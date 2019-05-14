 Конституционный суд отправил в отставку своего главу Шевчука, - источник (обновлено)

Об этом сообщает источник агентства "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Судьи выразили недоверие главе КС", – сказал собеседник агентства во вторник.

При этом источник отметил: "Пока еще не отставка", добавив, что процедурно пока непонятно, что последует дальше.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время судьи еще заседают по данному вопросу.

При этом выражение недоверия не предусмотрено законом "О Конституционном Суде", так же, как и право судей увольнять своего главу.

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Законом прописана единственная процедура досрочного освобождения председателя суда: в случае подачи им соответствующего заявления и поддержки коллег.

ОБНОВЛЕНО. Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отправлен в отставку по результатам голосования во вторник, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Судьи КС проголосовали за отставку Шевчука и назначили нового главу КС", - сказал источник, не сообщив пока подробностей.

Шевчук принял присягу судьи КС 13 марта 2014 года. 21 февраля 2018 года был избран главой Конституционного суда Украины.

Как ожидается, на этой неделе Верховная Рада определится с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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Согласно Конституции Украины (статья 104), президента Украины приводит к присяге глава Конституционного суда. Глава КСУ должен в процессе инаугурации сообщить о выполнении новоизбранным главой государства всех конституционных требований относительно несовместимости с должностью, отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принятия им присяги. Глава КСУ должен пригласить к трибуне новоизбранного президента и вручить ему текст присяги, а затем получить от президента подписанный документ.

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