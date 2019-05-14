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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1866) Кабмин (10957) Гройсман (4701)

 В 2021 году украинцы будут зарабатывать в среднем по 620 долларов, - Гройсман

Ориентиром для правительства является средняя зарплата в гривневом эквиваленте 620 долларов США к 2021 году.

Об этом глава правительства Владимир Гройсман заявил во время подписания нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Одна из важнейших задач правительства – рост национальной экономики. Рост экономики позволит дать новое качество жизни людей из-за увеличения их доходов. Наше правительство уже создало механизмы, которые позволили увеличить минимальную зарплату в 3 раза за последние 3 года, среднюю – в 2 раза", - сказал Гройсман.

Премьер считает, что достичь средней зарплаты в 620 долларов к 2021 году вполне реально.

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"У правительства есть четкий ориентир по средней зарплаты в Украине на 2021 год. В долларовом эквиваленте это 620 долларов – абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику", – отметил глава правительства.

Отдельно Владимир Гройсман отметил развитие среднего класса в Украине.

"Для меня важно, чтобы в Украине был развит средний класс, к которому должны принадлежать украинский учитель, врач, рабочий. В последующие годы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу", – пообещал премьер-министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126853
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно как он высчитал именно 620 долларов? Почему не 600 или 700. Откуда такая точная цифра? Писал бы уже 620 долларов и 15 центов. Для убедительности.
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Вони вже так заробляють...... В Польщі, Чехії, Словаччині, Італії, Іспанії.... Так що ти вже обіцянку виконав. Рехформатор ти наш "безцінний"
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и отдавать за комуналку 520 долларов ! В 2021 году украинцы будут зарабатывать в среднем по 620 долларов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2872
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Премьер , видать , считал все зарплаты : кабмина , депутатов ВР , коболевых и т. д . . И сделал среднеарифметику с зарплатами народными , и то на неопределённое своё будущее . К чему такие заявления сейчас , - не понятно .
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А когда мы уже не увидим этого типа? Даже не задумывается, чтоб его слова казались правдой.
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Гройсман-будущник. Все у него в будущем. Как и у Омелянушки.
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судя из слов Гройсмана средняя з/п за 2021 год будет 620 долларов, то есть в месяц 51,66 баксов.
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З початком передвиборчої компанії у Раду, Грося !
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сейчас нормальные работники получают не меньше 500 уе
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Собственно, даже в провинции работник, от которого зависит работа фирмы, может заработать от $1000 до 1500.
Добросовестный работяга - от $500.

Проблема с зарплатами в бюджете. Там образовалась значительная уравниловка. Но при том, как там ноют о низкой зарплате, но перерабатывать не хотят, а отпуск проводят исключительно на морях и не по разу в год. Египет с Турцией у них тоже обжиты. Странно.
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у нас 100 чиновников можно заменить одной умной девочкой с компьютером. сколько народа сидит и выписывает всякие справки, типа прописки и прочей лабуды. это должно все быть в базе. нужно просто запретить все справки в бумажном виде
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Какие сладкие сказки, в которые поверит только умственно отсталый.
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Интересно, в Украине кто то верит в этот бред. Вот если бы мне кто то из правительства фрг сказал, что в Германии через 2 года у всех зарплата вырастет в три раза, то никто бы не поверил. А уж в Украине тем боле.
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Будут платить министра и чиновникам по 1 000 000$ в месяц?
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ТАКИ ДА, ПРО 1000 ЕВРО ГДЕ-ТО УЖЕ СЛЫШАЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД
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Не читая статью, во, СУ....... КА, валит наповал.
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В 2021 году Украина перейдет на доллары?
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Ну как, как такое тупое существо может попасть во власть!? они сделали.. тварь ты тупая, вы нагнули работодателей, а они в свою очередь нагнули всех остальных подняв цены.. подняли они в три раза, а чего ты паскуда про цены молчишь которые выросли в 4 - 5 раз, про коммуналку , топливо, да доллар в конце концов! не нужно мне поднимать з/п, сделайте курс по 2 грн и все,а нет .. в этом же случае вам тварям нужно работать на народ Украины на страну, а так вы падлы на свой карман работаете!! Жидовская твоя рожа, ну хватит люде за идиотов держать! дармоеды воры преступники вы !
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Сказочник.. Тебе с Порохом сказки писать 1000 и одна ночь будет своя...
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Я бы ему поверил, если бы он написал нотариально заверенную расписку, что в случае меньших зарплат он отдает государству все свои материальные и денежные средства. Своих родствеников, а так же то, что находится не только в Украине, но и за рубежем. Вот это были бы настоящие гарантии. А не простое трубодурство, - мол гарантирую выполнение обещаний.

А то пустые базикания с пустыми обещаниями все гаразды давать, особенно на срок в десять лет. Вон у нас тут пришибленный бегает, который всех награждает, переводит и повышает. Так этот вообще всех превзошел в базиканиях. Ну и что. Как с гуся вода. Ему Зеленский на дебатах кучу его обещаний вспомнил, а он ему в ответ все про нацию и путина.
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А может через каких то несколько лет в васюках будет проведён первый межгалактический шахматный турнир
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Люди ! Как вы не поймете, что рост зарплат это чистой воды популизм. Зарплата может быть и 100 000 дол..Но булка хлеба при этом будет стоить 5 000 дол.Нужно добиваться снижения цен. Ни один политик за эти годы не обещал снижение цен. Проще всего обещать зарплату в два раза, а за ней в пять раз подтянуться цены. Это тупик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2021 году украинцы будут зарабатывать в среднем по 620 долларов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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