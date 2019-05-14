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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) Молдова (1001) Додон (112)

 Зеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Додоном, договорились о встрече "в ближайшее время"

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы государства и пожелал ему успехов.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Поздравил его с избранием на пост главы соседнего государства и пожелал успехов на ответственном посту. Обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", - написал Додон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ

Зеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Додоном, договорились о встрече в ближайшее время 01

Напомним, в официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" официальные результаты выборов президента Украины опубликованы 3 мая. По итогам второго тура выборов главы Украинского государства избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3126884
 
 
 Топ комментарии
 
Додик с додиком. А встреча наверное в приднестровье?
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Ну вот. Додон с додоном уже снюхались. Мышебратья!
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Ну я знал . что Зебил начнет обсераться со старта , но даже подумать не мог , что он умудриться это сделать еще до того как презом станет. До такого еще додуматься надо , поговорить с хуйловской прокладкой с которой встречаться кроме Хуйла в принципе не кто не хочет.
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В нас є:
1. два додона з лугандона
2. додончик-квартальщик

Одним словом "Додони "всех стран" зустрічайтесь Зеленський поговорив по телефону з президентом Молдови Додоном, домовилися про зустріч "найближчим часом" - Цензор.НЕТ 7675
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Два додона - это сила!
Вообще, Додон - это предпоследний (перед Путиным), с кем следует встречаться в двухстороннем формате президенту Украины.
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Один раз не додон, а два зебила - это сила.
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Зеля заботится об украинцах. Оба Майдана поздней осенью начались. Третий начнётся летом. Зеленський поговорив по телефону з президентом Молдови Додоном, домовилися про зустріч "найближчим часом" - Цензор.НЕТ 9419
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Зачем обижаешь "нашего президента",сравнивая его с клоуном?!
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З ким цей долдон розмовляв по телефону? з додоном? Тепер точно вірю, що вазелін наркоша!
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везёт же новоизбранному президенту Украины, даже не знаю кому больше, срасеискому ***** или Украинскому Зе, склоняюсь, что больше таки повезло последнему - повезло пацану, так повезло же.
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Хочет такие же полномочия как у дадона?
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...встречаются два додона /смысл слов в переводе не нуждается/
ПОЗОР - зебилам
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І для чого Зе ця маріонетка путлєра? Може сам такий?
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вова, куди ти нас повів? хто небудь, скажіть новому прєзідєнту, шо Молдова, то не Європа.
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да, если интересует можете прочесть - вот так проходит второй тур выборов в Литве, странно, но по стадионам и лабораториям не бегает, нет нацжён и других странных атрибутов

https://ru.delfi.lt/news/politics/prezidentskie-vybory-odnomu-iz-kandidatov-pridetsya-prilozhit-nemalo-usilij.d?id=81165429
Президентские выборы: одному из кандидатов придется приложить немало усилий
Зеленський поговорив по телефону з президентом Молдови Додоном, домовилися про зустріч "найближчим часом" - Цензор.НЕТ 4694


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какая симпатичная женщина... у неё взгляд умного человека.
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Это полезный обмен опытом
как быть президентом, не будучи им
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слідуючі рандеву Ссанича з гобліном аксьоновим і пенісом душиліним🤣
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Кому теперь говорить спасибо за ананаса №2, жителям Кривбасса?
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Ыліта24%, ваша культура босяцкая
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нашел с кем встречатся!
зеЛя будет драпать на ростов аж бегам!только что-то учюдит... Зеленський поговорив по телефону з президентом Молдови Додоном, домовилися про зустріч "найближчим часом" - Цензор.НЕТ 8565
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Ну это уже просто хамство. Зеля откровенно даёт сигнал тупину, что дружба не за горами. В следующем году он ещё на парад в мааскву попрётся. Ахренеть!
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Зеля на Юрмале тогда за себя говорил - порноактриса готовая принять в любых количествах.
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После инаугурации он поедет в рашку сосать у ху#ла. Далдон молдавский его в очередь записал.
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И это только начало...
Следующим будет през армении. Вместо Грузии теперь приоритетом в Закавказьи станет сранная прокацапская армения.
Кто-то еще сомневается в том, что зебеня-клован поедет в мацкву к хозяину?
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латиш ти такий кумедний, він же проти Зеленського і проти кацапів.
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Наоборот, троли ху#ла фашисткой *************** раши это те, кто пишут латиницей под подставным латышским флагом, т.е. ты.
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просто он не вкурил твой коммент ввиду сложности кириллицы для него, давеча в теме с Эпифанием соловьем пел о стойкости украинцев
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Ja malo pishu tut, tak kak kirilicoi *******, kak i ja ne trol fshistkoi *****-rasiji putina Xy*la, ja prosto uvazaju, cenju Ukrainskiji narod za evo doblist vone protiv fashistkoi roSSiji!!! A tut censor.net.ua s vremjon maidana, kogda vi Ukrainci nachili osvobozdenie ot fashistkoi *****-roSSiji...
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Ja prosto latishkij-benderovic (mne eto pachotnoe zvanie dali 2014 godu)!
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Не бендеровец (так твои кацапы говорят), а бандеровец. Степан Бандера, запомни навсегда, русский из Латвии.
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Izvini, esli nepravilno skazal, eto jazikoviji barer... Ja uvazaju Степан Бандера za evo barbu protiv sovetskoi roSSiji, nashi Latvijas Meza Brali nesmogli tak dolga barotca, tak kak u nas malenkaja strana i ix bistro smagli lesax poimat, kak i bili predateli, nasha istorija vnogom sovpadaet.
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Ja tut, censor.net.ua, potamu chto uvazaju i tepereshnix Ukraincov borbe protiv fashistko-roSSiji! Oni istinie borci za svobodu Ukraini!
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а правда що Російська імперія купила Прибалтику у Швеції за 1,3 млн рублів в 1721?
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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Если твой друг додон...., а хорошего человека додоном не назовут ))))
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Сначала молдавский Додон, потом ческий Мудон, так и до плешивого кремлевского Гондона дойдем.
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Подожди, через год будет шапкой на 9 мая возле мавзолея махать. Мы ж адинарот ёпта.
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никто не знает, как можно вывести человека из виртуальной реальности? её Богу, руки чешутся дать ему по балде булавой. дипломат хренов...
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Та до чого тут вірт ? нет ?
Олії в голові нема. І не наллєш. І не купиш.
От і все.
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Я знаю, он показан в фильме Игла- забираешь человека куда нибудь подальше от людей , запираешь его на несколько месяцев, только даешь есть и пить! Он будет брыкаться даже драться, потом скулитьи просить дозу- ломка вещь очень серьезная- но надо это все пережить вместе с ним. И пока он сам не переломает бесов- ничего не будет! Он даже может умереть или сойти с ума, кстати, по нашим "гуманным законам" за это могут и срок впаять. И ... надо очень любить этого человека!
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блаЗЕнь, як та повія-- всєм дам бєзразбору!
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Да, це саме перше що треба зробити українському президенту, так встрітитися з долдоном.
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вообще-то у него целый список "первоочередных" дел. боюсь не выдержит, порвется... Зеленський поговорив по телефону з президентом Молдови Додоном, домовилися про зустріч "найближчим часом" - Цензор.НЕТ 7827
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Он же заразный этот Додон, с ним кроме Уйла никто не встречается, брезгуют. Да и ***** с ним общается как с обычной шестеркой, а не как с президентом.
Пойти на встречу с этим додиком себя не уважать.
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Я думаю, что зе понимает, что этого нельзя делать?
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повстанцы, перестать стрелять в оккупанта, додон -конец эпохи достоинства
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политическим Дирком обростает,опыт перенимает.
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Ї..ть уже дружка знайшов Зеленський поговорив по телефону з президентом Молдови Додоном, домовилися про зустріч "найближчим часом" - Цензор.НЕТ 9310 Джуліані послав на йух, то ЗЕРО бистро альтернативу зіграв Зеленський поговорив по телефону з президентом Молдови Додоном, домовилися про зустріч "найближчим часом" - Цензор.НЕТ 1770
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У зе зазвонил телефон-кто говорит-додон
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Зеленский обратился к Додону за советом - как правильно изображать Президента, пребывая в состоянии "петуха на палочке"?
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Ничего удивительного . теперь же не только в Молдове а и у нас появится свой продажный кацапский холуй ... резидент кремля Додон - Гондон .. Кстати лютый враг Украины Додона поддержал кремль и его преступную оккупацию суверенной украинской территории Крыма. И что и наш новоиспеченный ...резидент слуга неясно какого народа но видно что не украинского,.он что тоже не признаёт преступную аннексию украинского полуострова нашими лютыми кровавыми врагами кремлёвскими фашистами )(уйла.
Не даром народная мудрость подсказывает: скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.. Что же теперь ждём вояжа нашего харанта уже и в паРашу теперь до кровавого )(уйла и возможно чтобы понравится ему на колеях или даже раком. Видно так наша новая и скорее всего что антиукраинская власть так по своему эксклюзивно будет бороться за святое для Украинцев за территориальную целостность и суверенитет Украинской Державы.
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вообще-то было бы неплохо, чтобы это новоизбранное чудо публично сделало заявления по Крыму и Донбассу. не в youtube и без склеек. а то вдруг после кенгурации он скажет, что ничего такого не говорил и раша самый главный партнер и союзник. с него станется...
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Плохой Порох был, барыга.
Ну щас честный Зеля договориться со всеми)))
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О как свиноботы на говно изошли.
Долдон шо то написал в мордокниге, и соя на этом основании уже теорию заговора выдвинула и во всех грехах Зеленского обвинила. Впрочем, как всегда.

Только один маленький факт забыли: это порошенко снял санкции с метзавода кошелька ***** алишера усманова. Порошенко разрешил вывоз металлолома для нужд завода который финансирует войну против Украины, а не Зеленский.
Плюйтесь говном дальше, поцреоты соевые.
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Це якраз той політик х яким обов*язково треба зустрічатися. Він підскаже правильні речі, як треба діяти новому президентові!
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Я бы не стал с ним разговаривать! Вопросов не надо...
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ЛУЧШЕ Б С ПРЕЗИДЕНТОМ ВЕНГРИИ ВСТРЕТИЛСЯ !!!
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зачем тебе зеленский ************ долбон...или контрабанда важнее украины.
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Актеры, которые стали Президентами.
https://youtu.be/VsgzDgazTf4
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Вот сейчас, особенно интересно услышать мнение той, не ватной части электората зебила, патриотов-дегенератов с одной извилиной, которые тут верещали аки свиньи, что зеленский патриот и лишь бы не порошенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Додоном, договорились о встрече "в ближайшее время"
 
 
 
 
 
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