 Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка

Об этом Рябошапка заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Один из главных факторов – это личностное неприятие фигуры Станислава Шевчука как главы Конституционного суда другими судьями КС. Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС", – сказал Рябошапка.
Он также отметил, что оперативным избранием нового главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознательность, и таким образом не создали проблему для принятия присяги новоизбранным президентом Зеленским.
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Говоря о нынешнем рассмотрении в КС закона "Об очищении власти", советник Зеленского напомнил, что согласно выводам Венецианской комиссии в определенные положения этого закона необходимо было внести изменения, поскольку эти положения нарушают права человека.
"По-моему, эти изменения были даже подготовлены Министерством юстиции, но они почему-то не были внесены в закон. Собственно, из-за этого и возникла проблема с конституционностью этого закона. Теперь КС должен дать ответ на этот вопрос, и думаю, что его позиция будет близкой или, по крайней мере, точно будет учитывать позицию Венецианской комиссии Совета Европы", – отметил Рябошапка.
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Напомним, ранее сегодня судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.
Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд.
Майдан сейчас способен даже завалить государство .Петя расшатывает как только может.
" Долги отдают только трусы" (С) Беня Коломойский.
Повторюсь про Вовочкина хозяина кукловода пока некоторые особо упоротые не прозреют. Да, Беня классный спец. Нагреть Украину только с Приватом по самым скромным оценкам на 5,5 млрд USD. Это каждый житель страны, включая стариков и младенцев, подарил ему сироте по 130 с гаком баксов. Так всех нагреть - надо уметь. А еще был Нафтогаз, Укртатнефть, Аэтовсит, ФК Днепр и т.д. и т.п;
1. Приват - 5,5 млрд. USD.
2. Укрнафта - 18 млрд. грн.
3. Каналы группы Приват - 3,2 млн Евро перед УЕФА (заплатило государство),
4. АЗС группы Приват - 1,113 млрд. грн.
5. Аэросвит - перед банкротством 3,8 млрд. грн.
6. Укртатнафта, Укртранснафта, Днеправиа, Донбасаэро, Полтаванефтегаз, Днепроазот и прочее, прочее, прочее.
Поэтому Бене и нужны карманные президент и премьер. Цена вопроса того стоит! 100-200 лямов USD на выборы - это так, мелочь Этот "бизнесмен" нажил состояние, живя за счет других, "лохов" в его понимании.
Кстати, особенно улыбнули в списке Бениных долгов перед Украиной - долги его телеканалов в 3.2 млн.евро перед УЕФА за неоплаченную трансляцию выступлений в еврокубках его же ФК Днепр и ФК Динамо. Их погасило государство. Мелочный беспринципный "патриот" хренов.
Помнится, слово "избыточное имущество" активно служило прикрытием в процессах растаскивания армии на запчасти до 2014 года при Гриценко, Саламатине и Лебедеве, когда модно было "сокращать", а в результате когда петух клюнул, то армия оказалась просто раздета-разута. Гнать таких вот "экспертов и советников" поганой метлой! А потом государство с боем возвращало эти земли под резервными аэродромами, полигонами и т.д. через суды. Почитайте про Одессу, Кривой Рог и Кировоград.
а не легче озвучить, пока, самый очевидный вариант. без вот этого вот всего зелеботсва?
то что шевчук просто в воздухе хотел обуть зеленые кеды- а на складе зеленых кед, шевчука просто послали нафиг
так не легче? опять надо вот это вот вылизывать?
до основанья!
а затєм....
Ліквідувати треба Конституційний суд.
То гнійник на тілі України.
Головою суду обрали донецьку сепаратистку, яка допомагала Януковичу узурпувати владу. Інші судді не кращі + величезний обслуговуючий персонал, де працює кілька сотень людей з зарплатою явно не мінімальною.
- Шевчук говорит это переворот пороха
- советник зели говорит- все норм и это хорошо "судьи продемонстрировали зрелость и сознательность"
о боже даже боюсь это озвучить- порох и зеля в сговоре
p.s а если серьезно- мне кажется кто-то просто очень сильно разводит всю страну
- "незаконной инаугурации" не бывает- надо отменить сам факт президентства
- и скорее всего, шевчук просто в воздухе решил обуть зеленые кеды, но в на складе зеленых кед, его просто послали подальше, сказали кеды фальшивые
Федерализация Украины прилагается.
Да здравствует Зе-команда!
А это конец безвизу, свертывание сотрудничества с ЕС, свертывание сотрудничества с МВФ, экономический кризис и.... - назад, в российское имперское стойло.
А про люстрацію Рябошапка заговорив також із за Богдан, який у Портнова шісткою працював. Якась Зе-команда непостійна то на беню то на янека працють, не здивуюсь що і на путлєра. Не випадково Зе з молдавським додоном запреятелював - одні куратири.