 В первом квартале 2019 года в Украине родились более 76 тысяч детей, - замминистра юстиции Садовская

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, в которых предоставляется услуга по приему документов, необходимых для проведения государственной регистрации рождения и выдачи соответствующих свидетельств непосредственно в учреждениях здравоохранения, в первом квартале 2019 года выдано 38 987 свидетельств о рождении. То есть каждое второе свидетельство о рождении ребенка родители получают, не выходя за пределы медицинского учреждения", - сообщила Ирина Садовская.

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Наибольшее количество свидетельств выдано в учреждениях здравоохранения в городе Киеве (4000), Днепропетровской (2772) и Львовской (2177) областях.

Вместе с тем, наибольший процент свидетельств о рождении выдан в учреждениях здравоохранения в Тернопольской (91%), Луганской (88%), Николаевской (88%) областях.

В 2018 году 162 тысяч новорожденных получили свидетельства о рождении в роддоме.