не нарушено
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глубокая мысль. А где нет стабильности - там нет? А 76 тысяч - это много или мало? а может была бы жизнь у людей нормальная, так и 176 родилось?
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чого тоді еуропа вироджується, а африка розмножується?
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Значить в Києві, Дніпропетровскій і Львівскій областях життя стабільне.
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В первом квартале 2018 родилось 84607 детей... то есть сейчас рождаемость в первом квартале 2019 года упала на минус 9,62% по отношению к первому кварталу 2018 года
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если брать первый квартал то родилось в
2015 - 100734
2016 - 97678
2017 - 91097
2018 - 84607
2019 - 76566
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Нажаль, народжуваність катастрофічно падає. Необхідні дієві та негайні соціально-економічні механізми, щоб врятувати сицацію.
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"Нажаль " ту не підходить. Підходить, - "ЗАВДЯКИ"
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Ужас! ОН украинцев просто истреблял!
Ничего, перед богом ответит...
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Если так патетично восклицать, то Бог пишется с большой букви!..И вообще кто "он"?
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да видимо так хорошо было 5 лет что рождаемость падала
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рождаемость в стране падала, а мошна барыги толстела...
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согласен - ***** на войне богатела шобла
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в каком смысле? Он их всех и заделал что-ли? с диабетом?
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Ну конечно сам
Принёс веру, изобрёл мову, основал Украину и создал армию
Теперь демографию поднимает
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Если женщина красива и в постели горяча - это личная заслуга Леонида Ильича Петра Алексеича! (с)
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Дадада 😁
Прошла весна, настало лето
Спасибо БПП за это
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И лично министра юстиции ********! У першому кварталі 2019 року в Україні народилися понад 76 тисяч дітей, - заступник міністра юстиції Садовська - Цензор.НЕТ 5593 Кстати где он?
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А слабо шоколадным дать полную картину, как даёт насквозь продажная кацапсинская пресса?
"Рождаемость по итогам января-марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85. Речь идет о Магаданской области, Москве и Республике Карачаево-Черкесия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Рождаемость по итогам первого квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по стране сократилась на 9,1% ...
«По итогам первого квартала отмечается снижение смертности на 3%, или на 16 тыс. человек», - сообщила Голикова...
«Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на тысячу родившихся...
Однако на фоне падения рождаемости темпов снижения смертности недостаточно, чтобы остановить естественную убыль населения. По итогам первого квартала она составила 106,7 тыс. человек. Это больше, чем по итогам первого квартала 2018 года, - тогда естественная убыль составила 87,3 тыс. человек. Таким образом, в начале 2019 года естественная убыль населения продолжает расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/08/05/2019/5cd2d5399a79475a79899e11"
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ты довн?? Статистика есть в прямом доступе. Или ты выводы делаешь по новостям на Цензоре любитель кацапских СМИ.
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Нафига вообще те дети нужны. Вытрепают все нервы, высосут все ресурсы, угробят лутшие годы жизни, потом ещё ХЗ что с них выростет, причём абсолютно пофиг на воспитание . В приличных семья нарики и алкаши получаюца даже чаще чем в семьях нариков и алкашей. А потом носят передачки в тюрягу своему чаду и расказывают про счастье материнства))) Инстинкт вопреки здоровому разуму заставляет размножаца даже в ущерб. Лишь бы плодились, не важно какой ценой. Хоть здохни, а вынянчи этого кровопицу. Да щас разгонюсь жизнь гробить на то шоб обосраные памперсы менять и терпеть его истерики и прихоти.
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По себе других не судят. если у Ваших родителей вырос кровопийца и наркоман, не значит, что у других так. Жаль, что у Ваших родителей с Вами мнения не сходятся на счет детей.
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какой ты злой, вытрепал все нервы и угробил лучшие годы своим родителям. ) Ты преступник
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Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ первом квартале 2019 года в Украине родились более 76 тысяч детей, - замминистра юстиции Садовская
 
 
 
 
 
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