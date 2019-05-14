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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банки (1628) Зеленский (1240) МВФ (2667) НБУ (4440)

 Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ

Новоизбранный президент Владимир Зеленский обсудил экономические вызовы с представителями банковского сектора.

Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"14 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече присутствовали и представители команды Зеленского – Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова.

На встрече Зеленский заверил, что как Президент будет гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину.

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"Новоизбранный глава государства также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов", – добавили в пресс-службе.

Также Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что краеугольным камнем для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов. Он отметил также необходимость обеспечить прозрачные и равные правила игры и для частных, и для государственных банков. Кроме того, он поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них.

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Руководители банков со своей стороны заверили вновь избранного президента Украины в поддержке и готовности сотрудничать.

Председатель Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) Тарас Кириченко отметил, что банкиры ожидают от Президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.

"В текущей ситуации чрезвычайно важно, чтобы банки больше кредитовали реальный сектор экономики, чтобы кредиты были более доступными для ответственных заемщиков и домохозяйств. Для этого необходимо полностью реализовать судебную реформу и предоставить максимальную защиту инвесторам и кредиторам украинской экономики", – отметил Кириченко.

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Кроме этого, Зеленский выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств, что будет способствовать развитию экономики.

"Уменьшение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту. Так как сейчас люди напуганы и не доверяют банкам", – отметил новоизбранный президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126868
 
   
 Топ комментарии
 
Вот смотрите, обезьяны, Коломойский потеряв миллиарды, вложил в компанию Зеленского миллионы - неужели вы до сих пор думаете, что с целью сделать вас богатыми и счастливыми ?
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А про приват банк ти не говорив ?про аферу столітя?банда маланська банда грабують і довели до краху коли посадять коломойського?
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Ниття! Постійне ниття. Порох 5 років пер, як танк і не казав про те що йому хтось заважає, чи хтось/щось не дає робити. А цей ще навіть не намагався щось зробити, а вже ниє.
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Независимость НБУ? Ну Зеля загнул... Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ - Цензор.НЕТ 7210 Это мечта для многих стран. К сожалению невыполнимая.
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Щоб НБУ був незалежним, Головою НБУ має стати Олександр Савченко - екс заступник Голови НБУ, який вводив в обіг гривню, екс директор ****, екс. заступник міністра фінансів України, викладач Гарварду та Лондонської школи економіки, професор, доктор економічних наук, відомий банкір, екс-керівник кількох банків в Україні, йшов на вибори Президента разом з Анатолієм Гриценко як кандидат на посаду Голови НБУ!
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Игорек, ты с темы вооружения так резко не перепрыгивай на темы экономики, а то голова закружится.
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Паморочиться голова тільки у слабких на голову!
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А про приват банк ти не говорив ?про аферу столітя?банда маланська банда грабують і довели до краху коли посадять коломойського?
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Мвф повині вимагати щоб посадили коломойського мої батьки отримують по 2000грн пенції а їх ограбив коломойський і щей надсміхається
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Порохобот твоїх батьків грабила вся влада, а найбільше твій улюбленний порошенко.
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Обещал первым делом освободить моряков, прекратить войну и снизить тарифы.А вот оно как - уже и забыл, а вплотную занялся НБУ и банковскими делами коломойского
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(с) Скажи кто твой друг: ЗЕленский - первый Президент Украины опустившийся до общения с Додоном, официально заявившим что Крым - Российский... и ПЕРВЫЙ президент соседнего государства, согласившийся зашквариться об Додона за всю его историю !!!

Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ - Цензор.НЕТ 3359

Во вторник вечером Игорь Додон провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны также обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес,В завершение беседы Додон и Зеленский договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы.
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Ну а что делать......... другие же не звонят.
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Месенджером користуватися не вміють?
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Маляву от ***** притаранит. "Зуб даю" (с).
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А Узеленський показав фільм, де він посилає МВФ?
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"Председатель Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) Тарас Кириченко отметил, что банкиры ожидают от Президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста."

На этом встреча закончилась. Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ - Цензор.НЕТ 2550
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В ;Слузі народа; Голобородько послав МВФ в дупу.
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В интервью Гордону товарищ Зе про сотрудничество с МВФ сказал: типа НАДО брать.... а отдавать - как получится!
Ну, и денежные средства, финансы, инвестиции.. для ВАЗика - БАБКИ (дословно)!!!
П.С. Гигант финансовой мысли !
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Телефонний дзвінок:
- Алло, это МВФ?
- МВФ...
- С вами говорит президент Зеленский... Переведите мне, пожалуйста, деньги...
- Пожалуйста, переводим... Деньги - это "мани"...
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Ну и на пианино сбацать мазурку....
П.С. В отличие от Зе у Петра есть чем бацать по клавишам!
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Есть конечно
Но Петр Алексич предпочитает яйдцах применять по прямому назначению
И как доказательство семеро детей
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На 1 фото підтримка 25%... На 2 фото підтримка 73%... Я вважаю коментарі зайві...

Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ - Цензор.НЕТ 7424

Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ - Цензор.НЕТ 6634
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Порох думал о большинстве украинцев лучше,чем они есть на самом деле.
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Кернес,Труханов,Медведчук також розчаровані...
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Так розчаровані,що аж захлинаються від радості.
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Десятки... Сотни тысяч избирателей Зе пришли сегодня к стенам "Ради" с требованием скорейшей инаугурации ВладимираЗеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ - Цензор.НЕТ 2920 Да, срать и тырнетах и периодически на выборах - это не жопу поднять с дивана и, что-то сделать стоящее, весомое Так держать!Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ - Цензор.НЕТ 2920

Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ - Цензор.НЕТ 7885
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Так ведь платить за митинг не обещали. Кто же про так придет?
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Сразу после подписания Закона про Мову ПАП может сдавать полномочия криворожскому чму. - Армия - Віра - Мова - Безвиз - Стабильная банковская система - Газпром в долгах - Ассоциация с ЕС Есть чем гордиться
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Ниття! Постійне ниття. Порох 5 років пер, як танк і не казав про те що йому хтось заважає, чи хтось/щось не дає робити. А цей ще навіть не намагався щось зробити, а вже ниє.
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Вот смотрите, обезьяны, Коломойский потеряв миллиарды, вложил в компанию Зеленского миллионы - неужели вы до сих пор думаете, что с целью сделать вас богатыми и счастливыми ?
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Я наверное не один.
Хочу услышать от ЗЕ, РЕЧЬ, а не тезисы...
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треба буде почитати відгуки самих банкірів про цю зустріч. Можливо, їм і рояль сподобався; а, можливо, і сам маестро... можливо, навіть мелодія... Може, щось і пожертвували на прожиття артисту.
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а я был бы рад посмотреть это все вживую. не каждый день видишь попытки ручного управления экономикой, когда новоизбранный президент тужится определять должны проценты по кредитам расти или снижаться. хочет всех уговорить "жить дружно"? какой же он недалекий...
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цікаво, хто там на фотці в центрі - якийсь карлик?
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Апологет "Блазня":
- После победы Зеленского мы имеем шанс!
Сторонник Порошенко:
- Подождите немного, и этот "шанс" будет иметь вас...
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У ЗЕ нашли решение самой волнущей пробемы его избирателей. Они за него голосовали потому что им не хвататет денег - решили напечатать, все будут миллионерами. Мечты сбываются! Следующим этапом будет печать денег прямо с сайта ZE_deneg.net - печатайте сколько считаете нужным.
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почему все наши правители в первую очередь обеспокоены привлечением внешних инвесторов и наплевательски относятся к внутренним??? внешний инвестор заводит капитал стоимостью до 2% годовых, внутренний - 15-20... как-то не честно получается(
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ
 
 
 
 
 
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