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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ребрендинг (5) Народный фронт (1277) Логвинский (99)

 У "Народного фронта" будет стопроцентный ребрендинг перед выборами, - Логвинский

Депутат от "Народного Фронта" Георгий Логвинский заявил, что партия как таковая не будет участвовать в парламентских выборах осенью - состоится ребрендинг объединения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Логвинский заявил в эфире Громадського ТВ.

"Народный Фронт" вообще как "Народный Фронт" больше не будет существовать на следующих выборах. Будет стопроцентный ребрендинг, я думаю, что изменятся игроки. Думаю, что будет объединение с другими политическими силами и мы увидим определенный блок или объединение, которые могут быть представлены на следующих парламентских выборах", - сказал депутат.

На вопрос ведущего, кто должен стать лидером этого будущего объединения, Логвинский ответил:

"Я уверен, что лидеры "Народного Фронта", они так же будут поддерживать (новый формат, ред.) ... Сейчас, насколько я слышал, идут переговоры с премьер-министром господином Гройсманом, частью "Блока Петра Порошенко" , возможно ... Может, даже с Юлией Тимошенко идут какие-то разговоры".

Также читайте: От имени фракции хочу поблагодарить президента Порошенко за 5 лет совместной работы, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/n3126869
 
   
 Топ комментарии
 
пеевесят картинки и назовутся любителями трусельмана )))
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Перекраска фасада проще говоря человеческим языком
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Ага, будут маскироваться, перетасовываться и переобъединяться, чтобы опять свои рыла просунуть в Раду и принимать античеловеческие и антиукраинские законы,по которым кацапским наемникам дают 3 года тюрьмы. Нах из Рады все до одного, переодетые в овечью шкуру волки.
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Перекраска фасада проще говоря человеческим языком
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Кровати в борделе переставят? А может воров перестреляют? Так кто же останется?
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Просто примитивный способ обмануть украинского избирателя, перетасовав карты, всучить ему ту же колоду меченых карт, как новую, изменив имена во главе списка, чтобы прикрыть остальную дискредитировавшую себя шоблу.

Уверен, что и поддержку президента Зеленского вставят в программу, лишь бы проскочить в Раду на уже нагретые места.... Предстоит трудная работа людям Зеленского, чтобы избежать таких паразитирующих на его имени и успехе обьединений коррупционеров.
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никто из приличных людей не поддержит зеленского
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Ага, будут маскироваться, перетасовываться и переобъединяться, чтобы опять свои рыла просунуть в Раду и принимать античеловеческие и антиукраинские законы,по которым кацапским наемникам дают 3 года тюрьмы. Нах из Рады все до одного, переодетые в овечью шкуру волки.
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пеевесят картинки и назовутся любителями трусельмана )))
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та не...свои... но навыворот...)))) мездрой (это литературное слово)))) наверх
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или волков - или сольются в эксазе с бпп)))
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Він хотів сказати реінкарнація,але мертві бджоли не гудуть
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Значит надо настойчивее смывать и чистить.
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гавно как не назови - покупать быстро перестанут..доказано пэпой..но есть процент упоротых копрофилов-мазохистов..их во все отверстия, а они: зато палач разрешает нам на родном языке кричать - больно..! добрейший человек..
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Чуваки, скажу по секрету, ребрендинг вам не поможет.
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кролики мы узнаем вас в любой шкуре ,не пролезете и не пытайтесь У "Народного фронта" будет стопроцентный ребрендинг перед выборами, - Логвинский - Цензор.НЕТ 6666
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Зная реальный рейтинг ниже статистической погрешности думают сменить масть и пробираться к корыту под чужими или новыми брендами...или в одиночку. Денег заработали немерено и продолжают (куча министров на самых жирных должностях где продолжает существовать системная коррупция именно от этой партии) ..а капает за все. Рейтинг соответственно вылетел в трубу . Поэтому будут пробираться окольными путями. Как говорил один попугай из старого советского анекдота "хоть чучелом, хоть тушкой". И лозунг "ХОТЬ ЧУЧЕЛОМ , ХОТЬ ТУШКОЙ" это и есть главный их ребрендинг))
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Радует, что все эти порохатые и кролячьи упыри БПП и НФ пойдут на выборы отдельно, а не соберутся вместе. Даже Геморойсман собирается идти отдельной партией.
А значит, большие надежды на парламентские выборы и реванш упырей могут не сбыться - не наберут достаточно процентов.
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Ну-ну... это как при полной импотенции смена кроватей...
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кроля не будет, авякяна не будет. Все остальные под гросю. Собственно в бебепэ будет аналогично все говно кроме пеци туда. Ну может еще югика возмут туда, а может и нет 50/50
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Им ребрединг,что мертвому припарки.Их спасут только пластическая хирургия и смена ФИО в паспорте.Правда с Пашинским и Танькой Чорновол хирургам придется повозится-морды дюже запоминающиеся.
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Ага, помечтай о Тимошенко. У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 2423 Логвинский, представитель "партии" с 0,6% рейтинга. У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 4610
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Что значит этот ребрендинг? Засветившиеся воры сменятся на незасветившихся?
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І призвища поміняєте? І пластіку зробите? У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 626
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Такие же пид**сы как и БПП и иже с ними! Нахер гнать всех, доверие у них на уровне стат. погрешности!
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Партия Майдана...совковой вате на Азирова лопате не нать долгосрочных реформ. Вате нать покращення вже сьогодні С известным результатом в виде войны и потери 25 процентов ВВП ,7 процентов территории и 8 процентов населения. Хотя кому я это пишу Зегенералам полуовощным У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 9026
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у них у всіх тепер буде "ребрендінг" - ці змії поміняють окрас , аби знову заповзти у владу !
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Вас совсем не удивляет полное единение с явной ботвой из Лохты-2 Странно...
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у вас "единение" із соєвою ботвою из Лохты-2... ?
а чому це когось повинно дивувати ? У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 4711
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Аха-ха...сотни одноразовых ников без истории и смысла с одним и тем же посылом из россиянского ТВ У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 7487 Топят против Зеленского У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 7487 На этом сайте
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так "за" чи "проти" ..? У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 2279
звісно - вони працюють проти нього ... і що тут такого незвичного ?
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Крайне неудачный съезд...и пару ников хотелось бы.
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а шож такое? никто не хочет отвечать на новых выборах за мыролюбный реформизм и строительство стены плача с намордовией?
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строительство стены плача с намордовией

там немає плачу , навпаки - всі , хто бачили ту "стіну" просто регочуть до неможу ...))
У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 7498
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этот парканчик для ушастого кулявлобного непотриба место сокральное. мыролюбная мразота на нем свой первый миллиард украла.
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Який ? Фронт Змін чи Наша Україна У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський - Цензор.НЕТ 2352, вам вже ніякий "ребрендінг " не допоможе.
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Программа? Идеология? Не смешите мои тапки!
У нас нет ни политиков, ни партий - есть решалы шкурных вопросов за счет государства и их временные, ситуативные группировки.
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В моей уже далёкой юности, один знакомый старый еврей говорил: "До революции мой папа держал публичный дом в Одессе. И когда дела шли плохо, так он менял не вывеску или кровати, а бл@дей"
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Шапочку, черненькую сверху оденут все или чО?
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Народный Фронт хорошо вшкварил вату и сепаров, до сих пор визжат в коментах.
Мало было ФСБшных фейков и рыговского обсирания, полезным идиотам до сих пор НФ поперек горла стоит!
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НФ самая приличная партия в парламенте, много нормальных депутатов, самая патриотичная
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У перекладі на звичайну мову, наркофронт зникне, а кролі перефарбуються у поросяток, котиків, песиків і спробують пролізти на старі місця з цими "новими обличчами".
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Это все политические трупы. Не одна политическая сила в ВР не достойна быть избранной на следующих выборах, так как ничего для страны и народа не сделали хорошего. А то, что они объединяются и меняют название не изменит их сущность. Ведь правят одни и те же люди.
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Можно вернуться к старому назнанию.Фронт змин
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Просто ни НФ, ни БПП, ни Гройсман не имеют по одиночке никаких шансов. По-этому будет идти консолидация этого крыла чиновничества с целью набрать достаточное количество голосов, чтобы остатся у власти. Хотя мне тяжело говорить на сколько совокупность статестических ошибок увеличит количество мест в Раде но, они имеют право перетасовыватся.
Намного хуже то, что новых организаций не видно даже на горизонте. Всё новое, что выскочит из шкатулки перед выборами, это старые черти.
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Шановный пан заблуждается. Вот как раз "БПП"/Солидарность пройдет в Раду "поодиночке", а блок Труссельмана-Клячко-Кролика - пойдет сателлитом, как проект "маладые литса", третьей колонной идут их соратники - Монолитный ОППОблок, которые возьмут в этой Раде до 30% голосов "йуха-вастока". И получаем - блокирование работы Парламента.
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НФ самая приличная партия в парламенте, много нормальных депутатов, самая патриотичная
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ "Народного фронта" будет стопроцентный ребрендинг перед выборами, - Логвинский
 
 
 
 
 
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