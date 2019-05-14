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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) инаугурация (314) Блок Петра Порошенко (1621) Герасимов (192)

 Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов

Фракция "Блок Петра Порошенко" планирует повторно собраться после того, как в Верховную Раду внесут все постановления о назначении даты инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас каждый час регистрируются новые постановления. Уже там и 18-е, и 28-е, и 20-е... Сейчас, когда они все будут "на столе", после этого будет решение комитета и заседания фракции. Как только будет заседание, я первый из него выйду и всем расскажу, за что мы будем голосовать. Это будет не один проект постановления", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, может ли БПП поддержать коллег по коалиции фракцию "Народный фронт", предложивших поддержать дату 28 мая, Герасимов заявил, что "по этому поводу должно состояться заседание фракции".

"У нас заседания фракции не было на эту тему. Мы будем принимать решение, как голосовать", - добавил он.

Напомним, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады ожидает в среду, 15 мая, получить все внесенные постановлением об инаугурации. Однако постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3126870
 
 
 Топ комментарии
 
Ставленник пуйла Порошенко пошёл вабанк. Мародёр готов уничтожить Украину в угоду пуйлу, что бы немного ещё продержаться у власти и грабить страну.
Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2215
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Жирного мальдивского мародера в рудники урановые вместе со свинарчуками Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6295
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Порошенко і шобла мені нагадує корову з фільму "Особенности национальной охоты",коли ту мали скинути з бомбардувальника,а вона на шпагаті все одно трималась.
Жаль фото не можу вставити.
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Ставленник пуйла Порошенко пошёл вабанк. Мародёр готов уничтожить Украину в угоду пуйлу, что бы немного ещё продержаться у власти и грабить страну.
Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2215
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В Раде 450 депутатов, каждый может вносить сколько угодно постановлений и потом отменять их и вносить новые. Слава Порошенко и его креативной команде, они еще всех нас у корыта переживут и нихя не сдвинутся ибо бюджетное корыто и есть их жизнь и высшая цель, без корыта они никто. Вон главный только в 2019 1 миллиард 700 миллионов хлебанул, ну и как его теперь оттащить? Настоящие патриоты. Слава БППП!
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32 мая - лучшая дата для инаугурации узеленского
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Тебя на дурке Наполеоном инаугурировали по ходу Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7133
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Жирного мальдивского мародера в рудники урановые вместе со свинарчуками Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6295
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У команды ЗеБе один коломойский по воровитости и мошейничеству тысяч свинарчуков стоит

А про свинарчука коломойские и вкинули жиденько акурат перед выборами.
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Так они ж утром заявляли что как можно раньше хотят
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Тю... Так то ж утром! Чего не ляпнешь еще толком не проснувшись...
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Порошенко і шобла мені нагадує корову з фільму "Особенности национальной охоты",коли ту мали скинути з бомбардувальника,а вона на шпагаті все одно трималась.
Жаль фото не можу вставити.
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кстати..плохой признак..когда хам тикал, то из Борисполя фальконы косяками тянусь..а сейчас тихо..(
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Есть за что, значит так и будет. А что лед уже тронулся, если один президент подсуден, то почему второго нельзя???
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Циничное ворье и выкормыши брехуна о чем Вы вещаете вы уже просто смердите дерьмом и разлагающимся трупом но Вам все мало и вы с собой в могилу тащите всю страну
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Румынская сотня‏ @latiniano 52 мин.52 минуты назад

судя по тому, как складываются дела в украинской Раде, страна захвачена самыми опасными и токсичными преступниками в её посткоммунистической истории мало кто знает, что ждать от нового Президента зато все прекрасно видят, что ждать в дальнейшем от Президента старого и его банды
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Мнение 88% населения ему похрен.А вот что сходня скажет это святое.Бараги уже притворяться депутатами разучились. Ничего будет и на нашей улице праздник.Что сделали с петей то и с вами будет.И ни какого админресурса только пресинг и терор.Как с врагами революции на майдане.
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Та хорош уже обижать мальчика. Он же может и со злости отказаться от президентсва. Злые вы дядьки.
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От як не хочеться баризі йти .............куда його послали. Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1348
А все рівно доведеться. І підбарижникам - також.
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Это Женя Кравцов глава "Укрзалізниці". И туалет в Поезде Киев-Рахов. Женя очень любит Роскошь. Специально для него пошили Форму с пуговицами из чистого Золота. И он может себе это Позволить. Ведь Кравцов получает более МИЛЛИОНА гривен в месяц, с учетом Премий и Надбавок.
Каждый раз когда мы садимся в Душный и Грязный вагон. Ложимся на Несвежее и Сырое белье. И заходим в такой Грязный туалет. Мы все с Вами делаем Женю немножко Богаче.
P.S. Несколько дней назад Кравцов заявил, что уже в конце Мая. Стоимость Пассажирских перевозок в Поездах повыситься на 12%. Теперь Женя сможет наконец поменять свои Золотые пуговицы на Платиновые. Ведь чем Дороже билет тем Богаче Руководитель...
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полки в вагонах УЗ регулярно калічать людей ... і нічого - піпл не обурюється , а отже - так їм і треба !
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Да уж, ж/д дорога в Украине это фильм ужасов. Был как то в Карпатах, ехал поездом львов - славськ. Чуть не вырвало как в туалет зашёл. Ну ничего, вроде как вам гиперлупу обещают построить. Может не обманут.
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фракция БПП уже может смело разбегаться по другим.Похрену уже,что там она собирается решать.На помойку вместе со своим лидером!!! Порошенку уже нет места в большой политике и политические мемуары,похоже,придётся писать в камере.
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Цинічна Банда Пе По , незважаючи на те що український народ її обплював, і облаяв, мертвою хваткою вчепилась в корито, і не бажає іти на смітник, Зе повинен терміново розпустити цю ганебну раду, і почати працювати в інтересах України і народу.
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Педро прям зубами вцепился за власть. А ведь могут и с зубами вырвать.
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Ты тварь сегодня с утра сказал, что БПП хочет инаугурацию Зеленского как можно побыстрее, сейчас ищешь повод, чтобы инаугурацию оттянуть.
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Что за сопли? Как дети малые. Они будут определяться. Да не должны в этом случае думать. Должны исполнить закон и волю народа. Как вам (депутатам ВР) разница, когда будет инаугурация. Вы все равно все политические трупы. Инаугурация президента нужна нам народу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов
 
 
 
 
 
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