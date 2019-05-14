 В 2021 году украинцы будут зарабатывать в среднем по 620 долларов, - Гройсман

Об этом глава правительства Владимир Гройсман заявил во время подписания нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
"Одна из важнейших задач правительства – рост национальной экономики. Рост экономики позволит дать новое качество жизни людей из-за увеличения их доходов. Наше правительство уже создало механизмы, которые позволили увеличить минимальную зарплату в 3 раза за последние 3 года, среднюю – в 2 раза", - сказал Гройсман.
Премьер считает, что достичь средней зарплаты в 620 долларов к 2021 году вполне реально.
Читайте на Цензор.НЕТ: Средняя зарплата в Украине в марте выросла на 8,6%, - Госстат
"У правительства есть четкий ориентир по средней зарплаты в Украине на 2021 год. В долларовом эквиваленте это 620 долларов – абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику", – отметил глава правительства.
Отдельно Владимир Гройсман отметил развитие среднего класса в Украине.
"Для меня важно, чтобы в Украине был развит средний класс, к которому должны принадлежать украинский учитель, врач, рабочий. В последующие годы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу", – пообещал премьер-министр.
Также на Цензор.НЕТ: Боец на передовой через 5 лет будет получать от тысячи евро и больше, полковник - 2,5 тысячи, - советник Зеленского Апаршин. ВИДЕО
Добросовестный работяга - от $500.
Проблема с зарплатами в бюджете. Там образовалась значительная уравниловка. Но при том, как там ноют о низкой зарплате, но перерабатывать не хотят, а отпуск проводят исключительно на морях и не по разу в год. Египет с Турцией у них тоже обжиты. Странно.
А то пустые базикания с пустыми обещаниями все гаразды давать, особенно на срок в десять лет. Вон у нас тут пришибленный бегает, который всех награждает, переводит и повышает. Так этот вообще всех превзошел в базиканиях. Ну и что. Как с гуся вода. Ему Зеленский на дебатах кучу его обещаний вспомнил, а он ему в ответ все про нацию и путина.