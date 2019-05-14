 Апелляционный суд открыл производство по жалобе виновницы смертельного ДТП в Харькове Зайцевой, обращение Дронова возвращено для исправления

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда, председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.
Определением судьи открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой. Участники производства имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы.
Другим постановлением судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова оставлена без движения, поскольку она не отвечает требованиям статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сергею Перепелице предоставлен срок для устранения недостатков апелляционной жалобы.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
2.В Фейсбуке 19.10.2017 были утечки из центрального аппарата МВД, где было озвучено, что отчим Зайцевой предложил 500 тысяч евро за решение вопроса. Почему не велись наружное наблюдение за ним, ведь абсолютно очевидно, что он будет покупать чиновников?
3.Были выявлены признаки наличия опиатов в крови Зайцевой. Почему безотлагательно, в теч. 1-2 часов не были проведены обыски и выемки в местах пребывания Зайцевой? Почему не были в теч.часа проведены выемки героина и пр. опиатосодержащих?
4.Любой OSINT-аналитики за 3 часа даст перечень структур и схем, по которым коммерческие структуры отчима Зайцевой фиктивно возмещали НДС, скрывали объекты налогообложения, участвовали в обнальных схемах, нарушали правила оборота в сфере оборота металла (экспорта), криминальными методами работали в отношении конкурентов. Почему не проведены выемки документов, не установлены и задержаны работники -"решалы" его комм.структур для немедленного допроса,ведь именно за счет этих средств были приобретены орудия убийства 5-ти харьковчан?
5.Связи в прокурорским сообществе отчима Зайцевой очевидны. Почему не сформированы следственные бригады центрального аппарата Генпрокуратуры и Нацполиции (а не харьковские) для выезда в Харьков для самых неотложных следственных ************?
6.По данным соцсетей десятки раз Зайцева и ее отчим (в состоянии алкогольного опьянения) нарушали за рулем. Почему не проводится изъятие записей видео по всему городу с целью установления ВСЕХ случаев наездов ими на граждан Украины? Почему только волонтеры вывешивают в Инете иные случаи нарушений Зайцевой?
7.Почему не изъяты записи из ресторанов, где отчим Зайцевой употребляет алкоголь и записи, как он садится в его авто? Это физически возможно, но у OSINT-волонтеров нет доступа к массиву такого видео, почему не делает этого МВД Харькова, Прокуратура Харькова?
8.Установлен ли перечень всех работников правоохранительных органов (суда, МВД, прокуратуры), с которыми контактировал отчим Зайцевой с 18.10.2017, а также работники его личной службы безопасности? Установлено, что он им предлагал, почему не были задокументированы предложения вмешательства в работу правоохранительного органа, взятки? Они опрошены хотя бы?
9.Проведена работа по анализу иных проезжающих на красный свет джипов на этом же перекрестке? Их - сотни были только в 2017. Почему не ведется работа по установлению иных гонщиков? Или работа ведется только при условии, что нарушение было на видео (его не скрыть) и погибли люди?
10.Почему в Харькове в 2017-м работают сотни схем и НИ ОДИН (находящийся в сознании и имеющий 2 уха) госслужащий мвд-обладминистрации- НЕ МОЖЕТ НЕ ЗНАТЬ, ЧТО: обнальные площадки работают, через таможню идёт миллиардными потоками контрабас, по подворотням шныряют "закладчики", МВД решает вопросы как и прежде, в коммунальных предприятиях хищения (теперь - с одобрения самого верха из МВД), реальная работа заменена PR-вбросами Геращенко, в геокадастре полный беспредел, на тендерах в Департаменте капстроительства хищения и т.д и т.п. И все это даёт почву для покупки ботиночек Зайцевой за 835фунтов (это 26700 грн. по курсу,именно в них она на суде), а на похороны каждого убитого - 20 тыс. из налогов харьковчан. http://ord-ua.com/2017/10/20/papa-ubijtsyi-aleonyi-zajevoj-pyitaetsya-poresht-s-avakovyim/?page=1