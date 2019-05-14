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Все про:КС (1281) отставка (2359) недоверие (28) Шевчук Станислав (26)

 Конституционный суд отправил в отставку своего главу Шевчука, - источник (обновлено)

Судьи Конституционного суда Украины сначала выразили недоверие главе КСУ Станиславу Шевчуку, а после отправили его в отставку, назначив нового главу суда.

Об этом сообщает источник агентства "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Судьи выразили недоверие главе КС", – сказал собеседник агентства во вторник.

При этом источник отметил: "Пока еще не отставка", добавив, что процедурно пока непонятно, что последует дальше.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время судьи еще заседают по данному вопросу.

При этом выражение недоверия не предусмотрено законом "О Конституционном Суде", так же, как и право судей увольнять своего главу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главе Конституционного суда Шевчуку не дали визу в США, - ЦПК

Законом прописана единственная процедура досрочного освобождения председателя суда: в случае подачи им соответствующего заявления и поддержки коллег.

ОБНОВЛЕНО. Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отправлен в отставку по результатам голосования во вторник, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Судьи КС проголосовали за отставку Шевчука и назначили нового главу КС", - сказал источник, не сообщив пока подробностей.

Шевчук принял присягу судьи КС 13 марта 2014 года. 21 февраля 2018 года был избран главой Конституционного суда Украины.

Как ожидается, на этой неделе Верховная Рада определится с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Также на Цензор.НЕТ: Под Конституционным Судом произошла потасовка между националистами и активистами БПП

Согласно Конституции Украины (статья 104), президента Украины приводит к присяге глава Конституционного суда. Глава КСУ должен в процессе инаугурации сообщить о выполнении новоизбранным главой государства всех конституционных требований относительно несовместимости с должностью, отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принятия им присяги. Глава КСУ должен пригласить к трибуне новоизбранного президента и вручить ему текст присяги, а затем получить от президента подписанный документ.

Читайте также: КСУ не будет препятствовать приведению новоизбранного президента к присяге, - заявление

Источник: https://censor.net.ua/n3126861
 
   
 Топ комментарии
 
Что есть по сути государственный переворот.
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В БеПеПе шухер! Все перестали доверять друг другу...
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Але Петрик вчепився пазурями за корито
Не відірвеш
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теперь.пока не сбёг-"на интервью" его в антикоррупционные службы!
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Якщо прочитали коментарі з початку статті і до кінця, то маєш таке враження, що люди не думають, не аналізують, а просто реагують на інформацію: зрада, шоколадний не віддає булаву, ципляється за владу і т.п. А що трапилось? Судді в законний спосіб звільнили свого голову суду. Ніхто не ліз із політиків, самі судді і зразу вибрали нового. І зрада пропала і інавгурацію це не зачепило, але всеодно винуватий Порошенко. А яким боком? Забутьде ви вже за Порошенко, питайтеся у свого нового. Що бідність уже подолала з 21.04.2019 ? Я вам відповім, що ні, ще пока Беня виграв апеляцію, залишилася одна інстанція і він бідність свою подолає. Ну а ви.....
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а как зеля может повлиять на обстановку в стране, не вступив в должность?
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А как он может повлиять при вступлении в должность, если есть компетенция Верховной Рады, а есть компетенция судов. Пока из его заявлений я вижу некомпетентность. Он путает должность президента и возможности другой страны. И про булаву и про день инавгурации и другое все некомпетентность. Есть закон и он выполняется. Командовать можно на кухне у себя в доме, а здесь парламентско-президенсткая республика. И как бы он не кричал, есть порядок. Кому передавать должность? Где его команда? Они получили допуск к секретным документам и к выполнение тех функций? Согласно процедуры наша Верховная Рада принимает закон о дате инаугурации, а дальше дело техники. Или вы хотите по другому? Вы хотите, чтобы Порошенко вмешался в деятельность Рады и дал им указание? Так дайте вы!
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порошенко тоже в своих предвыборных обещаниях обещал многое. что не является функцией президента.
но теперь в претензию зеле ставят то. что он признал, что многое из обещаного им не попадает под полномочия президента. но ведь эти вопросы можно решить пктем подания в вр нужных законов. только я уверен, что нынешний состав рады будет всячески саботировать их принятие.
по-поводу команды. разве команда вновьизбранного президента получает допуск к секретным документам до вступления его на должность?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонституционный суд отправил в отставку своего главу Шевчука, - источник (обновлено)
 
 
 
 
 
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