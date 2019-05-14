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 Общество
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Все про:КС (1281) Шевчук Станислав (26)

 Шевчук назвал свою отставку с поста главы Конституционного суда "переворотом Порошенко"

Станислав Шевчук, отстраненный решением 2/3 голосов судей КС, заявил об антиконституционном перевороте. Он обещает завтра же обратиться в правоохранительные органы и призывает граждан объединиться для защиты Конституции и новоизбранного президента.

Об этом Станислав Шевчук написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины. Судьи главного конституционного органа государства, которые присягали народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя", – утверждает Шевчук.

По его мнению, были нарушены Конституция Украины, Закон Украины "О Конституционном Суде" и Регламент Конституционного Суда Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный суд отправил в отставку своего главу Шевчука, - источник (обновлено)

"Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями", – написал Шевчук.

Он обещает завтра же обратиться в правоохранительные органы и в суд.

"Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного Президента и Конституции", – завершил Шевчук свой текст.

Шевчук назвал свою отставку с поста главы Конституционного суда переворотом Порошенко 01

Также на Цензор.НЕТ: Новым главой Конституционного суда стала Наталья Шаптала, - источник

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.

Источник: https://censor.net.ua/n3126881
 
   
 Топ комментарии
 
порохосранцы что вы скажете в свое оправдание?
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США відмовили у візі голові КСУ Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення https://www.obozrevatel.com/ukr/law/ssha-vidmovili-u-vizi-golovi-ksu-shevchuku-cherez-skasuvannya-statti-pro-nezakonne-zbagachennya.htm
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А когда эта харя голосовала за отмену статьи о незаконном обогащении то сидела мразь и к народу не обращалась.
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Ну да. Как опозориться на весь мир с отменой незаконного обогащения, так это нормально. Как только из кресла выперли так переворот. А что касается смены главы КС похоже египетский отель не только не собираются покидать, но уже и начинают его распродажу.
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Порошенко руками тьоті підписав договір по газу. Він же руками Бені вивів з приватбанку 5,5 млрд.доларів, він же руками сіддів Київського адміністративного суду виніс ухвалу на користь Бені. Він же насрав у штани пану Сергію, пока той ковирявся в носі.....
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Так посадіть, чого є ви тільки погрожуєте. Чи не знаєте як і за що?
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"Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного Президента и Конституции", - завершил Шевчук свой текст. Источник: https://censor.net.ua/n3126881 Це він що, звертається до всих корупціонерів, яких відмазав скасуванням закону про незаконне збагачення? Так вони всі й побігли, аж перечипаються . Тільки не зрозуміло, навіщо він сюди ще й Зеленського приплів.
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Гляжу на фото и вижу: подлый, гнусный, беспринципный, отвратительный человек ("человек" = это я просто сформулировал. На самом деле = нЕлюдь).
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Пора КС по 111 привлекать, чувак уже показания дал. Судить при прямом участии народа Шевчук назвав свою відставку з поста глави Конституційного суду "переворотом Порошенка" - Цензор.НЕТ 8543 Шевчук назвав свою відставку з поста глави Конституційного суду "переворотом Порошенка" - Цензор.НЕТ 8543 Шевчук назвав свою відставку з поста глави Конституційного суду "переворотом Порошенка" - Цензор.НЕТ 3646
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За Порошенка голосували переважно українці з вищою освітою, - екзит-пол.Не сумнівався в цьому.
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За Мародера проголосувало 5% чесно куплених і упоротих хрунів, 20% Мродер собі домахлював.
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ПОРОХОБОТИ ЄДНАЙМОСЬ, ПРОПОНУЮ ПОШИРЮВАТИ МОДУ НА УКРАІНСЬКУ МОВУ ПО ВСІЙ УКРАІНІ!!!
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95% тролєй стеця - кацапи, що не були жодного разу в Україні і не знають ЖОДНОГО українського слова. Мародер їх найняв, з російської ботоферми, бо бажаючих займатись мерзотою знайшлось дуже мало в Укарїні
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Я постійно живу в Україні,не рахуючи моєї служби за кордоном, Стеця бачив тільки по телевізору і також по телевізору бачив Порошенко. І якщо я маю свою думку і підтримую свого президента, то я бот? Ні, я українець!
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А моду на заможне життя "поширювати" не треба? Тільки на мову, томос, вишиванку, шаровари і горлання Гімну... Гідні діти Порошенка.
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Всі судді КС залишать свої посади. Головою КС буде Лариса Гольник з Полтави. Або ще якийсь чесний юрист.
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Пан Шевчук каже неправду, бо проголосовали за недовіру йому виключно судді Конституційного суду, що є законно. Краще цьому пану звернутися в Спортлото і до "Нацжен" - це їх компетенція.
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потуги пэдрыльи напоминают потуги мыши, которая попала в воду и пытается выбраться на лед... сучит ножками, визжит, глаза на лоб лезут... награждает, меняет, назначает... пэдро, готовься к тюрьме...
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Оказывается, мало выбрать себе нового Президента, нужно ещё постараться выгнать старого... А эта падаль цепляется за власть... Проще повесить падлу.
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ПОП мерзенна цинічна злопамятна істота...
слава Богу що він "пролетів як фанера над Парижем", бо так би він мстився всім громадянам України....при його другому терміни Ким Чен Ин здався б нам еталоном демократії...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШевчук назвал свою отставку с поста главы Конституционного суда "переворотом Порошенко"
 
 
 
 
 
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