 Глава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Мариуполь с архипастырским визитом посетил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Во время визита Митрополит отслужил возле памятного знака "Воинам, которые отдали жизнь за Украину" заупокойную литию по украинским воинам, защищали границы и целостность нашей страны и погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

"Мы продолжаем дело борьбы и войны, которая пришла на нашу землю. Но мы верим, что преодолеем врага и победа будет на нашей стороне. Все сейчас много говорят о мире и все мы хотим мира. Но мы стремимся к справедливому миру. А справедливый мир может воцариться только тогда, когда мы победим агрессора. А другой мир - это мир в неволе, - отметил владыка Епифаний.

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В богослужении приняли участие военнослужащие Объединенных сил, представители местных органов власти, волонтеры и жители Мариуполя.

Также предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Епифаний во время посещения отряда малых артиллерийских бронированных катеров, который входит в состав Объединенных сил, ознакомился с бытом и условиями службы военных моряков и подарил им икону".









