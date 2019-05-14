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 Помпео призвал Россию освободить пленных украинских моряков

Госсекретарь США Майк Помпео на переговорах в Сочи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил надежду на то, что Москва освободит всех пленных украинских моряков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения. Мы также призываем российское правительство выпустить на свободу представителей экипажа, который был захвачен в Керченском проливе", – сказал Помпео на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник.

Российская агрессия по отношению к Украине была одной из тем переговоров Помпео и Лаврова.

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Лавров заявил, что договорился с Помпео о ряде конкретных шагов по улучшению отношений России и США, но не сказал, какие это шаги.

После переговоров с Лавровым Майк Помпео должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3126855
 
   
 Топ комментарии
 
Не нравится мне вся эта движуха ,пэте пять лет надо было не крыльями махать и бюджет пилить а потихоньку восстановить ядерный статус ,чтобы нам было чем всех послать нах...
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Помпео впливова і чесна людина. Єдина проблема, що він дарма витратив час на ці перемовини. Чому? Просто росіяни розуміють лише мову сили.
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Впаяли бы шлюхе кацапской, которую отловили в США за шпионаж, лет 50, а потом, предложили обмен.
А то, кацапоиды не понимают нормального языка: реагируют только после хорошего подсрачника.
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кацапы сказали бы она не наша, и на этом все.
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Одно дело, когда кацапы открещиваются от своих солдат: все равно, ничего важного они не расскажут.

Другое дело, словить шпиона, который может хорошо просветить контрразведку...

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тот который много может рассказать с удовольствием сам остался в США.
мне так видится.
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Не нравится мне вся эта движуха ,пэте пять лет надо было не крыльями махать и бюджет пилить а потихоньку восстановить ядерный статус ,чтобы нам было чем всех послать нах...
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Сядь на рухлядь "сухойсуперджет" и сгори,кацапская мразь.
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Помпео впливова і чесна людина. Єдина проблема, що він дарма витратив час на ці перемовини. Чому? Просто росіяни розуміють лише мову сили.
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Помпео закликав паРашу звільнити українських моряків і висловив глибоооооку стурбованість!
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Я тоже вчера призвал с балкона сорок хлебом, предварительно рогатку зарядив гайкой на 6. И рядом на подоконнике гаек наложил. Но хрена прилелтели. Забили твари крикливые, голуби те слетелись. Но не стал бить---мир несут же. отакое призвание у пенса по весне случилось!
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Іноді деякі розповідають про загадкову російську душу, яку ніхто не може зрозуміти. Частина правди у цьому є, бо вони самі себе не розуміють. Ця "загадкова душа" з'явилася раніше самих росіян і її першими подолали коли з'явилася держава ВКЛ. Запитаєте чому і я відповім.
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Простые призывы с кацапами бесполезны. Угрозы и шантаж-самое то.Может он "призвал" ими без камер? Хотя,сомневаюсь.
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он отвечал на вопрос журналюг. и сказал мы будем рады если россия отпустит моряков.
и никого он никуда ни призывал. Помпео закликав Росію звільнити полонених українських моряків - Цензор.НЕТ 6440
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пиндосы верны себе, нас сливают. он поехал к путину договариваться о встрече с трампом.
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Ну хоть кто то перестал в Украине верить в сказки про весьмирснами. В этом мире каждая страна думает в первую очередь про себя. И это правильно.
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теперь дело верное-можно мариновать шашлыки и закупать вино
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пампия ничтожество как и ржавый павиан. еслми уж они у херсерпера отсасывают, то у путлера наверное говно жрут. чучхэ сглотнули, сирию сдали вместе с курдами. ливию сдали. венесуэлу сдали двум сотням путлеровского говна. теперь с ираном пыжится который его по всем фронтам ***** шлёт. про украину и думать боюсь. ржавый павиан - агент путлера
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