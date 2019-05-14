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 Политика Украины
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Все про:КС (1281) Рябошапка Руслан (26) Шевчук Станислав (26)

 Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка

По мнению советника новоизбранного президента Владимира Зеленского Руслана Рябошапки, смена главы Конституционного суда не создаст затруднений с инаугурацией.

Об этом Рябошапка заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Один из главных факторов – это личностное неприятие фигуры Станислава Шевчука как главы Конституционного суда другими судьями КС. Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС", – сказал Рябошапка.

Он также отметил, что оперативным избранием нового главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознательность, и таким образом не создали проблему для принятия присяги новоизбранным президентом Зеленским.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный суд отправил в отставку своего главу Шевчука, - источник (обновлено)

Говоря о нынешнем рассмотрении в КС закона "Об очищении власти", советник Зеленского напомнил, что согласно выводам Венецианской комиссии в определенные положения этого закона необходимо было внести изменения, поскольку эти положения нарушают права человека.

"По-моему, эти изменения были даже подготовлены Министерством юстиции, но они почему-то не были внесены в закон. Собственно, из-за этого и возникла проблема с конституционностью этого закона. Теперь КС должен дать ответ на этот вопрос, и думаю, что его позиция будет близкой или, по крайней мере, точно будет учитывать позицию Венецианской комиссии Совета Европы", – отметил Рябошапка.

Также на Цензор.НЕТ: Шевчук назвал свою отставку с поста главы Конституционного суда "переворотом Порошенко"

Напомним, ранее сегодня судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.

Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3126883
 
 
 Топ комментарии
 
Читав попередню новину. Зефани усім скопом хаяли Петра за звільнення Шевчука. Чекаю на їх коментарі в цій гілці! Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 104
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навіщо ж ти -рябошапка-таку тему споганив зєліному елєкторату! Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 3124
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Каша в голове у 73 процентов. Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 4206
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Читав попередню новину. Зефани усім скопом хаяли Петра за звільнення Шевчука. Чекаю на їх коментарі в цій гілці!
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навіщо ж ти -рябошапка-таку тему споганив зєліному елєкторату!
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Та ДА будет интересно посмотреть........😁
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Прошло четверть часа. Слышен скрип только....... Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 6489
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Зе команда просто даёт шанс КС все- таки выполнить свои конституционные обязанности по инаугурации нового президента и не выходить из правового поля .Они поступают мудро, понимая, что любая вспышка может привести к народным протестам. В который раз убеждаюсь, что дай Бог пришли к власти не барыги .
Майдан сейчас способен даже завалить государство .Петя расшатывает как только может.
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Це Коломойський не барига? Та він усім у нинішній владі фору дасть!
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По сравнению с Беней все остальные - дети малые Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 4915 мелочь пузатая.

" Долги отдают только трусы" (С) Беня Коломойский.

Повторюсь про Вовочкина хозяина кукловода пока некоторые особо упоротые не прозреют. Да, Беня классный спец. Нагреть Украину только с Приватом по самым скромным оценкам на 5,5 млрд USD. Это каждый житель страны, включая стариков и младенцев, подарил ему сироте по 130 с гаком баксов. Так всех нагреть - надо уметь. А еще был Нафтогаз, Укртатнефть, Аэтовсит, ФК Днепр и т.д. и т.п;

1. Приват - 5,5 млрд. USD.
2. Укрнафта - 18 млрд. грн.
3. Каналы группы Приват - 3,2 млн Евро перед УЕФА (заплатило государство),
4. АЗС группы Приват - 1,113 млрд. грн.

5. Аэросвит - перед банкротством 3,8 млрд. грн.

6. Укртатнафта, Укртранснафта, Днеправиа, Донбасаэро, Полтаванефтегаз, Днепроазот и прочее, прочее, прочее.

Поэтому Бене и нужны карманные президент и премьер. Цена вопроса того стоит! 100-200 лямов USD на выборы - это так, мелочь Этот "бизнесмен" нажил состояние, живя за счет других, "лохов" в его понимании.

Кстати, особенно улыбнули в списке Бениных долгов перед Украиной - долги его телеканалов в 3.2 млн.евро перед УЕФА за неоплаченную трансляцию выступлений в еврокубках его же ФК Днепр и ФК Динамо. Их погасило государство. Мелочный беспринципный "патриот" хренов.
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Таня, Танечка не плачь, но ни одна задница не поднимется на Майдан за ЗЕБЕню 😀
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Майдан не поднимется за Зеленского, но может подняться именно против порошенко. Он ищет варианты , лихорадочно цепляется за власть, пытается нагадить. Нам нужно понимать это. А вы про что?
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Барыга Апаршин сейчас смахивает скупую мужскую слезу... Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 4519
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... Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что в настоящее время на балансе Министерства обороны состоит 270 тысяч гектаров избыточной земли...



Помнится, слово "избыточное имущество" активно служило прикрытием в процессах растаскивания армии на запчасти до 2014 года при Гриценко, Саламатине и Лебедеве, когда модно было "сокращать", а в результате когда петух клюнул, то армия оказалась просто раздета-разута. Гнать таких вот "экспертов и советников" поганой метлой! А потом государство с боем возвращало эти земли под резервными аэродромами, полигонами и т.д. через суды. Почитайте про Одессу, Кривой Рог и Кировоград.
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о видать новые методички получили- да?
а не легче озвучить, пока, самый очевидный вариант. без вот этого вот всего зелеботсва?
то что шевчук просто в воздухе хотел обуть зеленые кеды- а на складе зеленых кед, шевчука просто послали нафиг
так не легче? опять надо вот это вот вылизывать?
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Открытым текстом уже говорят, что закон о люстрации отменят. Браво.
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вєсь мір насілья ми разрушім
до основанья!
а затєм.... Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 6944
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Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 4068Синевир‏ @ukrainebusk 26 мин.26 минут назад
Ліквідувати треба Конституційний суд.
То гнійник на тілі України.
Головою суду обрали донецьку сепаратистку, яка допомагала Януковичу узурпувати владу. Інші судді не кращі + величезний обслуговуючий персонал, де працює кілька сотень людей з зарплатою явно не мінімальною.
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обрали донецьку саме тому, що вона "соціально близька". Щоб самим не пачкатись у тому гівні.
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капец я уже запутался Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 4139 Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 3242

- Шевчук говорит это переворот пороха
- советник зели говорит- все норм и это хорошо "судьи продемонстрировали зрелость и сознательность"
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А тепер уявіть, яка каша в голові виборців
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Может быть и такое. Но в голове то 24 процентов совершенейшее дерьмо.
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Каша в голове только у тех избирателей которые не умеют думать...чьи это избиратели догадаться не трудно...
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Избиратели сывочолого мародера, покровителя свынарчуков, грановских, кононенок. Ну и шо, шо вор - зато в вышиванке и ***** его боится. А за безвиз и Томос ему можно грабеж Украины простить.
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Как говорила моя бывшая сотрудница (главбух): без 100 грамм не разобраться........
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Что-то я уже ничего не понимаю что происходит)
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Просто в команде Зеленского решили не ввязываться в эту возню, ибо им начхать кто именно будет проводить инаугурацию
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на верхних палубах продолжала играть музыка, пары танцевали и предавались вину, ощущались легкие покачивания корабля после недавнего сильного толчка...музыкантам что-то шепнули на ухо - они стали все громче и отчаяннее играть а пары танцевать... а в это время на нижних палубах корабля, у водораздела, полным ходом гибли люди и начинал идти ко дну непотопимый "Titanic"
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Да и самого начала не верилось что в этом суде что-то связано с выборами, США отменили визу Шевчуку, думаю что для этого у них были весомые аргументы, то есть ввели против него санкцию... а кобло зашевелилось, но я уверен что там они все за одно, а смена главы ничто иное как прикрывание своих задниц.
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Все хотят понравиться Зе. Что генпрокурор, что КС. Надо посмотреть на игрыща элиты.
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зато теперь есть новый перл от истеричек - "незаконная инаугурация"
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Потрібно уже біля Євангеліє,на якому складає присягу новообранний Президент виставляти посилену охорону.Коли у головскунса скінчаться всі падлянки,він заставить барну або льошу гончаренка це Євагеліє зіжерти
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Порох вместе с "командой Бе" сделал переворот в КС?... свежо.. Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка - Цензор.НЕТ 4265
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Ну вот как такое вынести неокрепшим умам зе-фанов?
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если по словам Шевчука - этот переворот сделал порох, а узели- это поддержали, переворот пороха - то... то....

о боже даже боюсь это озвучить- порох и зеля в сговоре

p.s а если серьезно- мне кажется кто-то просто очень сильно разводит всю страну
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зачем вообще нужен этот КС? при всех президентах он являлся карманным судом хозяина на Банковой. из практики прошедших лет эта организация выполняет все хотелки правящего клана . у них З,П по 200к и другие ништяки за наш с вами счет. упразнить как вредную для общества структуру
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Под клоуна закладывают супербомбу... Сначала незаконно меняют главу КС, потом этот самозванец принимает присягу у клоуна... Через пару месяцев главу КС восстанавливают.. Итого что в результате? Присяга была незаконной и президент - самозванец...
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я тебе раскрою 2 небольших секрета
- "незаконной инаугурации" не бывает- надо отменить сам факт президентства
- и скорее всего, шевчук просто в воздухе решил обуть зеленые кеды, но в на складе зеленых кед, его просто послали подальше, сказали кеды фальшивые
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Недаремно кажуть,шо на дурках не дуже жорсткий кастинг був у порохоботи,дивлячись як ти фантазуєш то пройшов ти без проблем
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Це та сама рябошапка, яку за премії собі любимим вигнали з НАЗК. Да, там першу скрипку гнала Наташа Корчак; але - всі вони пользовались...
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Видели безвиз? Видели. Больше не увидите.
Федерализация Украины прилагается.
Да здравствует Зе-команда!
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Солнце хоть взойдет завтра? Шо там в методичке написано?
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Откуда я знаю, что в твоей методичке написано.
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Если уж пугать начал, то не останавливайся. В чем там еще Зе виноват и почему мы все пропадем без покровителя свынарчуков?
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Виноват - не виноват, это мы еще посмотрим, а вот то, что всякие пророссийские деятели в Украине его в упор не видят, он для них пустое место и его совсем не надо бояться - это факт. На оборзевшего Кернеса только посмотрите, да разве только на него одного.
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Согласен. Настолько этот Кернес оборзел, что открыто перед выборами поддержал Порошенка. Где это видано? Хотя действительно надо сказать пророссийские деятели не боятся, а любят и уважают Петра Алексеича. Бо свой, такой же вор, хоть и в вышиванке.
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Вот кто-то сомневается, что при таком новом председателе КС этот суд признает неконституционными и закон о люстрации, и закон об электронном декларировании, и законы о создании антикоррупционных органов и ещё много-много евроинтеграционных законов?
А это конец безвизу, свертывание сотрудничества с ЕС, свертывание сотрудничества с МВФ, экономический кризис и.... - назад, в российское имперское стойло.
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"Красиво излагает, собака!". Только пьёт много. Причём всякой дряни.
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Так в неї термін завершується в вересні. Тому її і обрали. Які ви брудні, зеботи.
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Ну і ну. А Шевчук, (він же друг Богдана, "смотрящего" від бені в Зе-команді ) , вже написав, що це інтриги Поршенка, а виявляється прсто корупціонер.
А про люстрацію Рябошапка заговорив також із за Богдан, який у Портнова шісткою працював. Якась Зе-команда непостійна то на беню то на янека працють, не здивуюсь що і на путлєра. Не випадково Зе з молдавським додоном запреятелював - одні куратири.
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Я уже не могу слышать слово инаугурация. Мне от него плохо становится
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Господи..та дайте вже дитині з булавою погратися.. тільки дивіться, щоб він нею собі лоба не розбив..
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Цей склад КС - шобла пройдисвітів. ЖОДНОЇ порядної людини, одна мерзота продажна.
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