 15 украинских военнослужащих отправили на лечение в Германию

Предварительно пациентов отобрала и подготовила к транспортировке команда врачей немецкой армии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Это – уже восьмой раз, когда украинские военные получают возможность лечиться в госпиталях немецких вооруженных сил. На сегодняшний день медицинскую помощь в ФРГ уже получили 112 раненых украинских военных, 88 из них прошли стационарное лечение в клиниках Бундесвера.
Как отметил старший врач команды немецких медиков Михаэль Уль, военные, которых доставят на лечение в клиники Бундесвера в Берлине, Ульме и Кобленце, в основном – с тяжелыми осколочными ранениями. "Такие ранения опасны тем, что вызывают большой риск занесения инфекций. Мы высоко оцениваем уровень квалификации украинских военных медиков, которые предоставили раненым всю необходимую первичную и хирургическую помощь", – сказал Уль.
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По его словам, продолжительность лечения украинских военных, которыми уже занимались врачи Бундесвера, в среднем составляла не менее трех месяцев. Пятеро раненых лечатся уже более года. Кроме того, некоторым пациентам приходилось проходить курс реабилитации по несколько раз и время от времени возвращаться в Германию. По словам врачей, длительная помощь необходима для восстановления функций пораженных конечностей.
Посол Германии в Украине Эрнст Райхель напомнил, что первые 20 раненых во время столкновений на Майдане украинцев были доставлены в немецкие клиники еще в 2014 году. С тех пор ФРГ постоянно оказывает такую помощь уже военным, получившим ранения во время боевых действий на Донбассе.
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Нынешняя медицинская миссия также будет не последней, выразил надежду посол. "Это – проявление нашей солидарности и дружбы с украинским народом, который вынужден защищать свою территориальную целостность и суверенитет", – сказал Райхель.
Немецкий военный атташе Норберт Гесс заверил, что Бундесвер продолжит медицинские миссии по помощи Украине. По его словам, военные – это особая категория граждан, которые рискуют своей жизнью и здоровьем, поэтому они нуждаются в поддержке в случае ранения – и не только в поддержке Украины, но и ее партнеров. "Это позволяет существенно разгрузить наших украинских коллег – военных медиков", – добавил Гесс.
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А когда тысячи "народных" избранников шатаются по санаториям, лазят пьяные по курортам взяв прицепом своих жен или шлюх... ТО ВСЁ ТИШКОМ НЫШКОМ !
Когда этот цирк закончится? Парадокс, но этот "цирк" будет заканчивать клоун. Клоун будет ставить точку на поездках за гос. счет, за лечение за гос. счет, за строительство дворцов за гос. счет, ... За гос. счет останется только проживание в тюрьме отжировавших на гос. харчах "избранников".