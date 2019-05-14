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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Энергоатом (115) электроэнергия (242)

 Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен, - "Энергоатом"

Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, которым Украина вводит европейскую конкурентную модель, нецелесообразен.

Об этом говорится в письме президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского на имя заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

"Компания с пониманием относится к тем объективным причинам, при которых своевременное внедрение полномасштабного нового рынка электрической энергии может стать невозможным. Вместе с тем, считаем простой технический перенос срока открытия рынка нецелесообразным, поскольку это будет способствовать дальнейшему безответственному невыполнению отдельными участниками рынка и органами государственной власти обязанностей, возложенных на них законом Украины "О рынке электрической энергии" и настаиваем на начале действия нового рынка с 1 июля 2019 года", - сказано в письме.

По словам Недашковского, компания заинтересована в скорейшем внедрении полномасштабного конкурентного рынка, ведь это позволит получать справедливую рыночную цену и своевременную оплату за свою реализованную электроэнергию.

Среди вопросов, которые должны быть в первую очередь решены для своевременного запуска рынка Недашковский назвал, в частности, разработку и принятие ряда подзаконных актов, регулирующих деятельность на рынке электрической энергии, ликвидацию перекрестного субсидирования, урегулирование задолженности на энергорынке и тому подобное.

"Вместе с тем сообщаем, что компания готова принимать участие в работе Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности при обработке проблемных вопросов своевременного запуска нового рынка электрической энергии", - говорится в письме.

Напомним, сегодня, 14 мая, на пресс-конференции председатель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что новый рынок электрической энергии должен быть запущен без каких-либо переносов 1 июля 2019 года.

Как сообщалось, от своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза (ЕС) в 2019 году.

Также международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом шла речь в совместном письме главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янеса Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен, - Энергоатом 01
Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен, - Энергоатом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126860
 
 
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Целесообразно всё жульё доведшее Украину до такого состояния посадить по приговору суда на электрический стул. Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 1363
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Ага, точно.
Тогда надо ввести абонплату на трамвай. Трамвай же ездит регулярно, а это траты, кто же виноват, что ты не пользуешься трамваем.
ЗЫ: за проезд, конечно отдельная плата.
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Скоро в супермаркетах по такій схемі абонплату введуть, вони ж продукти мені привезли, а що я їх не використав то мох проблеми. Ти що на зарплаті у того жулья?
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а практически его и нет Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 1877
запускай не запускай - как рынок газа примерно Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 1877
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а кому рынок не выгоден? правильно бене, ахметке и другим. мало того что мы покупаем эл. энергию по их ценам но мы и должны им платить за право покупать эту энергию.
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А чим вигідний-годувати ще купу всяких трутнів прокладок між електростанцією і споживачем?
чи у тебе коли енергетика була державною світла в домі не було, злодійня людей грабує ще й дурням лапшу вішає
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ты хоть понимаешь о чем пишешь?))) государственным не должно быть ничего, это самый плохой собственник. а вот продавцов эл.энергии должно быть много, как магазинов. не понравился продавец, покупай у другого, что здесь плохого?
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Ти в платіжки глянь, тут мова не про ковбасу йде чи мобіли, електроенергія однієї якості ,а платити а обленерго покрало жульйо і не вклавши ні копійки обдирають людей. А ринок - ти зможеш вибрати де дорожче, бо у низ завжди змова
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З телефона пишу)
В Іспанії є різні продавці електроенергії,але ні у одного ти дешевше не купиш, бо у них кругова змова по цінах. + просто офігенний лохотрон у вигляді абонплати, тебе дома півроку може не бути, але справно по 40€ в місяць (залежить від потужності) тобі нараховують.
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все правильно, тебе к дому подают эл.энергию? подают, а это затраты, они же не виноваты что ты ей не пользуешься. а то что сговор на рынке то пусть антимонопольный комитет работает
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Ага, точно.
Тогда надо ввести абонплату на трамвай. Трамвай же ездит регулярно, а это траты, кто же виноват, что ты не пользуешься трамваем.
ЗЫ: за проезд, конечно отдельная плата.
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еще одна)))) я на трамвае не езжу, пусть его уберают вообще. так и ты пошли это обл энерго и перережь провода, проблема решена
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вместо "трамвай" можешь подставить что угодно - троллейбус, метро, автобус, и т.п. и не только транспорт
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да я все понимаю, просто откажись от услуг энергетиков))) ты поговори с умными людьми о они обьяснят тебе что такое потери. пока ток идет к тебе домой его становится меньше
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Скоро в супермаркетах по такій схемі абонплату введуть, вони ж продукти мені привезли, а що я їх не використав то мох проблеми. Ти що на зарплаті у того жулья?
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продукты привозят не именно тебе а всем, а провода идут именно к тебе, возьми и отрежь их, зато платить не будешь 40 евро)))
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Ще гірший бєспрєдєл з водою, наприклад у тебе будинок за містом, ти копаєш криницю,сам підводиш собі воду, робиш всю систему і до тебе приїзжають бандити в законі та ставлять тобі на твою ж трубу лічильник, а ти змушений їм башляти, бо тут ,****, ринок ,але платити маєш тільки ти
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ты пользуешься надрами страны, водой. если тебе там так полохо то что ты там делаешь? в раше колодцы точно бесплатные, не хочешь туда?))) кстати в украине тоже водичка платная, только помоему диаметр трубы не менее 100 мм, промышленная
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Ясно, ти упоротий просто. З якого хрєна за надра я маю якомусь жулью платити, а не в держказну на соціалку, на крайній випадок. Державі ж тих всіх проплат копійки падають, решту на суперкари для хитрожопих.
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как нет? а роттердам + а дюссельдорф ++ а сиваш +++?
это же мыролюбно отреформировано все.
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Грьобані держмонопольки поводяться як приватні комерційні конторки, для яких головне максимізація прибутків.
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главное управляются полными типилами - что укрпошта, что нафтогаз, что прочие зализници - но бабло гребут обеими руками и ногами
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Як ці байки про необхідність приватизації і страшну збитковість держпідприємств уже задрали, за страшно збиткові обленерго убивають один одного "месії" наші типу ахметки. Зате всі лохи страшно радіють приватизованим електросіткам і ,що мають змогу допомагати купувати яхти олігархам
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Целесообразно всё жульё доведшее Украину до такого состояния посадить по приговору суда на электрический стул. Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 1363
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Сам Энергоатом нецелесообразен. Эта контора по отмыванию денег. Все АЭС Украины самостоятельны в своей работе и вообще не нуждаются в Энергоатоме. Считаю, что Энергоатом следует закрыть и дать атомным станциям свободно дышать и развиваться.
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