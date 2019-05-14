 Апелляционный суд открыл производство по жалобе виновницы смертельного ДТП в Харькове Зайцевой, обращение Дронова возвращено для исправления

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда, председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.

Определением судьи открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой. Участники производства имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы.

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Другим постановлением судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова оставлена ​​без движения, поскольку она не отвечает требованиям статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сергею Перепелице предоставлен срок для устранения недостатков апелляционной жалобы.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.