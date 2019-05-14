 Зеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Додоном, договорились о встрече "в ближайшее время"

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Поздравил его с избранием на пост главы соседнего государства и пожелал успехов на ответственном посту. Обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", - написал Додон.
Напомним, в официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" официальные результаты выборов президента Украины опубликованы 3 мая. По итогам второго тура выборов главы Украинского государства избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский.
1. два додона з лугандона
2. додончик-квартальщик
Одним словом "Додони "всех стран" зустрічайтесь
Вообще, Додон - это предпоследний (перед Путиным), с кем следует встречаться в двухстороннем формате президенту Украины.
ПОЗОР - зебилам
https://ru.delfi.lt/news/politics/prezidentskie-vybory-odnomu-iz-kandidatov-pridetsya-prilozhit-nemalo-usilij.d?id=81165429
Президентские выборы: одному из кандидатов придется приложить немало усилий
как быть президентом, не будучи им
зеЛя будет драпать на ростов аж бегам!только что-то учюдит...
Следующим будет през армении. Вместо Грузии теперь приоритетом в Закавказьи станет сранная прокацапская армения.
Кто-то еще сомневается в том, что зебеня-клован поедет в мацкву к хозяину?
Олії в голові нема. І не наллєш. І не купиш.
От і все.
Пойти на встречу с этим додиком себя не уважать.
Не даром народная мудрость подсказывает: скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.. Что же теперь ждём вояжа нашего харанта уже и в паРашу теперь до кровавого )(уйла и возможно чтобы понравится ему на колеях или даже раком. Видно так наша новая и скорее всего что антиукраинская власть так по своему эксклюзивно будет бороться за святое для Украинцев за территориальную целостность и суверенитет Украинской Державы.
Ну щас честный Зеля договориться со всеми)))
Долдон шо то написал в мордокниге, и соя на этом основании уже теорию заговора выдвинула и во всех грехах Зеленского обвинила. Впрочем, как всегда.
Только один маленький факт забыли: это порошенко снял санкции с метзавода кошелька ***** алишера усманова. Порошенко разрешил вывоз металлолома для нужд завода который финансирует войну против Украины, а не Зеленский.
Плюйтесь говном дальше, поцреоты соевые.
https://youtu.be/VsgzDgazTf4