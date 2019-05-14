EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  8883  75
Материалы по теме:
Все про:Байден (412) Трамп (2254) Джулиани (12)

 Отправка Джулиани в Украину "неприемлема", - Байден

Экс вице-президент США, один из кандидатов в президенты Джо Байден считает "неприемлемыми" намерения Трампа отправить своего личного адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для обсуждения политических вопросов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу WMUR9, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это в стиле Джулиани и нынешней администрации. Это неприемлемо. Даже если не связывать это со мной, просто неприемлемо отправлять своего адвоката к иностранному правительству, чтобы пытаться заставить их делать что-то безосновательное", – заявил Байден.

О бизнесе своего сына Хантера Байдена в Украине, о котором Джулиани якобы планировал говорить с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, экс-вице-президент сказал, что ни он, ни его сын не делали ничего незаконного и вообще никогда не обсуждали этот вопрос.

"Все публикации указывали на то, что не было ни одного факта, который свидетельствовал бы о неуместных действиях со стороны моего сына", – сказал Джо Байден.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп раскручивает историю о связях Байдена и властей Украины, так как считает его своим "самым грозным соперником", - конгрессмен Шифф

Он добавил, что Хантер не контактировал по делам бизнеса ни с ним, ни с кем-либо в администрации.

Ранее личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что Джо Байден в должности вице-президента США давил на украинское правительство, заставляя уволить генпрокурора Шокина, поскольку тот якобы вел дело против фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер.

Джулиани также заявил, что намерен поехать в Украину, чтобы добиться продолжения расследования против "Бурисмы", однако затем отказался от этого после шквала критики, в том числе со стороны представителей Республиканской партии США.

Также на Цензор.НЕТ: Луценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3126878
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть Трамп прислает официальных лиц, а не лично преданных кентов.
джулиани не имеет официальый статус потому, что Конгресс не утвердит его кандидатуру без огласки им своих иностранных клиентов.
 показать весь комментарий
 
Потому что Трамп полный прокремлёвский подкацапник это давно все поняли. Не зря за него вся рашка топила. И власть в Украине не причём. Кремлёвский рыжий подкацапник просто отрабатывает перед Хуйлом и будет плохо относица к абсолютно любой власти в Украине.
 показать весь комментарий
 
Я вчера еще говорила, что судя по программе 100 дней у него первоочередная задача - это развал СБУ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Если за кого нибудь топит Жириновский это 101% что кандидат прокацапский. Эта падла всё прекрасно знает, и просто озвучивает мысли *****. Да и Бабломойский запел про гражданскую войну, как бэ намекает...
 показать весь комментарий
 
 
фамилия хорошая як Грицак до героя дослужится
 показать весь комментарий
 
Я вчера еще говорила, что судя по программе 100 дней у него первоочередная задача - это развал СБУ.
 показать весь комментарий
 
 
ну що ви....невже у нас не все ще розвалено?
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя развалить того, чего нет... Карманная СБУ при Порошенко, только крышевала бизнес Порошенко, сажала патриотов, добровольцев в тюрьмы и выдавала патриотов из других стран, воевавших на фронте за Украину, в лапы рашистам.
 показать весь комментарий
 
 
Фигасе ты из Америки перенесся! Єто в Сколково такие технологии?!
 показать весь комментарий
 
 
как-то недооцениваете вы эту молодую и энергичную команду.. за 100 дней им по плечу развалить буквально усё!
 показать весь комментарий
 
 
Нет, но открыто поддерживал Клинтон и ее команду. Собственно, это не криминал, такие же настроения были и в Европе, но Украина ни в коем случае не должна позволить втянуть себя во внутренние предвыборные разборки США. Для начала нужно хотя бы заткнуть Луценко (всякого от него ожидала, но не такого крайнего идиотизма).
 показать весь комментарий
 
 
Согласен! В чём собственно и была ошибка, причём очень глупая. Европа же по меньшей мере по двум причинам была не восторге от его избрания. Первая - та, что для европейских политиков больше удобны при власти в США демократы, а вторая заключалась в том внутриэкономическом курсе, который взял Трамп. Европе он был, мягко скажем, не совсем выгоден. Ну а пэдра и его команда просто прыгнули выше своего роста, в угоду политиков ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
от байден .. засцяв - що правда вилізе )) про мутки його с пацям парашенком і його кодлом
 показать весь комментарий
 
 
Какая связь между Порошенко и сыном Байдена, который работал у Злочевского?
 показать весь комментарий
 
 
А на кого давил Байден для увольнения Шокина?А играл на траншах.А кто первый в кассу по приходу транша?Правильно,Петя)
Был
 показать весь комментарий
 
 
Связь та, что Байден - демократ, а Порошенко и его команда открыто поддерживала Клинтон и демократов. Ничего плохого в этом не вижу и только такое чмо как Трамп может пытаться использовать этот факт в своих целях. А если Байден действительно позволил себе хоть какое-то вмешательство, чтобы прикрыть сына и, следовательно, Буризму, то Трамп использует это в полной мере. Одно ясно - Украина ни в коем случае не должна дать себя втянуть во внутренние разборки США, ведь так можно разосраться с США (Трамп - это еще не США, где есть также сенат, конгрес и оппозиция, те же демократы). А если Украина позволит тянуть себя в эти разборки, то рискует разосраться не только с Трампом, который не вечен, но и с США. А для наччала нужно закрыть рот Луценко.
 показать весь комментарий
 
неприемлемо демократам и республиканцам устраивать свои разборки на территории Украины, им что США мало?
 показать весь комментарий
 
 
звісно, скоро вибори в США, а Джуліані ще ненароком нариє компромат на Байдена
 показать весь комментарий
 
 
Та йому бог велів нарити, на те він і є адвокатом Трампа.
 показать весь комментарий
 
Правильно. Госдепу вместо Джулиани нужно Джавелины отправлять в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем? У вас же все взрывается - виноватых нет, ответственности нет...
 показать весь комментарий
 
 
Это потому что ты в своем колхозе имени Лукашенки коров от гавна до сих пор не отмыл. Відправка Джуліані в Україну "є неприйнятною", - Байден - Цензор.НЕТ 1947
 показать весь комментарий
 
Пусть Трамп прислает официальных лиц, а не лично преданных кентов.
джулиани не имеет официальый статус потому, что Конгресс не утвердит его кандидатуру без огласки им своих иностранных клиентов.
 показать весь комментарий
 
 
С какого перепуга он должен присылать официальных лиц? Джулиани как адвокат Трампа имеет право ехать куда угодно и разговаривать с кем угодно именно в статусе адвоката. Никто не обязан с ним встречаться, если не хочет.
 показать весь комментарий
 
 
Не обязан, но ведь всё равно будет. Фишка в том, шо Трамп не имеет ни малейшего уважения к нынешним украинским властям. И имеет на это причины. Потому и отправил даже не госчиновника, а адвоката. А скоро наверное на переговоры в Украину будет ездить дворник из Белого Дома.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Трамп полный прокремлёвский подкацапник это давно все поняли. Не зря за него вся рашка топила. И власть в Украине не причём. Кремлёвский рыжий подкацапник просто отрабатывает перед ****** и будет плохо относица к абсолютно любой власти в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Так смотря для чего встречаться. Можно встречаться, чтобы просто выразить озабоченность, обеспокоенность, надежду что там еще у них принято. Відправка Джуліані в Україну "є неприйнятною", - Байден - Цензор.НЕТ 7760
 показать весь комментарий
 
 
И чем меньше с ним будут встречаться, тем лучше. А если и встретятся, то лишь для того, чтобы выразить озабоченность, тревогу, обеспокоенность... и все, что у них там принято выражать.
 показать весь комментарий
 
И еще одно: " Джулиани как адвокат Трампа имеет право ехать куда угодно и разговаривать с кем угодно именно в статусе адвоката" - согласна, но делать заявления как он сделал, отменив поездку, совершенно неприемлемо. ОВ данном случае он выступает как частное лицо, адвокат, и делать такие заявления просто недопустимо.
 показать весь комментарий
 
Алина, как адвокат он имеет право на многое. Вы даже представить себе не можете какие права в этом плане у адвокатов в США. Странно, все встали в стойку на Джулиани, но почему-то никто не говорит о том, что не должен заявлять Байден, который сейчас всего лишь преподаватель университета в Пенсильвании.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто детективів ФБР для розслідування справи "Бурісми" ? Та лєгко ! Тільки спочатку кєнт повинен рознюхати-шо почому.
 показать весь комментарий
 
Хантер с детства любил Украину и уже в 5 лет танцевал гопак!
 показать весь комментарий
 
 
Байдену под хвост лет. Как бы не просрал Трампушке выборы. Уж очень не хочеца что б рыжий подкацапник на второй срок остался.
 показать весь комментарий
 
 
Байден вообще прикольный мужик. Он ещё Брежнева застал )
 показать весь комментарий
 
Когда уже люди перестанут реагировать на то, что говорят политики. Лучше смотрите что они делают. Смешно, но уже видна странная закономерность. Как только Трамп заявляет о каких-то там хороших отношениях с оркостаном - тут же следом подписывает очередные санкции или еще какую-то свинью им подкладывает.
 показать весь комментарий
 
 
Байден заявил, что ни он, ни его сын не делали ничего незаконного...Так что, закроем три дела и поверим на слово?

Байден, готовься лучше в камеру, там будет тебя уже Петро дожидаться! Отправка Джулиани в Украину "неприемлема", - Байден - Цензор.НЕТ 8382
 показать весь комментарий
 
 
"Джулиани неоднократно заявлял, что Джо Байден в должности вице-президента США давил на украинское правительство, заставляя уволить генпрокурора Шокина"
- значит Байден еще раз подтвердил что он друг Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Этот жуликоватый Джуливани -частное лицо,не занимающее НИКАКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ...К тому же лицо,норовящее втянуть Украину во внутриамериканские распри...НАХРЕНА ОН НАМ ЗДЕСЬ НУЖЕН?!!...Кто тут ему рад и кто тут с ним будет вести ОФИЦИАЛЬНЫЕ встречи?...Украинской новой власти категорически нельзя соваться в борьбу за власть в США ни на чьей из сторон (и помнить,что Трамп тоже через 2 года станет никем,как сейчас Порошенко.А если ,при малой -малой вероятности,он всё же останется,то украинская власть не испортит отношения).
 показать весь комментарий
 
 
С чего это Джулиани «жуликоватый»?! Главный прокурор штата Ню-Йорк. Мэр Ню-Йорка и... жуликоватый?! Прапор, дай этому идиоту щелбана-стыдно за вас, конторских!
 показать весь комментарий
 
 
Погуглите и вы узнаете много интересного о Джулиани. О его неразборчивости я молчу (о том, что он - адвокат нашей рыговской братии, известно), ибо это его дело - кому продавать свои таланты. А вот его роль в отставке румынской антикоррупционерной прокурорши Ковеши и реабилитации румынских олигархов ой как некрасива. Аж не верится, что когда-то этот человек нанес сильнейший удар по мафии.
 показать весь комментарий
 
"Трамп тоже через 2 года станет никем,как сейчас Порошенко"

Лахтинский, это только при вашем феодализме в карманном парламенте заседают картонные дурилки. В демократических странах лидер оппозиционной партии в парламенте играет огромную политическую роль.
 показать весь комментарий
 
Ну, может, не через два, а через 6, но таки станет. Это же не ***** и более 2 сроков ему не положено.
 показать весь комментарий
 
" Джуливани -частное лицо,не занимающее НИКАКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ"

Да, просто "рядовой" адвокат "рядового" Президента США.
ПЕШИ ИСЧО, лахтинский.
 показать весь комментарий
 
Новообраний президент України не може стати повноваженим вже три тижні після виборів . А лайно продовжує литись с Пєтіних брансбойтів і буде ще напорувати ... . Це ж капєц , - який гнойник ми стримуєм ! Отправка Джулиани в Украину "неприемлема", - Байден - Цензор.НЕТ 7940
 показать весь комментарий
 
 
Подкацапников нельзя пускать к власти. Порошенко правильно делает, пытаеца подготовить Украину к прокремлёвскому реваншу сепарскому который приходит вместе с клоуном.
 показать весь комментарий
 
 
С чего бы это вдруг ? Украинский народ явно показал на Майдане, шо никаких подкацапников у власти в Украине больше не будет уже никогда.
 показать весь комментарий
 
 
Какой недоразвитый язык -«явно показал». Ета как, коцапушка?))
 показать весь комментарий
 
А по-существу? Вас, кацапушек, выдает неконтролируемая агрессия по отношению к оппоненту и ругань при полном отсутствии аргументов.
 показать весь комментарий
 
Зеленский не подкацапник. Но это если самому разбираться, а не ограничиваться чтением говновбросов. Відправка Джуліані в Україну "є неприйнятною", - Байден - Цензор.НЕТ 9957
 показать весь комментарий
 
инаугурация в США проходит через 3 месяца после выборов, у ху@ла через полтора, Ющенко была через 28 дней. ЗЕчмошники готовят свой концерт, репетируют и проигрывают не меньше 3 месяцев. если шуту гороховому так не терпится, пусть со своими клоунами отиграют это дело в подворотне, набухаются, нанюхаются и выложат ролик. для зебилов достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
соевый, тебе шо, ещё платят зарплату за твои высеры ? И ты думаешь ещё целых 3 месяца будут платить ? А вот и не угадал )
 показать весь комментарий
 
 
А кроме "кацап" еще аргументы будут? Или весь словарный запас на этом исчерпан?
 показать весь комментарий
 
Біда в демократів-немає лідера.Ще й Байден так обгидився...
 показать весь комментарий
 
Джо Байден в должности вице-президента США давил на украинское правительство, заставляя уволить генпрокурора Шокина: Байден, ты мой кумир!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно , сколько народных денег петя потратил на своих ботов в инете ? И сколько наплодит ещё для просунення максимум десятка своїх гнидотників в раду .
 показать весь комментарий
 
 
Хоць адзін чалавек даў адзнаку нармальную.
 показать весь комментарий
 
Генеральный прокурор , назначенный Трампом, неделю тому определил федерального следователя выяснить откуда растут ноги во всей этой истории о якобы отношениях нынешнего президента с российским режимом. От тут с выяснится кто подсунул английскому оперу это самое досье с чего все и началось. Сядут все.
 показать весь комментарий
 
 
а синочка зіц-головою призначати - пріємлємо?
 показать весь комментарий
 
Вот мне интересно, что будут делать все эти шоколадные жулиани, все эти сейшельско-мальдивские приХватизаторы и проходимцы, если через полтора года победит не Трамп, а Байдет? Куда тикать? Ростов не резиновый.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, демократы есть не только в Украине а и в Америке их дофига.

Прямо как зараза какая то.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтправка Джулиани в Украину "неприемлема", - Байден
 
 
 
 
 
 вверх