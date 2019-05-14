 В первом квартале 2019 года в Украине родились более 76 тысяч детей, - замминистра юстиции Садовская

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, в которых предоставляется услуга по приему документов, необходимых для проведения государственной регистрации рождения и выдачи соответствующих свидетельств непосредственно в учреждениях здравоохранения, в первом квартале 2019 года выдано 38 987 свидетельств о рождении. То есть каждое второе свидетельство о рождении ребенка родители получают, не выходя за пределы медицинского учреждения", - сообщила Ирина Садовская.
Наибольшее количество свидетельств выдано в учреждениях здравоохранения в городе Киеве (4000), Днепропетровской (2772) и Львовской (2177) областях.
Вместе с тем, наибольший процент свидетельств о рождении выдан в учреждениях здравоохранения в Тернопольской (91%), Луганской (88%), Николаевской (88%) областях.
В 2018 году 162 тысяч новорожденных получили свидетельства о рождении в роддоме.
2015 - 100734
2016 - 97678
2017 - 91097
2018 - 84607
2019 - 76566
Ничего, перед богом ответит...
На 32 мимллиона ! ?
Принёс веру, изобрёл мову, основал Украину и создал армию
Теперь демографию поднимает
Леонида ИльичаПетра Алексеича! (с)
Прошла весна, настало лето
Спасибо БПП за это
"Рождаемость по итогам января-марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85. Речь идет о Магаданской области, Москве и Республике Карачаево-Черкесия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Рождаемость по итогам первого квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по стране сократилась на 9,1% ...
«По итогам первого квартала отмечается снижение смертности на 3%, или на 16 тыс. человек», - сообщила Голикова...
«Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на тысячу родившихся...
Однако на фоне падения рождаемости темпов снижения смертности недостаточно, чтобы остановить естественную убыль населения. По итогам первого квартала она составила 106,7 тыс. человек. Это больше, чем по итогам первого квартала 2018 года, - тогда естественная убыль составила 87,3 тыс. человек. Таким образом, в начале 2019 года естественная убыль населения продолжает расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/08/05/2019/5cd2d5399a79475a79899e11"
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!