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 Филарет пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что сейчас идет борьба за независимость украинской церкви, но при этом есть священнослужители и чиновники, которые, наоборот, содействуют зависимости Церкви.

Об этом он сказал во вторник на праздничном богослужении в день памяти священномученика Макария, митрополита Киевского, во Владимирском кафедральном соборе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патриарха в Facebook.

"Сейчас идет борьба … внутри самого Православия. … Борьба идет за то, быть в независимом государстве Украинской церкви или не быть. И в этой борьбе одни отстаивают независимость Украинской церкви и независимость государства, а другие предают так же, как предавали и тогда. Причем не только священнослужители, но и государство. Не все государство, но многие чиновники, не понимая того, что происходит, или, наоборот, понимая, помогают, чтобы в Украине не было независимой Церкви, а чтобы была зависима от одного центра или от другого", – сказал патриарх Филарет

Он заверил в продолжении борьбы за независимость Церкви. "Будем и дальше бороться за единую поместную Украинскую православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", – пообещал Филарет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Филарет призывает Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия

Как указано на его странице в Facebook, вместе с патриархом Филаретом службу отправили митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, митрополит Богородский Адриан, архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, епископ Валуйский Петр и духовенство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на совместное с патриархом богослужение во Владимирский собор сегодня явились только 4 епископов из более чем 60 приглашенных. Приглашения на празднование были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Более того, в приглашениях было написано, что 14 мая этот праздник отмечает именно УПЦ КП, а о Православной церкви Украины (ПЦУ) не было ни слова.

Также на Цензор.НЕТ: Раскола в ПЦУ нет и не будет, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3126873
 
   
 Топ комментарии
 
Дед, хорош мутить воду на раскол. Есть единая Украинская церковь к которой мы шли столетия, и наконец пришли. Сила в единстве. Враги всегда будут рады любым расколам и скандалам внутри Украины, ибо это ослабляет страну. Пора на покой Филарету. Возраст как бы намекает..
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Был лучшего мнения о Филарете... Неужели он не понимает, что сейчас главное оторваться от рашки в вопросе церкви?
Пусть для начала хоть под протекторатом Константинопольского патриархата... Главное не под московским ГБшным Гундяевым.
А потом уже со временем можно и собственный киевский патриархат восстановить...
А то сейчас только только начали приходы переходить от гундяевского патриархата в ПЦУ, а тут на тебе начались скандалы с Филаретом... и процесс перехода резко замедлился...
Или это сознательно Филарет играет на руку Гундяеву и рашке?
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troljaka, ukrainci neklonitca ne pert kem, eto ja vizu kak latish...
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А вот сами украинцы почему то говорят что были под окупацией. Им наверное лучше знать чем латышу. Ха ха ха ха ха
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I ja uveren chto Ukrainskiji, a vot troli *****-roSSiji eto nekak nemogut ponjat Філарет пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви і Константинополя" - Цензор.НЕТ 6257
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А сколько латышам как народу, и сколько лет Латвия независима?
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Nasha teritorija na mnogo menche daze tovo chto fashistkaja roSSija okupirovala Ukraine, nas Latvija sevolish okalo 2 miljonov vmeste kacapami...
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Posle okopaciji 1990 godu mi obnavili svoju stranu, no korni idud daze do kristianskoi epoxi... Філарет пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви і Константинополя" - Цензор.НЕТ 1943
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Именно! Вот и не стоит иронизировать над украинцами. Да, сотни лет были в оккупации, но это ни о чём не говорит, зачем над этим смеяться?
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Ja segda uvazal Ukraincov, mne daze zena govorit chto ja Ukrainskiji patriot, a ne Latija Філарет пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви і Константинополя" - Цензор.НЕТ 9945 , esli neuvazal to vse eti godi posle maidana ja nebil bi v censor,net,ua...
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Mogu dobavit, chto uze 2014 godu mne tut dali ocen pochotnoe zvanie latish-bendorevec... Філарет пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви і Константинополя" - Цензор.НЕТ 236
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Ja tak i znal chto ti trol *****-roSSiji putina Xy*la, potamu chto neodin Ukrainec takoe... Idi na...

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Независимый ни от кого, только от Филарета, себя любимого.
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между Украиной и своим свечным заводиком Филарет выбрал свой свечной заводик.. аминь
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все это звенья одной цепи и прекрасно видно откуда рога растут,это соевый кнур хочет от Украины камня на камне не оставить,превратив все в хаос...все валится одновременно со всех сторон
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"...вместе с патриархом Филаретом службу отправили митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, митрополит Богородский Адриан, архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, епископ Валуйский Петр", - Источник: https://censor.net.ua/n3126873
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Интересные виражи закладывает,-почище фигуристов! Невольно вспоминаешь старую чекистскую тактику,-Если не удается кого-то перебороть,то надо их возглавить!
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Може він захворів ? Чи впав і вдарився головою ?
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Вся гниль вылазит перед сменой власти.
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По ходу, дідо - просто старий кагебіст в рясі.
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беда пришла откуда не ждали... это че - Филарету лавры кирюхи гундяевского спать не дают спокойно? чего-то крупного на старости захотелось, соизмеримого со "всея руси"??
одно из двух - либо старческий маразм накрыл либо расейские шпионы и провокаторы среди приближенных
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я тоже подумал: а не отрабатывает ли Филарет ********** сребреники?
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В мировидении Филарета это Турция напала на Украину и отжала Крым с несколькими районами Донецкой и Луганской области.
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Филарет пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя".. а також незалежною від самого Господа Бога
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Но руководить ею будет только Филарет и никто другой😀
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Філарет не може вийти "з стану боротьби". Розбудовувати церкву йому просто не комфортно.
Йому потрібно дати годину на телебаченні для проповіді, як визнаному духовному лідерові, інакше зійде на пси Філарет пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви і Константинополя" - Цензор.НЕТ 347
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И давать церковные ордена контрабандистам и криминальным авторитетам типа Алика Нарика? Так вот в чем суть Поросячьими лозунга "Віра"... А вчем суть лозунга "Армія" в успезах Свинарчуков и Ко?
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ПЦУ потрібна щоб кацапію послати на... ви розумієте куди а маразм цього старця веде в нікуди. будь моя воля я всі церкви заборонив би. МИ СЛОВ'ЯНИ!. Кацапи НІ
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Пора дедушке на пенсию - в лаврские пещеры. Пусть теперь мощами поработает!
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PS. Реально забыли, как их, бесов, на звонницах вздёргивали.
жЫру набрали, голосок прорезался.
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И стоило огород городить? Был независимый патриархат, теперь митрополия под турками.
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Он заверил в продолжении борьбы за независимость Церкви. "Будем и дальше бороться за единую поместную Украинскую православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", - пообещал Филарет - это естественно для человека с большой буквы. Ибо жизнь мажет дать всё! - на что хватит смелости. И возраст человека здесь абсолютно не причём. Сегодня Май. Год 7527 от сотворения мира
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Ну не маразматик ли? На кой тогда ты подписывался под ликвидацией КП? Чем тебе прежняя независимость не нравилась?!
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Совсем свихнулся на старости лет.....
Дайош секту Святого Филарета!
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Філарет раніше наголосив, що хоче відміни нового прогресивного уставу ПЦУ. Шкода. Епіфаній молодше але мудріше, піклується про Україну. А взагалі, православна церква вже давно потребує оновлення.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя"
 
 
 
 
 
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