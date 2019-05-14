 У "Народного фронта" будет стопроцентный ребрендинг перед выборами, - Логвинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Логвинский заявил в эфире Громадського ТВ.
"Народный Фронт" вообще как "Народный Фронт" больше не будет существовать на следующих выборах. Будет стопроцентный ребрендинг, я думаю, что изменятся игроки. Думаю, что будет объединение с другими политическими силами и мы увидим определенный блок или объединение, которые могут быть представлены на следующих парламентских выборах", - сказал депутат.
На вопрос ведущего, кто должен стать лидером этого будущего объединения, Логвинский ответил:
"Я уверен, что лидеры "Народного Фронта", они так же будут поддерживать (новый формат, ред.) ... Сейчас, насколько я слышал, идут переговоры с премьер-министром господином Гройсманом, частью "Блока Петра Порошенко" , возможно ... Может, даже с Юлией Тимошенко идут какие-то разговоры".
Уверен, что и поддержку президента Зеленского вставят в программу, лишь бы проскочить в Раду на уже нагретые места.... Предстоит трудная работа людям Зеленского, чтобы избежать таких паразитирующих на его имени и успехе обьединений коррупционеров.
...а вы друзья как ни садитесь...(с)
А значит, большие надежды на парламентские выборы и реванш упырей могут не сбыться - не наберут достаточно процентов.
а чому це когось повинно дивувати ?
звісно - вони працюють проти нього ... і що тут такого незвичного ?
там немає плачу , навпаки - всі , хто бачили ту "стіну" просто регочуть до неможу ...))
У нас нет ни политиков, ни партий - есть решалы шкурных вопросов за счет государства и их временные, ситуативные группировки.
Мало было ФСБшных фейков и рыговского обсирания, полезным идиотам до сих пор НФ поперек горла стоит!
Намного хуже то, что новых организаций не видно даже на горизонте. Всё новое, что выскочит из шкатулки перед выборами, это старые черти.