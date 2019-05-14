 Новым главой Конституционного суда стала Наталья Шаптала, - источник (обновлено)

Об этом со ссылкой на источник сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Новый глава – Шаптала", – сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте КСУ, Наталья Шаптала родилась в Донецке 18 апреля 1959 года.

В 1987 году она окончила юридический факультет Алтайского государственного университета.

В 1985-1987 годах работала юрисконсультом Донецкого металлургического завода имени В. И. Ленина, с 1987 года по 1989 год – стажером прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района г. Донецка.

В период с 1990 по 1996 год была инструктором Ленинского райкома партии, помощником прокурора г. Донецка, старшим помощником прокурора Донецкой области.

С 1996 года по 2006 год Шаптала работала на должностях судьи Ленинского районного суда г. Донецка, судьи Апелляционного суда Донецкой области.

В течение 2006-2010 годов была судьей, первым заместителем председателя Донецкого апелляционного административного суда.

В сентябре 2010 года X съездом судей Украины Шаптала назначена судьей Конституционного Суда Украины. Присягу приняла 21 сентября 2010 года.

Шаптала является специалистом в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам. Соавтор учебного пособия "Конституционное право Украины", научно-практических комментариев к Бюджетному и Налоговому кодексам Украины.

Кандидат юридических наук.

Напомним, ранее источник сообщил о том, что судьи Конституционного Суда выразили недоверие своему главе Станиславу Шевчуку и отправили его в отставку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный суд отправил в отставку своего главу Шевчука, - источник (обновлено)

Согласно Конституции Украины (статья 104), президента Украины приводит к присяге глава Конституционного суда. Глава КСУ должен в процессе инаугурации сообщить о выполнении новоизбранным главой государства всех конституционных требований относительно несовместимости с должностью, отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принятия им присяги. Глава КСУ должен пригласить к трибуне новоизбранного президента и вручить ему текст присяги, а затем получить от президента подписанный документ.