 Филарет призывает Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия

Соответствующее обращение Филарета есть в распоряжении Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям". Он обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время объединительного собора 15 декабря.

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"Для того, чтобы исправить положение, а его можно исправить, надо выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента [Петра] Порошенко и с архиереями. А это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на сборах УПЦ ради сохранения единства, ее рост и утверждения", - говорится в заявлении Филарета.

Он добавил, что Киевский патриархат не нужно восстанавливать, поскольку он "был, есть и будет".

"Киевский патриархат не надо восстанавливать, потому что он был, есть и будет. Патриарх Филарет остается действующим иерархом. Он имеет свою епархию - город Киев, постоянный член Священного Синода. А раз есть действующий патриарх, то есть и Киевский патриархат. УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах. В частности, зарегистрирована Киевская патриархия. Это означает, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать", - говорится в обращении.

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В своем заявлении Филарет добавляет, что отказ от Киевского патриархата был требованием Вселенского патриархата для того, чтобы провести объединительный собор украинских православных церквей и получить Томос об автокефалии.

"Почему Вселенский патриарх требовал отказа от статуса патриархата? Потому что Украинская православная церковь в статусе патриархата не может быть в составе Константинопольского патриархата. А надо было, чтобы УПЦ теоретически стала частью Константинопольского патриархата. Что мы должны были делать? Отказаться от теоретического входа в Константинопольский патриархат? Тогда вселенский патриарх не имеет канонического права предоставлять не части церкви Томос. Для получения Томоса надо сначала стать Киевской митрополией в составе Константинопольского патриархата", - говорится в обращении.

Филарет отметил, что по этой причине вселенский патриарх просил и ставил условие, чтобы "я не выдвигал свою кандидатуру на пост предстоятеля, а митрополит Эммануил - председатель собора, чтобы я не надевал патриаршего куколя на соборе".

"Поэтому наш отказ от статуса патриархата был чисто ситуативным. Отменить решение о создании Киевского патриархата может только Поместный собор этой церкви, который создал Киевский патриархат. Такого собора не было. Значит, Киевский патриархат остается, он продолжает действовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах", - говорится в заявлении патриарха.

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"Нам могут возразить, что отказ от статуса патриархата был на Поместном соборе в святой Софии 15 декабря 2018 года. Да! На Поместном соборе, но этот собор был не Украинской автокефальной церкви, а собор Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата", - добавляет Филарет.

Он отметил, что действующий президент Петр Порошенко сыграл большую роль в получении Томоса. "Но сейчас Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата", - говорится в обращении Филарета.

Он также отверг обвинения в властолюбии и авторитарности. "Если бы я служил церкви ради власти, то я мог бы стать московским патриархом. Но молился Богу, чтобы на мне свершилось его воля, и я не стал московским патриархом", - отметил Филарет.

Напомним, 9 мая почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Министерство культуры заявило, что УПЦ КП прекратила существование.

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12 мая Филарет допустил отделение от ПЦУ Киевского патриархата и подчеркнул, что уполномочен созвать церковный собор.

14 мая Епифаний заявил, что раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Он отметил, что ПЦУ "уважает святейшего патриарха Филарета, но не поддерживает мыслей, которые он выразил в последние дни".