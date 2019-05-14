 Украинский воин Антон Безверхний погиб на Донбассе 14 мая. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает издание "Диалог.UA"

"Опять Су-а-война оборвала струну такого молоденькой жизни ....

Антон Викторович Безверхий Позывной "Питбуль" .....

Еще один Сокол взмыл в небо ... !!

СЕГОДНЯ ОНИ встретились ....

В 2:42 ночи, он написал свой последний пост в фейсбуке, а сегодня его не стало .. Украина потеряла Героя на передовой.

Печальные новости с востока Украины. Сегодня, 14 мая, на передовой погиб украинский военный

ТВОЙ ПОСТ ... Дважды не умирают.

Дважды НЕ убьют !!! Погибнуть в Бою - ЧЕСТЬ !!!

Спи спокойно ВОИН !!!! Теперь ты в Азгард ...

Друг .... Вечная БОЛЬ и Незабываемая Память

Герой Украины - Слава! ", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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