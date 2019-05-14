 Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этой встрече редакции Bihus.info подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Официальная встреча по приглашению новоизбранного Президента с генпрокурором", - заявила Сарган.
Встреча, которая проходила в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве на Белорусской, продолжалась два часа и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе - Генпрокуратуры.
Интересно, что уже в понедельник, 13 мая пресс-служба Окружного административного суда Киева заявила, что Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства по решению о незаконности национализации "Приватбанка".
В частности, судьи просили начать досудебное расследование в отношении действующего Президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия.
Судьям не понравилось, как чиновники комментировали судейское решение о незаконности национализации ПриватБанка на заседании СНБО 18 апреля. Судьи считают это угрозой судебной системе.
При этом признание незаконным решения о национализации банка - на руку олигарху Игорю Коломойскому, который не скрывает своего желания вернуть контроль над банком.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее во время предвыборной гонки супруга Генпрокурора, представитель президент в Раде Ирина Луценко заявила, что кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский имеет бизнес в РФ и является российским пропагандистом.
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и для которой путин таки х...ло. Мне интересно, как ВАЗ будет удовлетворять ваши зезапросы))).
Во вторник вечером Игорь Додон провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны также обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес,В завершение беседы Додон и Зеленский договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы.
Бывший прокурор и мэр Нью-Йорка, похоронивший преступность в городе, Джулиани, найдет управу на врагов США в Украине .... Зе начал волноваться ....
Главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие.
«Судьи выразили недоверие главе КС», - сказал собеседник агентства во вторник.
Журналист Ольга Худецкая сообщает, что Шевчук отказался уходить в отставку.«Шевчук отказался уйти в отставку, несмотря на высказанную недоверие, поэтому сейчас продолжается голосование за увольнение его с должности судьи. В повестку дня заседаний Конституционного суда вопрос увольнения Шевчука включено не было. Этот повестку дня формировал сам Шевчук. Ее потом изменили», - написала она.
Станислав Шевчук начал работу судьей в КС 13 марта 2014 года. Суд возглавил в феврале 2018 года.
Согласно Конституции Украины, президента Украины приводит к присяге глава Конституционного суда.
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А щ краще, кацап, не злазь з пляшки. Просто сиди і все. Будеш профі у кадирки
Это с луценчиком провели беседу! Так логичнее...не?
Сушите весла касабчики!