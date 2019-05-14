 Отправка Джулиани в Украину "неприемлема", - Байден

Об этом он заявил в интервью телеканалу WMUR9, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это в стиле Джулиани и нынешней администрации. Это неприемлемо. Даже если не связывать это со мной, просто неприемлемо отправлять своего адвоката к иностранному правительству, чтобы пытаться заставить их делать что-то безосновательное", – заявил Байден.

О бизнесе своего сына Хантера Байдена в Украине, о котором Джулиани якобы планировал говорить с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, экс-вице-президент сказал, что ни он, ни его сын не делали ничего незаконного и вообще никогда не обсуждали этот вопрос.

"Все публикации указывали на то, что не было ни одного факта, который свидетельствовал бы о неуместных действиях со стороны моего сына", – сказал Джо Байден.

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Он добавил, что Хантер не контактировал по делам бизнеса ни с ним, ни с кем-либо в администрации.

Ранее личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что Джо Байден в должности вице-президента США давил на украинское правительство, заставляя уволить генпрокурора Шокина, поскольку тот якобы вел дело против фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер.

Джулиани также заявил, что намерен поехать в Украину, чтобы добиться продолжения расследования против "Бурисмы", однако затем отказался от этого после шквала критики, в том числе со стороны представителей Республиканской партии США.

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