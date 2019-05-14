 Глава ПЦУ Епифаний побывал в зоне ООС и почтил память павших за независимость Украины. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Мариуполь с архипастырским визитом посетил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Во время визита Митрополит отслужил возле памятного знака "Воинам, которые отдали жизнь за Украину" заупокойную литию по украинским воинам, защищали границы и целостность нашей страны и погибли в ходе боевых действий на Донбассе.
"Мы продолжаем дело борьбы и войны, которая пришла на нашу землю. Но мы верим, что преодолеем врага и победа будет на нашей стороне. Все сейчас много говорят о мире и все мы хотим мира. Но мы стремимся к справедливому миру. А справедливый мир может воцариться только тогда, когда мы победим агрессора. А другой мир - это мир в неволе, - отметил владыка Епифаний.
В богослужении приняли участие военнослужащие Объединенных сил, представители местных органов власти, волонтеры и жители Мариуполя.
Также предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Епифаний во время посещения отряда малых артиллерийских бронированных катеров, который входит в состав Объединенных сил, ознакомился с бытом и условиями службы военных моряков и подарил им икону".
Ведь главная заслуга Томоса в том, что на высшем официальном церковном общеправославном уровне признан и закреплён тот факт, что Украина не является канонической территорией московского патриархата. Это главное.
пускай даже сейчас, Украина признана канонической территорий Константинопольского патриархата... но не московского...
И именно так это воспринимается всеми поместными православными церквями в мире.
Ибо Константинопольский патриархат - главный в православном мире.
А Филарет хочет назад вернуть Томос, то есть опять, что бы Украина считалась территорией московского патриархата?
И вообще, если так далее будет продолжать Филарет, то рашка потирая ручки, скажет - вот видите, нельзя им украинцам ничего давать, никакой церкви, никакой независимости, они не на что не способны, только одни скандалы... Они украинцы - все раскольники и вообще Украина это не страна а недоразумение...
Если Филарет думает про Украину, то пора ему заканчивать лить воду на мельницу рашки.
Єпіфанію респект. Частіше вибирайся в зону ООС, або й на передову заглядай, Репутація того варта.
Втім, якщо я таки помилився і мізки у вас є - Чим відрізняється президент від митрополита?
А щодо репутації взагалі, так і Порошенко зокрема, то вона як заробляється, так і руйнується. На передачах танків та фотосесіях заробляв, іншими діями руйнував. Що вдієш, якщо "-" набагато більше ніж "+".
Єпіфаній на відміну від Порошенка дурниць ще не накоїв. Отже репутацію заробляє, а чи втрачатиме - час покаже.
Це наш митрополіт