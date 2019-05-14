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Все про:КС (1281) Шевчук Станислав (26)

 Новым главой Конституционного суда стала Наталья Шаптала, - источник (обновлено)

Судьи Конституционного суда Украины избрали своим новым главой Наталью Шапталу.

Об этом со ссылкой на источник сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Новый глава – Шаптала", – сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте КСУ, Наталья Шаптала родилась в Донецке 18 апреля 1959 года.

В 1987 году она окончила юридический факультет Алтайского государственного университета.

В 1985-1987 годах работала юрисконсультом Донецкого металлургического завода имени В. И. Ленина, с 1987 года по 1989 год – стажером прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района г. Донецка.

В период с 1990 по 1996 год была инструктором Ленинского райкома партии, помощником прокурора г. Донецка, старшим помощником прокурора Донецкой области.

С 1996 года по 2006 год Шаптала работала на должностях судьи Ленинского районного суда г. Донецка, судьи Апелляционного суда Донецкой области.

В течение 2006-2010 годов была судьей, первым заместителем председателя Донецкого апелляционного административного суда.

В сентябре 2010 года X съездом судей Украины Шаптала назначена судьей Конституционного Суда Украины. Присягу приняла 21 сентября 2010 года.

Шаптала является специалистом в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам. Соавтор учебного пособия "Конституционное право Украины", научно-практических комментариев к Бюджетному и Налоговому кодексам Украины.

Кандидат юридических наук.

Напомним, ранее источник сообщил о том, что судьи Конституционного Суда выразили недоверие своему главе Станиславу Шевчуку и отправили его в отставку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный суд отправил в отставку своего главу Шевчука, - источник (обновлено)

Согласно Конституции Украины (статья 104), президента Украины приводит к присяге глава Конституционного суда. Глава КСУ должен в процессе инаугурации сообщить о выполнении новоизбранным главой государства всех конституционных требований относительно несовместимости с должностью, отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принятия им присяги. Глава КСУ должен пригласить к трибуне новоизбранного президента и вручить ему текст присяги, а затем получить от президента подписанный документ.

Источник: https://censor.net.ua/n3126875
 
   
 Топ комментарии
 
Видать был 'звонок друга', как и тогда , когда Петя хотел отменить выборы вообще, введя военное положение. Получил пендель, гавнюк, и вынырнул быстренько в другом месте
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Кажуть Зеленський проукраїнській і патріот. Тому у мене виникло питання, чому гасла у Зекоманди, якісь дивні? Це м. Ізмаїл. Тут 92% за Зе. Всі голосували за руський язик, за дружбу з Росією... В нас у місті, всі хто був за Бойко в 1 турі, а це 62%, проголосували за Зе, а на другий день вже почали прапорці російські на машини чіпляти... - якщо це по вашому патріотизм, то може й да, тільки російський. А ще , якось дивно виходить, що підняли голови всі сєпари Харкова, Одеси. Шабаш відбувся на 1 і 9 травня ! Це вперше за останні 4 роки вони так себе нагло і розв'язано починають вести. Чому тоді шабаш, якщо Зе не їх президент?
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В 2010 році Шаптала Наталя Костянтинівна голосувала за відновлення дії Конституції України в редакції 1996 року (практично одразу після свого призначення)

Голосувала за відміну ст. 368-2 про незаконне збагачення держслужбовців
От такий суддя...
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Почитала в Вики биографию нового судьи КС ( кстати уже стоит, что сегодня (14.052019) избрана новым главой КС)......вообщем с 1987 до 2010 начинала свою карьеру в Донецке........, НО это конечно не показатель......
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В сентябре 2010 года ее назначили судьей Конституционного Суда Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3126875
Янукович Віктор Федорович - през

25 лютого 2010 - 22 лютого 2014
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Бывшую совковую инстукторшу Ленинского райкома КПСС, даунбассовскую коммуняку назначили главой высшей судебной инстанции, Конституционного суда Украины, страны, которая понесла ужасающие жертвы от коммунистического режима КПСС. Это же просто грёбаный стыд...
Наталья Шаптала в 1985-1987 годах работала юрисконсультом Донецкого металлургического завода имени В. И. Ленина, с 1987 года по 1989 год - стажером прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района г. Донецка.В период с 1990 по 1996 год была инструктором Ленинского райкома партии, помощником прокурора г. Донецка, старшим помощником прокурора Донецкой области.С 1996 года по 2006 год Шаптала работала на должностях судьи Ленинского районного суда...Источник: https://censor.net.ua/n3126875
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это потужные реформы, декоммунизация и проукраинская позиция уходящего керманыча.. Новим головою Конституційного суду стала Наталя Шаптала, - джерело - Цензор.НЕТ 4603
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Я раджу новому президенту створити національну комісію з розслідування кримінальних, корупційних злочинів старої влади та негайно притягнути винних до відповідальності, - Юлія Тимошенко Новим головою Конституційного суду стала Наталя Шаптала, - джерело - Цензор.НЕТ 7509
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Трійку? Ааа, ну так. А що на йе скаже ЄСПЛ? ЄС та США?
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Порошенко официально обнулил инаугурацию Владимира Зеленского и готовит силовой захват власти, в плоть до переноса столицы Украины во Львов.Его карманные судьи Конституционного Суда Украины отправили в отставку Главку Конституционного Суда Украины, что делает невозможным инаугурацию Зеленского.Как известно, церемонию инаугурации Президента Украины проводит глава КСУ. Инаугурацию просто невозможно провести без главы КСУ.Глава КС Станислав Шевчук назвал свое отстранение антиконституционным переворотом УСТРОЕННЫМ ПОРОШЕНКО:Глава Конституционного суда Украины (КС) Станислав Шевчук, которого голосами 12 судей лишили статуса судьи, назвал свое отстранение антиконституционным переворотом. Об этом сам Шевчук написал у себя на странице в FacebookГлава Конституционного Суда официально отправлен в отставку.Порошенко срочном порядке назначил новую Главу КСУ Наталию Шапталу. Эта судья полностью подконтрольна Петру Порошенко.Помимо этого Порошенко приказал своим депутатам ВРУ ни в коем случае не назначать дату инаугурацию Владимира ЗеленскогоТакже Порошенко забил Верховный Суд Украины судьями корпорации Рошен, чтобы они единогласно поддержали его план по самому настоящему Государственному перевороту.В последние дни Порошенко срочно снимает главу Нацгвардии и назначает на эту должность отморозка, который без угрызений совести даст приказ стрелять по людям.Эксперты в один голос говорят, что Порошенко пошел по пути Чаушеску и если он не остановится, жизнь его закончится также печально как и у Чаушеску.

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Ну то давай. Вас звісно дох.ра, але подивимось із якого тіста зроблені ваші 73% і наші 25...
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Ваши 25, а точнее 24/ сделаны на 5-10 % из админрессурса и мертвых душ, на 5-6% из тупо проплаченных ..на 5-7% из нех, кто всегда голосует за власть (любую) лишь бы не было хуже и остальные те , кто любит ушами и совсем не хочет думать своей головой
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А хіба це проблема? Пеця програв, тому проблеиа у тому з чого зроблені 73% і скільки там наївних, скільки просто довбо.бів, а скільки відвертих ворогів України.
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Только тупой кацап не знає, що Київ не менш патріотичне місто ніж Львів, і столиця там заважає тільки прокацапським мудакам. Далі можно навіть не читати твій бред.
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А если все что ты написал окажется бредом, сделаешь себе сиппуку прилюдно на Майдане? Откуда вы все больные на голову лезете?
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Угу, як завжди тупа популістична брехня.
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У колишнього голови КСУ Шевчука якийсь "корупційний шлейф" з"явився, навіть заборонили в"їзд до США. Чесно кажучи ефективність роботи КСУ в питаннях захисту прав громадян країни ( в тому числі і в питаннях доступу до правосуддя ) була дуже занизькою, сподіваємось, що нове керівництвом суду, щось змінить в цьому напрямку.
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"...стала Наталья Шаптала, - источник"

Это... какой-то... позор...
То есть нам - налогоплательщикам - даже знать не положено, кого там навыбирали эти, с позволения сказать, "судьи".
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Ти ж знаєш? У чому проблема? Чи ти голосувати хотів? Вибач, але там суддя потрібна, а не черговий клоун з серіалу.
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Реванш Новим головою Конституційного суду стала Наталя Шаптала, - джерело - Цензор.НЕТ 6398 Ботва ликует...Вы выбрали себе Чавеса, милейшие.
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В 2010 році Шаптала Наталя Костянтинівна голосувала за відновлення дії Конституції України в редакції 1996 року (практично одразу після свого призначення)

Голосувала за відміну ст. 368-2 про незаконне збагачення держслужбовців
От такий суддя...
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За перший випадок мала бути люстрованою, за другий - молодець
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Шаптала задекларировала 2 млн 873 тыс 807 грн зарплаты, полученной по основному месту работы в Конституционном суде Украины, 14 тыс 316 грн зарплаты, полученной по совместительству в Национальной академии внутренних дел и 72 тыс 370 тыс грн пенсии.

Неплохо у нас судьи получают.
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Так вот кто расстрелял Майдан! Многие будут плакать от этой страшной правды
Уже не остается никаких сомнений, что к расстрелу Майдана причастен нынешний Президент Украины Петр Порошенко.Факты уже настолько очевидны, что отрицать их нет никакого смысла.Сразу же после допроса Порошенко в Генеральной Прокуратуре Украины, в центре Киева, на месте снайперского расстрела несчастных людей, начали срочно перекапывать улицу.Теперь вдумайтесь!Сразу же после официального допроса Порошенко по массовым убийствам в центре Киева, начали перекапывать идеально ровную улицу где расстреливали людей. Адвокаты родственников убитых людей на Майдане отмечают, что улицу начали перекапывать для того, чтобы скрыть абсолютно все улики по расстрелу людей на Майдане.Ровно тоже самое происходило сразу же после того как Порошенко победил на Майдане. В 2014 году начали срочно рубать деревья на Институтской, куда попадали снайперские пули.Вы представьте себе, что эти деревья 500 лет никому не мешали. Они были символом Киева и тут сразу же после бойни на Майдане и победы Порошенко, деревья срочно срубили.Это не просто странно. Это прямое уничтожение улик и здесь явно не Путин уничтожает улики…На улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни, что ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов активистов во время Революции достоинства.
Буквально два дня до этого Президента Порошенко допрашивала Генеральная Прокуратура Украины по делам о массовых расстрелах на Майдане.Как рассказал глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, при этом следственные эксперименты должны продолжаться еще не менее двух недель.

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У меня в этом была четкая убежденность с 1 дня его президентства , там и Лесник всплывет,и Шеремет , и еще много всего , от чего опупеют многие .
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а в мене вже нема сумнівів, що зебілів просто слід ігнорити. І в т.ч. тому, що серед них - доста кремлядських ботів: навіть не зрозуміло, хто місцевий, хто з лубянки, хто з ольгіно.
А вже фейків, як ото вище - ще більше.
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Зе ще не стало президен ом, а вже уся погань кацапська, типу тебе, голову підняла...
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Кажуть Зеленський проукраїнській і патріот. Тому у мене виникло питання, чому гасла у Зекоманди, якісь дивні? Це м. Ізмаїл. Тут 92% за Зе. Всі голосували за руський язик, за дружбу з Росією... В нас у місті, всі хто був за Бойко в 1 турі, а це 62%, проголосували за Зе, а на другий день вже почали прапорці російські на машини чіпляти... - якщо це по вашому патріотизм, то може й да, тільки російський. А ще , якось дивно виходить, що підняли голови всі сєпари Харкова, Одеси. Шабаш відбувся на 1 і 9 травня ! Це вперше за останні 4 роки вони так себе нагло і розв'язано починають вести. Чому тоді шабаш, якщо Зе не їх президент?
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А ви не в курсі дела, що Зе виграв вибори у всіх регіонах україни за вийнятком львівщини? А також можливо, що не в курсі дєла, що за Зе голосували прибічники усіх політичних сил крім бпп и нф? І мабуть зовсім не в курсі дела, що 9 травня завжди "шабашать" і ********* по всій країні? І мабуть прикидаєтесь що не знаєте, що Зе ніяким чином поки що не формує ні внутрішню політику, ні зовнішню, ні національну, ні мовну бо йому рада на чолі з вашим улюбленим баригою не хочуть віддавати владні повноваження. Годі дурнів з себе клеїти. Вже насточортіло ваше ниття слухати.
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А как же слова Зели об окончании войны "Нужно просто перестать стрелять", о том, что он встанет на колени перед путиным и договорится с ним где-то посредине, а когда ждать референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и курса на ЕС?. А его слова про повстанцев и бунтарей на Донбассе? А что делать с видео, где он изображал наших бойцов с передовой в виде педика голым на женских каблуках?
Наше нытье только начинается. Нас 25%. этого достаточно, чтобы вылить достаточно грязи на Зелю, как вы поливали Порошенко
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запятую забыл 2,5%, а остальных заставили за свынню голосовать, голосовальщик хренов
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Значит ваша цель поливать грязью кандидата, которого предпочел украинский народ? А строить процветающую, независимую и сильную Украину в "ваши цели" никогда не входило? Какая же убогая и недалекая эта порохня...
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Нет не 25%.
10% максимум.
Это не 2 тур президентских, а не парламентские выборы.
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та вони й не опускали голів всі 5 років...Чого їм було боятися коли медведчуківські канали на всю Україну пропаганду ворожу подають,коли кернеси з трухановими пречудово почуваються...ви що...тільки но проснулися???
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Понятно и очевидно одно- порошенко лихорадочно мечется в поисках решения вопроса. А вопрос никак не решается. Похоже, что он окончательно @бнулся от страха, потому как бежать ему собственно некуда.
Полгода без иммунитета могут многое изменить в его блестящей до этого биографии. От сумы и от тюрьмы, как говорится ...
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Наскільки я розумію, це - та сама Шаптала, як голосувала "закон" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10#n93 - яким повернуто диктаторські повноваження овощу... Не встигли її замінити...
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пархатому кондитеру агенты КГБ ближе любого патриота
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А знаешь, порохобот, кого встыглы? Единственный судья КС, который голосовал против возврата Януковичу полномочий 1996 года, был Виктор Шишкин. И он был единственный кого уволил Порошенко. А теперь напиши как это было правильно и потужно
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Шеачук это скотина протолкнувшая под Пороха отмену незаконного обогащения чиновника, это днище, но с такими соотечественниками, которые забыли такую "мелочь" только в Ж идти а не в Европу.
В Донецке судьи такие же дерьмовые как и везде, но хуже этого Свинарчука судебной системы, забившего гвоздь в борьбу с коррупцией и кредитную программу МВФ эта баба вряд-ли будет.
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Как же он протолкнул, если остальньіе 17 судей КСУ против бьіли, паяльником их пьітал?
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Успокойтесь все и прекратите срач.
На Шевчука давно уже жаловались все судьи КСУ - на работе почти не появлялся, только лазил в загранкомандировки одну за другой. Из-за срывов в организации работы часто возникали серьёзные задержки в прохождении по стадиям судебного процесса документов (обратите внимание на мизерное количество принятых за последнее время решений КСУ).
С таким подходом к работе мог и церемонию инаугурации запороть - позорище было бы на весь мир.
Короче говоря, завалил дядька работу полностью. Вот, пользуясь тем, что парламенту и Президенту сейчас не совсем до них + приближается ответственная государственная церемония, они и решили, наконец, этот балласт сбросить.

Так что никакой спецоперации или тайного замысла тут нет - просто прогульщика с работы выгнали и поставили на его место другого человека. Двумя третями голосов, опять-таки обратите внимание. Пока что это всё.
А как другой человек распорядится этим своим назначением (во благо или во зло) - это будет уже совсем другая история, которая пока ещё вовсе не предопределена.
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вона вже раз - принаймі, раз, 30.09.2010р. - зробила "во зло".
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Дуракам это будешь рассказывать которые не понимают что реально происходит
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Есть отличное расследование BIHUS.INFO про этого Шевчука вместе со своим братом. И речь там идет точно не о прогулах на работе.
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В неї термін завершується в вересні. Її обрали, щоб було кому інагурацію провести. Яка тут вигода Порошенка? Аби брехати. зеботи.
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а то порошенко так переживає що зеленського не інагурують )))
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Гавнистьій попугайчик обломался в очередной раз
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С каждым днем "жити по-новому" стоет все лучьше и лучьше .
Наталья Шамтала - была назначена судьей КС при януковиче и вся деятельность её связана с Донецком .
Отсюда следуей - что Шаптала в 2010 г. ну очень ценным кадром для януковича и ахметова и ну очень врагом для Украины
А так как янукович любил назначать агентов КГБ прямо на высшие руководящие должности в стране - то с большой долей вероятности Шаптала является агентом КГБ.

Вот какие должности при пархатом кондитере оккупировали враги Украины - а порохососы и дальше будут визжать о "великом патриоте петре "

И еще о сущности Натальи Шапталы - после того как её назначили судьёй КС в сентябре 2010 г. - её сынка назначили судьёй в самый хлебный суд Украины - в Господарьский суд Украины .
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открытый конкурс, люстрация, экзамены на специальность и базовые знания, достижения за время тяжелой "работы", полученное состояние за время госслужбы, количество родственников в смежных структурах, а так же отзывы потерпевших и победивших - где-то там далеко...
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мертвяк порошенко цепляется за трон
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КСУ повинен бути очищений від впливів Росії. А інавгурація повинна бути проведена у встановлений законом термін та за законною процедурою.
"Перше. Голову КСУ звільнили не для зриву інавгурації. Це нісенітниця. А тому, що суддям урвався терпець. Не може Конституційним Судом України керувати людина, яка консультується з Портновим щодо ухвалення рішень та всупереч позиції колег ставить в порядок денний провокативні питання щодо скасування люстрації та декомунізації. КСУ повинен бути очищений від впливів Росії та команди Януковича. До присяги новообраного президента приведе новий голова КСУ.
Друге. Не хочу навіть коментувати хамські висловлювання новообраного президента щодо голови Верховної Ради та самої Верховної Ради. Є регламент та процедури. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Якщо хтось думає, що він може замість політичного діалогу нагнути парламент через коліно - парламент як інститут буде цьому протидіяти. Інавгурація буде проведена у встановлений законом термін та за законною процедурою.
Персональна порада новообраному президентові: мова ультиматумів - це не політика. Гоп-стоп стиль у спілкуванні не личить нікому. Одного бандита та гопника за його хамство, жадібність та неповагу до інститутів і держави вже вигнали до Ростова. Хочете повторити його долю - дійте в тому ж ключі, що й зараз. Хочете цивілізованого спілкування - приходьте до фракцій, до парламенту та говоріть. Про свою програму, свої кадрові побажання, свої дії та законопроекти.
Політика - це майстерність переговорів, це бажання до пошуку спільного консенсусу. Український парламент на даному етапі зробив для розвитку країни набагато більше, ніж ви зі своїми низькосортними жартами. Ми показали, що здані ухвалювати необхідні для життя та долі України рішення. Ви поки що виглядаєте не як президент, а як дитина, яка хоче щоби усе навколо було за вашим бажанням. Але це, Володимир Олександрович, доросле життя. Політика - це не сцена, де в кінці вас завжди чекають оплески відданих фанатів. Тут можуть і гнилими помідорами закидати.
Хочете довести, що ви - уособлення нової якості в політиці, поводьте себе відповідно. Перш за все думай-те і говоріть не про себе, а про країну. І про те, що ви хочете робити із булавою після того як її отримаєте. Бо булава - це не кінець ваших пригод. А тільки початок"
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І по третє... Конституційний суд України на сьогодні за своїм представництвом із регіонів є регіональним донецьким судом, в якому більшість суддів є з Донецька, що були заведені ще в Конституційний суд "командою Януковича" з 2010 року, яку очолював тоді у свій час Портнов...а потім трохи розбавив Порошенко, натикавши (добавивши) в КСУ "своїх суддів", звільнивши Шишкіна й інших, що були проти колективного "одобрям", тобто зговору, тому від перестановки додатків сума не змінюється, тобто із зміною Шевчука Шапталою суть прийняття майбутніх рішень не зміниться, так як і далі всі судді явлюються представниками юридичної системи при Януковичу, при якій й державний юридичний переворот в країні зробили для передачі Президенту Януковичу неконстуційних повноважень, а в майбутньому за визначену мзду приймуть любе їх задовільняюче рішення... а зараз політичні сили, яких український народ у свій час послав на НХ, знову "збирають сили" для нових не конституційних дій чи бездій, щоб ставити новим політичним силах, що приходять і далі прийдуть до влади, "палки в колеса", тобто гальмувати створенню дієвої антикорупційної системи... яка не буде давати можливості дерибанити бюджет і доїти народ своїми олігархічними законами...
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Я бы не писал плохо про Наташу.Я с ней в одном классе в школе №128 г.Донецка учился.Очень порядочный человек и всё добилась своим умом.Связей нет и кумовства нет.Была отличницей.Семья простая.Мама её воспитывала.Одним словом рад за неё и думаю с её приходом всё изменится в лучшую сторону.
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А в дитячому садочку Ви з нею не були, бо тоді вона була теж красивою і слухняною дівчинкою?... а зараз будучи пенсіонеркою, продовжує виконувати свій "конституційних борг" перед своїми кураторами за визначену винагороду... бо скоро ж на пенсію... то треба ж в кінці своєї каденції підзаробити, щоб потім пристроїтися в Європі, як, наприклад, Гонтарєва в Лондоні... та із-за кордону посилати "селфі"...
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Есть отличное расследование BIHUS.INFO про этого Шевчука вместе со своим братом. И речь там идет точно не о прогулах на работе.
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С приходом к власти Зеленского и его команды новых молодых лиц в стране появилась надежда, что воровать теперь будут честные люди.
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Так в тому то й права. Її тому і обрали. Проведе інагурацію - оце і все. Так зеботам же треба обов'язково причепити до всього Порошенка. От вже мерзота.
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У порохоботов порох невиновник, виновники последующие , те кто к власти еще не пришел
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мародер готує конституційний переворот?
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І туди барига запхав свою метастазу,все схвачено верховний суд,половина рошену,конституційний суд парашенко-ахметовська тьотя,голову нацгвардії поміняв,командувача оос теж,у фонд держ майна грося всою людину пхає,ще трішки і можна спокійно відпочивати,і готуватись до реваншу бариг-ригіоналів!
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Часом она не племянница Януковоща. Биография оч. интереснач....
Пнросто писец в этой стране творится...
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В 2006-2010 годах без согласия хозяина Донбасса Ахметова первым заместителем председателя Донецкого апелляционного административного суда не назначали!
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Всі ці новопризначені посадовці будуть звільнені і призначені нормальні. Мародер ще ЖОДНОГО нормального чиновника не притягнув у владу. Якщо і траплялись якісь абрамавічуси, то вони швидко йшли самі, або їх йшли.
Повне перезавантаження влади після Мародера. Крапка.
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Старого главу КС уволили потому, что вчера он пытался протянуть отмену люстрации. Накануне встречался с Богданом.
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Хто зна, про що вони спілкувались. В будь якому разі голосував за Юлю. І буду.
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єдине пан Іван), вони призначені печою), "законно",
і просто так їх не звільниш! Новим головою Конституційного суду стала Наталя Шаптала, - джерело - Цензор.НЕТ 634
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кадри порешат фсе! Новим головою Конституційного суду стала Наталя Шаптала, - джерело - Цензор.НЕТ 900
наскільки "вибори" серед суддів це демократія - не знаю,
але ця особа в стилі призначення ап папа чи просто папа -
людина з непевною біографією - можна тримати на свому) "гачку" ! Новим головою Конституційного суду стала Наталя Шаптала, - джерело - Цензор.НЕТ 1241
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Если и дальше так пойдет, то уже пора и легитимного возвращать.
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А так щоб не з Донецька там більше нікого не було???
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Баба не может быть главой конституционного суда, т.к. должность требует крайне глубокого понимания предмета. 99% мужиков не пригодны к этой должности. Глава конституционного суда это основа государства и права в историко-философском ключе. Женский склад психики к этому не пригоден вообще.
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Женщина во главе экстремальной организации это признак их марионеточности.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовым главой Конституционного суда стала Наталья Шаптала, - источник (обновлено)
 
 
 
 
 
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