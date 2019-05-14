 Новым главой Конституционного суда стала Наталья Шаптала, - источник (обновлено)

Об этом со ссылкой на источник сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Новый глава – Шаптала", – сказал собеседник агентства.
Согласно информации на сайте КСУ, Наталья Шаптала родилась в Донецке 18 апреля 1959 года.
В 1987 году она окончила юридический факультет Алтайского государственного университета.
В 1985-1987 годах работала юрисконсультом Донецкого металлургического завода имени В. И. Ленина, с 1987 года по 1989 год – стажером прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района г. Донецка.
В период с 1990 по 1996 год была инструктором Ленинского райкома партии, помощником прокурора г. Донецка, старшим помощником прокурора Донецкой области.
С 1996 года по 2006 год Шаптала работала на должностях судьи Ленинского районного суда г. Донецка, судьи Апелляционного суда Донецкой области.
В течение 2006-2010 годов была судьей, первым заместителем председателя Донецкого апелляционного административного суда.
В сентябре 2010 года X съездом судей Украины Шаптала назначена судьей Конституционного Суда Украины. Присягу приняла 21 сентября 2010 года.
Шаптала является специалистом в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам. Соавтор учебного пособия "Конституционное право Украины", научно-практических комментариев к Бюджетному и Налоговому кодексам Украины.
Кандидат юридических наук.
Напомним, ранее источник сообщил о том, что судьи Конституционного Суда выразили недоверие своему главе Станиславу Шевчуку и отправили его в отставку.
Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный суд отправил в отставку своего главу Шевчука, - источник (обновлено)
Согласно Конституции Украины (статья 104), президента Украины приводит к присяге глава Конституционного суда. Глава КСУ должен в процессе инаугурации сообщить о выполнении новоизбранным главой государства всех конституционных требований относительно несовместимости с должностью, отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принятия им присяги. Глава КСУ должен пригласить к трибуне новоизбранного президента и вручить ему текст присяги, а затем получить от президента подписанный документ.
Янукович Віктор Федорович - през
25 лютого 2010 - 22 лютого 2014
Наталья Шаптала в 1985-1987 годах работала юрисконсультом Донецкого металлургического завода имени В. И. Ленина, с 1987 года по 1989 год - стажером прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района г. Донецка.В период с 1990 по 1996 год была инструктором Ленинского райкома партии, помощником прокурора г. Донецка, старшим помощником прокурора Донецкой области.С 1996 года по 2006 год Шаптала работала на должностях судьи Ленинского районного суда...Источник: https://censor.net.ua/n3126875
Это... какой-то... позор...
То есть нам - налогоплательщикам - даже знать не положено, кого там навыбирали эти, с позволения сказать, "судьи".
Голосувала за відміну ст. 368-2 про незаконне збагачення держслужбовців
От такий суддя...
Неплохо у нас судьи получают.
Уже не остается никаких сомнений, что к расстрелу Майдана причастен нынешний Президент Украины Петр Порошенко.Факты уже настолько очевидны, что отрицать их нет никакого смысла.Сразу же после допроса Порошенко в Генеральной Прокуратуре Украины, в центре Киева, на месте снайперского расстрела несчастных людей, начали срочно перекапывать улицу.Теперь вдумайтесь!Сразу же после официального допроса Порошенко по массовым убийствам в центре Киева, начали перекапывать идеально ровную улицу где расстреливали людей. Адвокаты родственников убитых людей на Майдане отмечают, что улицу начали перекапывать для того, чтобы скрыть абсолютно все улики по расстрелу людей на Майдане.Ровно тоже самое происходило сразу же после того как Порошенко победил на Майдане. В 2014 году начали срочно рубать деревья на Институтской, куда попадали снайперские пули.Вы представьте себе, что эти деревья 500 лет никому не мешали. Они были символом Киева и тут сразу же после бойни на Майдане и победы Порошенко, деревья срочно срубили.Это не просто странно. Это прямое уничтожение улик и здесь явно не Путин уничтожает улики…На улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни, что ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов активистов во время Революции достоинства.
Буквально два дня до этого Президента Порошенко допрашивала Генеральная Прокуратура Украины по делам о массовых расстрелах на Майдане.Как рассказал глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, при этом следственные эксперименты должны продолжаться еще не менее двух недель.
А вже фейків, як ото вище - ще більше.
Наше нытье только начинается. Нас 25%. этого достаточно, чтобы вылить достаточно грязи на Зелю, как вы поливали Порошенко
10% максимум.
Это не 2 тур президентских, а не парламентские выборы.
Полгода без иммунитета могут многое изменить в его блестящей до этого биографии. От сумы и от тюрьмы, как говорится ...
В Донецке судьи такие же дерьмовые как и везде, но хуже этого Свинарчука судебной системы, забившего гвоздь в борьбу с коррупцией и кредитную программу МВФ эта баба вряд-ли будет.
На Шевчука давно уже жаловались все судьи КСУ - на работе почти не появлялся, только лазил в загранкомандировки одну за другой. Из-за срывов в организации работы часто возникали серьёзные задержки в прохождении по стадиям судебного процесса документов (обратите внимание на мизерное количество принятых за последнее время решений КСУ).
С таким подходом к работе мог и церемонию инаугурации запороть - позорище было бы на весь мир.
Короче говоря, завалил дядька работу полностью. Вот, пользуясь тем, что парламенту и Президенту сейчас не совсем до них + приближается ответственная государственная церемония, они и решили, наконец, этот балласт сбросить.
Так что никакой спецоперации или тайного замысла тут нет - просто прогульщика с работы выгнали и поставили на его место другого человека. Двумя третями голосов, опять-таки обратите внимание. Пока что это всё.
А как другой человек распорядится этим своим назначением (во благо или во зло) - это будет уже совсем другая история, которая пока ещё вовсе не предопределена.
Наталья Шамтала - была назначена судьей КС при януковиче и вся деятельность её связана с Донецком .
Отсюда следуей - что Шаптала в 2010 г. ну очень ценным кадром для януковича и ахметова и ну очень врагом для Украины
А так как янукович любил назначать агентов КГБ прямо на высшие руководящие должности в стране - то с большой долей вероятности Шаптала является агентом КГБ.
Вот какие должности при пархатом кондитере оккупировали враги Украины - а порохососы и дальше будут визжать о "великом патриоте петре "
И еще о сущности Натальи Шапталы - после того как её назначили судьёй КС в сентябре 2010 г. - её сынка назначили судьёй в самый хлебный суд Украины - в Господарьский суд Украины .
"Перше. Голову КСУ звільнили не для зриву інавгурації. Це нісенітниця. А тому, що суддям урвався терпець. Не може Конституційним Судом України керувати людина, яка консультується з Портновим щодо ухвалення рішень та всупереч позиції колег ставить в порядок денний провокативні питання щодо скасування люстрації та декомунізації. КСУ повинен бути очищений від впливів Росії та команди Януковича. До присяги новообраного президента приведе новий голова КСУ.
Друге. Не хочу навіть коментувати хамські висловлювання новообраного президента щодо голови Верховної Ради та самої Верховної Ради. Є регламент та процедури. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Якщо хтось думає, що він може замість політичного діалогу нагнути парламент через коліно - парламент як інститут буде цьому протидіяти. Інавгурація буде проведена у встановлений законом термін та за законною процедурою.
Персональна порада новообраному президентові: мова ультиматумів - це не політика. Гоп-стоп стиль у спілкуванні не личить нікому. Одного бандита та гопника за його хамство, жадібність та неповагу до інститутів і держави вже вигнали до Ростова. Хочете повторити його долю - дійте в тому ж ключі, що й зараз. Хочете цивілізованого спілкування - приходьте до фракцій, до парламенту та говоріть. Про свою програму, свої кадрові побажання, свої дії та законопроекти.
Політика - це майстерність переговорів, це бажання до пошуку спільного консенсусу. Український парламент на даному етапі зробив для розвитку країни набагато більше, ніж ви зі своїми низькосортними жартами. Ми показали, що здані ухвалювати необхідні для життя та долі України рішення. Ви поки що виглядаєте не як президент, а як дитина, яка хоче щоби усе навколо було за вашим бажанням. Але це, Володимир Олександрович, доросле життя. Політика - це не сцена, де в кінці вас завжди чекають оплески відданих фанатів. Тут можуть і гнилими помідорами закидати.
Хочете довести, що ви - уособлення нової якості в політиці, поводьте себе відповідно. Перш за все думай-те і говоріть не про себе, а про країну. І про те, що ви хочете робити із булавою після того як її отримаєте. Бо булава - це не кінець ваших пригод. А тільки початок"
Пнросто писец в этой стране творится...
Повне перезавантаження влади після Мародера. Крапка.
і просто так їх не звільниш!
наскільки "вибори" серед суддів це демократія - не знаю,
але ця особа в стилі призначення ап папа чи просто папа -
людина з непевною біографією - можна тримати на свому) "гачку" !