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 Филарет призывает Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет призывает предстоятеля ПЦУ Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.

Соответствующее обращение Филарета есть в распоряжении Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям". Он обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время объединительного собора 15 декабря.

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"Для того, чтобы исправить положение, а его можно исправить, надо выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента [Петра] Порошенко и с архиереями. А это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на сборах УПЦ ради сохранения единства, ее рост и утверждения", - говорится в заявлении Филарета.

Он добавил, что Киевский патриархат не нужно восстанавливать, поскольку он "был, есть и будет".

"Киевский патриархат не надо восстанавливать, потому что он был, есть и будет. Патриарх Филарет остается действующим иерархом. Он имеет свою епархию - город Киев, постоянный член Священного Синода. А раз есть действующий патриарх, то есть и Киевский патриархат. УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах. В частности, зарегистрирована Киевская патриархия. Это означает, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать", - говорится в обращении.

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В своем заявлении Филарет добавляет, что отказ от Киевского патриархата был требованием Вселенского патриархата для того, чтобы провести объединительный собор украинских православных церквей и получить Томос об автокефалии.

"Почему Вселенский патриарх требовал отказа от статуса патриархата? Потому что Украинская православная церковь в статусе патриархата не может быть в составе Константинопольского патриархата. А надо было, чтобы УПЦ теоретически стала частью Константинопольского патриархата. Что мы должны были делать? Отказаться от теоретического входа в Константинопольский патриархат? Тогда вселенский патриарх не имеет канонического права предоставлять не части церкви Томос. Для получения Томоса надо сначала стать Киевской митрополией в составе Константинопольского патриархата", - говорится в обращении.

Филарет отметил, что по этой причине вселенский патриарх просил и ставил условие, чтобы "я не выдвигал свою кандидатуру на пост предстоятеля, а митрополит Эммануил - председатель собора, чтобы я не надевал патриаршего куколя на соборе".

"Поэтому наш отказ от статуса патриархата был чисто ситуативным. Отменить решение о создании Киевского патриархата может только Поместный собор этой церкви, который создал Киевский патриархат. Такого собора не было. Значит, Киевский патриархат остается, он продолжает действовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах", - говорится в заявлении патриарха.

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"Нам могут возразить, что отказ от статуса патриархата был на Поместном соборе в святой Софии 15 декабря 2018 года. Да! На Поместном соборе, но этот собор был не Украинской автокефальной церкви, а собор Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата", - добавляет Филарет.

Он отметил, что действующий президент Петр Порошенко сыграл большую роль в получении Томоса. "Но сейчас Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата", - говорится в обращении Филарета.

Он также отверг обвинения в властолюбии и авторитарности. "Если бы я служил церкви ради власти, то я мог бы стать московским патриархом. Но молился Богу, чтобы на мне свершилось его воля, и я не стал московским патриархом", - отметил Филарет.

Напомним, 9 мая почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Министерство культуры заявило, что УПЦ КП прекратила существование.

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12 мая Филарет допустил отделение от ПЦУ Киевского патриархата и подчеркнул, что уполномочен созвать церковный собор.

14 мая Епифаний заявил, что раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Он отметил, что ПЦУ "уважает святейшего патриарха Филарета, но не поддерживает мыслей, которые он выразил в последние дни".

Источник: https://censor.net.ua/n3126854
 
 
 Топ комментарии
 
отключите филарету микрофон.
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В таком возрасте, а всё власти хочеца побольше. Дед похоже сьехал на жажде власти. По ходу мог бы даже поконкурировать с Тимошенко, та тоже хочет власти маниакально.
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Епифаний правит "по закону (церковному), а Филарет пытается править "по понятиям"... Может, хватит? Нам ещё этого "срача" не хватало...
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вот уж действительно, два хохла - три гетьмана.
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Какое звание у этого выжившего из ума деда? Пора уже о вечном думать, а он туда же...
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Оказывется Филарет мало чем отличается от Порошенко.
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У Епіфанія нема авторитету, між тим Філарет має багатолітній досвід управління, плюс Порошенко йде геть. Конфлікт буде тільки наростати. Перспектива для існування ПЦУ надто туманна.
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Все, что ни сделал Порошенко, сделано через жопу.
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Один верещит "дайтемнебулаву", второй "дайтемненазадтрон", третий "ялегитимный", четвертый "приватбанкмой".
Это какой-то позор на весь мир...
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филарет сдурел. Слава Богу, сегодня он увидел, что сумасшедших всего четверо. Храни Господи, Епифания.
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у старый приколист! не советуются с ним, обиделся. по типу "ты, конечно, начальник, но я таки главнее, и без моего слова не моги ничего"
нарциссический маразм??
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Вот что бывает при пожизненных назначениях. Братия православныя, вы что не можете предстоятеля избирать на срок? Вон протестанты не заморачиваются...
Откуда это поклонение несовершенным людям? Разве непонятно - человек стареет, его нужно менять?
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Оце і є перше серйозне випробування для Епіфанія - як мудро і рішуче та швидко побороти цю схизму Філарета. Адже з огляду на зміну влади і що для Зе це все буде, у кращому випадку, до лампочки - треба буде все швидко вирішувати щодо особи Філарета. Людини, без сумніву, з великими заслугами для УПЦ КП, але яка тепер через свої непомірні та вікові амбіції, жадобу одноособової влади може завдати чималої шкоди автокефальній ПЦУ. Абсолютна більшість ієрархів ПЦУ та Вселенський патріархат підтримує Епіфанія, і простим вірянам це все дуже не подобається. Блаженнійшому Епіфанію - мудрості, витримки і рішучих дій та Божої ласки і сприяння!
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какой ты сложный, интеллектуальный. а не тварына и не в спам. ты и тварына и в спам.
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такі прості речі для тебе дуже інтелектуальні, воно й не дивно,що ти тварина у спамі.
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это ты снова всё не про меня, а про себя сказал.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет призывает Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия
 
 
 
 
 
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