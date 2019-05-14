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Все про:Мариуполь (3637) операция Объединенных сил (1220) Епифаний (151)

 Глава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины. ФОТОрепортаж

В районе операции Объединенных сил предстоятель Православной церкви Украины почтил память павших за независимость Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Мариуполь с архипастырским визитом посетил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Во время визита Митрополит отслужил возле памятного знака "Воинам, которые отдали жизнь за Украину" заупокойную литию по украинским воинам, защищали границы и целостность нашей страны и погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

"Мы продолжаем дело борьбы и войны, которая пришла на нашу землю. Но мы верим, что преодолеем врага и победа будет на нашей стороне. Все сейчас много говорят о мире и все мы хотим мира. Но мы стремимся к справедливому миру. А справедливый мир может воцариться только тогда, когда мы победим агрессора. А другой мир - это мир в неволе, - отметил владыка Епифаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсудили необходимость принятия закона о капелланстве, - Турчинов провел встречу с главой ПЦУ Епифанием. ФОТО

В богослужении приняли участие военнослужащие Объединенных сил, представители местных органов власти, волонтеры и жители Мариуполя.

Также предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Епифаний во время посещения отряда малых артиллерийских бронированных катеров, который входит в состав Объединенных сил, ознакомился с бытом и условиями службы военных моряков и подарил им икону".

Глава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины 01
Глава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины 02
Глава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины 03
Глава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины 04
Глава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины 05

Источник: https://censor.net.ua/n3126874
 
   
 Топ комментарии
 
Фактически сейчас, в данный момент Филарет вольно или невольно, работает на рашистов.
Ведь главная заслуга Томоса в том, что на высшем официальном церковном общеправославном уровне признан и закреплён тот факт, что Украина не является канонической территорией московского патриархата. Это главное.
пускай даже сейчас, Украина признана канонической территорий Константинопольского патриархата... но не московского...
И именно так это воспринимается всеми поместными православными церквями в мире.
Ибо Константинопольский патриархат - главный в православном мире.
А Филарет хочет назад вернуть Томос, то есть опять, что бы Украина считалась территорией московского патриархата?
И вообще, если так далее будет продолжать Филарет, то рашка потирая ручки, скажет - вот видите, нельзя им украинцам ничего давать, никакой церкви, никакой независимости, они не на что не способны, только одни скандалы... Они украинцы - все раскольники и вообще Украина это не страна а недоразумение...
Если Филарет думает про Украину, то пора ему заканчивать лить воду на мельницу рашки.
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Отак робиться РЕПУТАЦІЯ. Зе, вчися доки ще є час. Глава ПЦУ Епіфаній побував у зоні ООС і вшанував пам'ять полеглих за незалежність України - Цензор.НЕТ 6085
Єпіфанію респект. Частіше вибирайся в зону ООС, або й на передову заглядай, Репутація того варта.
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А Филарет, как паук, сидит и плетет интриги. Дрянь московская.
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Совет форумчанПравила форума
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НАТО скажет - для чего вам "Джавелины"? Давайте мы вам мощей да иконок закупим, пусть каждый солдик при себе имеет килограмм 10-15 этого "добра", так даже ядерный взрыв не повредит.
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А Филарет, как паук, сидит и плетет интриги. Дрянь московская.
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Фактически сейчас, в данный момент Филарет вольно или невольно, работает на рашистов.
Ведь главная заслуга Томоса в том, что на высшем официальном церковном общеправославном уровне признан и закреплён тот факт, что Украина не является канонической территорией московского патриархата. Это главное.
пускай даже сейчас, Украина признана канонической территорий Константинопольского патриархата... но не московского...
И именно так это воспринимается всеми поместными православными церквями в мире.
Ибо Константинопольский патриархат - главный в православном мире.
А Филарет хочет назад вернуть Томос, то есть опять, что бы Украина считалась территорией московского патриархата?
И вообще, если так далее будет продолжать Филарет, то рашка потирая ручки, скажет - вот видите, нельзя им украинцам ничего давать, никакой церкви, никакой независимости, они не на что не способны, только одни скандалы... Они украинцы - все раскольники и вообще Украина это не страна а недоразумение...
Если Филарет думает про Украину, то пора ему заканчивать лить воду на мельницу рашки.
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Старик в платье скоро крякнет, не стоит на него обращать внимание.
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Филарет обыкновенный ,выживший из ума старик! его надо поместить в лечебницу и избавить от публичности
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Так филя сам хотел вот так как Епифаний "светиться". Теперь ему ПЦУ не в моготу.
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Отак робиться РЕПУТАЦІЯ. Зе, вчися доки ще є час.
Єпіфанію респект. Частіше вибирайся в зону ООС, або й на передову заглядай, Репутація того варта.
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Це називається не репутація, а дешевий піар. Порошенко теж любив особисто передавати танки на передову. Любив провести фотосесію на фоні пофарбованих танків. І як це допомогло його репутації???
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Ну це кому як. Зебілу усе дешевий (або дорогий) піар. От Зе точно за рахунок (не)дегевого піару презиком стане.

Втім, якщо я таки помилився і мізки у вас є - Чим відрізняється президент від митрополита?
А щодо репутації взагалі, так і Порошенко зокрема, то вона як заробляється, так і руйнується. На передачах танків та фотосесіях заробляв, іншими діями руйнував. Що вдієш, якщо "-" набагато більше ніж "+".

Єпіфаній на відміну від Порошенка дурниць ще не накоїв. Отже репутацію заробляє, а чи втрачатиме - час покаже.
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финансист,а чего тогда ты не возьмешь автомат и не пойдешь "попиариться" в зону ООС?
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лохи ше ведуться на мужиків в платях і їхнє витя . буга га Глава ПЦУ Епіфаній побував у зоні ООС і вшанував пам'ять полеглих за незалежність України - Цензор.НЕТ 2339
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Батюшка на катере поплавал, освятил его своими ножками. Теперь этому катеру не страшны московские крейсера и подводные лодки. Теперь этот катер будет поражать московские крейсера без всяких противокорабельных ракет. Вот, что крест животворящий делает.
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Єпіфаній ще коли був звичайним кліриком, брав участь у волонтерстві.

Це наш митрополіт
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Дякую Тобi Боже,що послав нам нашего ,Украiнського митрополiта!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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