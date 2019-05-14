 Фракция БПП будет определяться, какую дату инаугурации поддержать, после представления всех постановлений, - Герасимов

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас каждый час регистрируются новые постановления. Уже там и 18-е, и 28-е, и 20-е... Сейчас, когда они все будут "на столе", после этого будет решение комитета и заседания фракции. Как только будет заседание, я первый из него выйду и всем расскажу, за что мы будем голосовать. Это будет не один проект постановления", - сказал он.
Отвечая на вопрос, может ли БПП поддержать коллег по коалиции фракцию "Народный фронт", предложивших поддержать дату 28 мая, Герасимов заявил, что "по этому поводу должно состояться заседание фракции".
"У нас заседания фракции не было на эту тему. Мы будем принимать решение, как голосовать", - добавил он.
Напомним, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады ожидает в среду, 15 мая, получить все внесенные постановлением об инаугурации. Однако постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.
А про свинарчука коломойские и вкинули жиденько акурат перед выборами.
Жаль фото не можу вставити.
судя по тому, как складываются дела в украинской Раде, страна захвачена самыми опасными и токсичными преступниками в её посткоммунистической истории мало кто знает, что ждать от нового Президента зато все прекрасно видят, что ждать в дальнейшем от Президента старого и его банды
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А все рівно доведеться. І підбарижникам - також.
Каждый раз когда мы садимся в Душный и Грязный вагон. Ложимся на Несвежее и Сырое белье. И заходим в такой Грязный туалет. Мы все с Вами делаем Женю немножко Богаче.
P.S. Несколько дней назад Кравцов заявил, что уже в конце Мая. Стоимость Пассажирских перевозок в Поездах повыситься на 12%. Теперь Женя сможет наконец поменять свои Золотые пуговицы на Платиновые. Ведь чем Дороже билет тем Богаче Руководитель...