 Филарет пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя"

Об этом он сказал во вторник на праздничном богослужении в день памяти священномученика Макария, митрополита Киевского, во Владимирском кафедральном соборе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патриарха в Facebook.

"Сейчас идет борьба … внутри самого Православия. … Борьба идет за то, быть в независимом государстве Украинской церкви или не быть. И в этой борьбе одни отстаивают независимость Украинской церкви и независимость государства, а другие предают так же, как предавали и тогда. Причем не только священнослужители, но и государство. Не все государство, но многие чиновники, не понимая того, что происходит, или, наоборот, понимая, помогают, чтобы в Украине не было независимой Церкви, а чтобы была зависима от одного центра или от другого", – сказал патриарх Филарет

Он заверил в продолжении борьбы за независимость Церкви. "Будем и дальше бороться за единую поместную Украинскую православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", – пообещал Филарет.

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Как указано на его странице в Facebook, вместе с патриархом Филаретом службу отправили митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, митрополит Богородский Адриан, архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, епископ Валуйский Петр и духовенство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на совместное с патриархом богослужение во Владимирский собор сегодня явились только 4 епископов из более чем 60 приглашенных. Приглашения на празднование были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Более того, в приглашениях было написано, что 14 мая этот праздник отмечает именно УПЦ КП, а о Православной церкви Украины (ПЦУ) не было ни слова.

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