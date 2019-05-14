 Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ

Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"14 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече присутствовали и представители команды Зеленского – Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова.
На встрече Зеленский заверил, что как Президент будет гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину.
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"Новоизбранный глава государства также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов", – добавили в пресс-службе.
Также Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что краеугольным камнем для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов. Он отметил также необходимость обеспечить прозрачные и равные правила игры и для частных, и для государственных банков. Кроме того, он поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них.
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Руководители банков со своей стороны заверили вновь избранного президента Украины в поддержке и готовности сотрудничать.
Председатель Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI) Тарас Кириченко отметил, что банкиры ожидают от Президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.
"В текущей ситуации чрезвычайно важно, чтобы банки больше кредитовали реальный сектор экономики, чтобы кредиты были более доступными для ответственных заемщиков и домохозяйств. Для этого необходимо полностью реализовать судебную реформу и предоставить максимальную защиту инвесторам и кредиторам украинской экономики", – отметил Кириченко.
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Кроме этого, Зеленский выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств, что будет способствовать развитию экономики.
"Уменьшение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту. Так как сейчас люди напуганы и не доверяют банкам", – отметил новоизбранный президент Украины.
Во вторник вечером Игорь Додон провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны также обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес,В завершение беседы Додон и Зеленский договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы.
На этом встреча закончилась.
Ну, и денежные средства, финансы, инвестиции.. для ВАЗика - БАБКИ (дословно)!!!
П.С. Гигант финансовой мысли !
- Алло, это МВФ?
- МВФ...
- С вами говорит президент Зеленский... Переведите мне, пожалуйста, деньги...
- Пожалуйста, переводим... Деньги - это "мани"...
П.С. В отличие от Зе у Петра есть чем бацать по клавишам!
Но Петр Алексич предпочитает яйдцах применять по прямому назначению
И как доказательство семеро детей
Хочу услышать от ЗЕ, РЕЧЬ, а не тезисы...
- После победы Зеленского мы имеем шанс!
Сторонник Порошенко:
- Подождите немного, и этот "шанс" будет иметь вас...