 15 украинских военнослужащих отправили на лечение в Германию

Предварительно пациентов отобрала и подготовила к транспортировке команда врачей немецкой армии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Это – уже восьмой раз, когда украинские военные получают возможность лечиться в госпиталях немецких вооруженных сил. На сегодняшний день медицинскую помощь в ФРГ уже получили 112 раненых украинских военных, 88 из них прошли стационарное лечение в клиниках Бундесвера.

Как отметил старший врач команды немецких медиков Михаэль Уль, военные, которых доставят на лечение в клиники Бундесвера в Берлине, Ульме и Кобленце, в основном – с тяжелыми осколочными ранениями. "Такие ранения опасны тем, что вызывают большой риск занесения инфекций. Мы высоко оцениваем уровень квалификации украинских военных медиков, которые предоставили раненым всю необходимую первичную и хирургическую помощь", – сказал Уль.

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По его словам, продолжительность лечения украинских военных, которыми уже занимались врачи Бундесвера, в среднем составляла не менее трех месяцев. Пятеро раненых лечатся уже более года. Кроме того, некоторым пациентам приходилось проходить курс реабилитации по несколько раз и время от времени возвращаться в Германию. По словам врачей, длительная помощь необходима для восстановления функций пораженных конечностей.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель напомнил, что первые 20 раненых во время столкновений на Майдане украинцев были доставлены в немецкие клиники еще в 2014 году. С тех пор ФРГ постоянно оказывает такую ​​помощь уже военным, получившим ранения во время боевых действий на Донбассе.

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Нынешняя медицинская миссия также будет не последней, выразил надежду посол. "Это – проявление нашей солидарности и дружбы с украинским народом, который вынужден защищать свою территориальную целостность и суверенитет", – сказал Райхель.

Немецкий военный атташе Норберт Гесс заверил, что Бундесвер продолжит медицинские миссии по помощи Украине. По его словам, военные – это особая категория граждан, которые рискуют своей жизнью и здоровьем, поэтому они нуждаются в поддержке в случае ранения – и не только в поддержке Украины, но и ее партнеров. "Это позволяет существенно разгрузить наших украинских коллег – военных медиков", – добавил Гесс.

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