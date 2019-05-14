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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) Луценко (7480) Приватбанк (468)

 Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо

Генеральный прокурор Юрий Луценко в субботу 11 мая провел встречу с будущим Президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этой встрече редакции Bihus.info подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Официальная встреча по приглашению новоизбранного Президента с генпрокурором", - заявила Сарган.

Встреча, которая проходила в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве на Белорусской, продолжалась два часа и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе - Генпрокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочия Зеленского по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать категорически нельзя, - Пашинский

Интересно, что уже в понедельник, 13 мая пресс-служба Окружного административного суда Киева заявила, что Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства по решению о незаконности национализации "Приватбанка".

В частности, судьи просили начать досудебное расследование в отношении действующего Президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия.

Судьям не понравилось, как чиновники комментировали судейское решение о незаконности национализации ПриватБанка на заседании СНБО 18 апреля. Судьи считают это угрозой судебной системе.

При этом признание незаконным решения о национализации банка - на руку олигарху Игорю Коломойскому, который не скрывает своего желания вернуть контроль над банком.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее во время предвыборной гонки супруга Генпрокурора, представитель президент в Раде Ирина Луценко заявила, что кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский имеет бизнес в РФ и является российским пропагандистом.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3126852
 
 
 Топ комментарии
 
Надеюсь, Зеленский доходчиво объяснил картавой мрази, что тюремная кружечка - пригодится и место у параши до конца мрачных дней "плокулолу" юлику - гарантировано???
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Я бы юрика и петю в одну камеру посадил. Пусть дружат.
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Надеюсь, Зеленский доходчиво объяснил картавой мрази, что тюремная кружечка - пригодится и место у параши до конца мрачных дней "плокулолу" юлику - гарантировано???
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а може кагтава мразь розповіла зеленому блазню - шо є на зеленого блазня у світі зв'язків блазня з коломойшею, який в свою чергу оголошений у міжнародний розшук США.
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и что? знакомство с Беней преступление ?С Беней полстраны были в денежных отношениях,на них что тоже Госдеп нарыл? Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 3763
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Быть знакомым с Беней и быть ставленником Бени - это большая разница.
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Это касается только ставленников Бени? Или ставленников Фирташа тоже?
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Сарказм это был
Не обращайте внимание
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сарказм и у меня был.просто школота и до цензора добралась,"вычисляльщики" херовы. меня вычисляли уже раз двадцать и нихера не вычислили,хоть и адрес писал
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Коломойский, не скрываясь, шастает по загранице, а в США его, оказывается, объявили в международный розыск. Покажите международному розыску направление, пожалуйста.
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А он что, умеет говорить без бумажки? Что-то не видел
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На соседней ветке какой-то зеизбиратель написал, что у зеленского считают югика нормальным парнем.
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Понимаешь, дорогой, среди избирателей зе половина за дружбу с рф, а половина - против,
и для которой путин таки х...ло. Мне интересно, как ВАЗ будет удовлетворять ваши зезапросы))).
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(с) Скажи кто твой друг: ЗЕленский - первый Президент Украины опустившийся до общения с Додоном, официально заявившим что Крым - Российский... и ПЕРВЫЙ президент соседнего с Молдовой государства, согласившийся зашквариться об Додона за всю его историю... никто из Президентов соседей никогда не жал руку Додону - ЗЕленсктй будет первым.... тьфу !!!
Генпрокурор Луценко провів двогодинну зустріч із новообраним президентом Зеленським, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 3822Генпрокурор Луценко провів двогодинну зустріч із новообраним президентом Зеленським, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 9014
Во вторник вечером Игорь Додон провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны также обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес,В завершение беседы Додон и Зеленский договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы.
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да он уже и так зашквареный "повстанцами". так что додон это мелочь
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тоді би зустріч закінчилася через 2 (дві) хвилини. Але зустріч була 2 год. Отже, розмова була про віскі.
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Та ні, вони разом дивились Квартал-95 - улюблені передачі Ю.Луценка, на яких він завжди іржав як коняка - аж соромно було на нього по телевізору дивитись.
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
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Пошли договорняки. А что, ховрахи хотели чего-то другого?
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за 41 лям зелені, виведений з ПБ одночасно з беніними 5,5лярдами? Цілком можливо, допоки в нього нема імунітету.
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Встретились два пустых места: одно без юридического образования, второе "с юридическим образованием" порешать "юридические вопросы", в которых оба ни уха, ни рыла. Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 2024
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Это Луцик проверял жив еще Зеля или того... А то нигде не светится кроме как на экране в виде роликов. А это может и подделкой быть. Вот примет ВР решение об инаугурации, а там только ролик. Неудобно будет. Гости высокие точно не поймут. Их обаянием невероятным не впечатлишь.
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А что не из Качановской колонии? Откуда такая безапелляционная прямота: из Америки?
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качанівська колонія - для коломойші. якщо приїде. перед видачею у США. Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 4143
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нє, саме з омерики. Мав передати Джуліані - але довелось Луценку.
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там рядом с белорусской лукьяновское сизо рядом. не переживай.
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Якщо зеленський відасть бені приват то може сміло втікати на ростов!це буде кінець цій банді бабломойського
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Ті хто вийшов в 13тому це кодло маланців дуже швидко себе покаже люди прозріють афера з приватом це страшні гроші для країни де пенціонери отримують 1500 грн пенції !це дефолт і крах гривні тут будуть люті бунти в зеленського вже рейтенг впав на 10% а до осени там його зовсім не буде беня жадний безпридєльщик він буде рвати цю країну оскаженіло !
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Да, Беня беспредельщик . Об этом говорят все, кто с ним сталкивался
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Миколайович, а це нічого, що вже і суд вищої інстанції визнав націоналізацію привату незаконною. І це в той час коли шоколадний малчик ще носится по країні на наші гроші мов справжній президент, а рада вперто не хоче проводити інавгурацію? Ви нічого не плутаєте? Чи бачите лише те що хочете і так як хочете. Може вам час спитати у відставленого вже "херанта" чому це сталоось за його каденції? А заодно запитайте в нього чому це саме за його каденції в нас з вами така величезна пенсія? І може вже досить отут оббріхуванням займатись і про рейтинги патякати. Ще не напатякались за два тури? Судячи з усього ви вже, як і я людина віку чималого. Тобто ви старий. Так думаю, що старий...козел.
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Я знаю ці суди вони визнають за бабло що беня ісус христос !банк націоналізувпли по прямій вказівці сша коломойський плвинен сидіти на нарах за афери з поиватом і укр нафтою !якщо зеленський відасть бені приват це взірве країну може сміло вплити на ростов я не збираюсь більше пахати на цих маланціа з ірусаліму !
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Мені байдуже нп ваші рейтенги коломойша повинен бути на нарах бо буде бунт і побіжать маланці в ростов
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Ахмєтаф не на нарах, а бунт чомусь не підіймається.
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А шо петрушка за суды атвичаить, то иго рыхвармисрановые суды за деньхи атдадуть. Генпрокурор Луценко провів двогодинну зустріч із новообраним президентом Зеленським, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 8022 Генпрокурор Луценко провів двогодинну зустріч із новообраним президентом Зеленським, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 634
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Так, Луценка Зєля посадив. Хто наступний?
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От скандала Луцика и Лещенка - весь удар от Штатов получит только новый президент! А оно ему надо? Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 1778
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а новий прєзік в курсах про міжнародні розклади? Генпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо - Цензор.НЕТ 558 йому аби на піаніно заграти.
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Увы, это скандал между США и Украиной.
Бывший прокурор и мэр Нью-Йорка, похоронивший преступность в городе, Джулиани, найдет управу на врагов США в Украине .... Зе начал волноваться ....
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Сюрприз от Петра

Главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие.

«Судьи выразили недоверие главе КС», - сказал собеседник агентства во вторник.

Журналист Ольга Худецкая сообщает, что Шевчук отказался уходить в отставку.«Шевчук отказался уйти в отставку, несмотря на высказанную недоверие, поэтому сейчас продолжается голосование за увольнение его с должности судьи. В повестку дня заседаний Конституционного суда вопрос увольнения Шевчука включено не было. Этот повестку дня формировал сам Шевчук. Ее потом изменили», - написала она.

Станислав Шевчук начал работу судьей в КС 13 марта 2014 года. Суд возглавил в феврале 2018 года.

Согласно Конституции Украины, президента Украины приводит к присяге глава Конституционного суда.
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Юга б"ється, як риба об лід, як хвостом по столу. То до Мародера, то до Зеленського. Юга у відчаї
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Від мороза до вашої любої ЮВТ. Чи вже не любої? Вам можна, а луценку ні?
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Якщо шановний пан Зеленський, залишить холуя Луценка на втюхканій кумом Парашенкою посаді, шанування до новообраного президента пропаде саме собою. Звісно, стосується це не лише Луцика, срані там неміряно, і коли Володимир Олександрович готовий співпрацювати з покидьками, то...... , то вже нехай іде назад у 95-й, відразу і за власним бажанням.
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неа,чувак..ему и в 95 квадрат вход уже заказан...Клоун реально попал в мясорубку..ибо-нех!!!
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Я бы юрика и петю в одну камеру посадил. Пусть дружат.
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Там різна юрисдикція. Мародер - особливо важкі злочини, а Юга - колишній політв"язень, що був шантажований. Югіку - конфіскація і умовний термін. А Мародеру - довічне.
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Все уже знают .Луценко отказался покинуть должность.
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Кацап. Не гвалтуй українську мову.
_______
А щ краще, кацап, не злазь з пляшки. Просто сиди і все. Будеш профі у кадирки
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Тобі чого? Не подобається як люди шуткують. З цим я вам нічим допомогти не можу😄
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мабуть буде нова вистава...)) зуб даю та генплокулоло на *******...))
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Зеленский ну как можно с этим опущенным встречаться.вот так и голоса растеряешь
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"Попутчик революции" его еще где-то в 14м опустил.
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Ничего смешного в том что Луценко назвал террориста попутчиком революции нет.
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Как так вышло что террорист равный по угрозе медведчуку стал попутчиком революции?
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не зрозумів?! генпридурок провів зустріч, чи генпридурок напросився на зустріч?!
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Луценко ставив до відома на кого з "мразей", які лізуть у владу є в прокуратурі компромат.
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Картавый пришел с повинной и люминиевой кружкой.
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схоже - Луцик зливає свого кума вже остаточно ! ..))
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После этой так званой "национализации" Приватбанк превратился в *** знает что... Очереди в отделениях, грязные банкоматы и терминалы, работающих касс намного меньше, ну полный звиздец сделали....
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Зеленский впервые был на 2х часовом концерте в качестве зрителя.
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вряд ли новоизбранный смог Юрика перепить
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Генпрокурору Луценко поставили двухлитровую клизму ....
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Может, наоборот?

Это с луценчиком провели беседу! Так логичнее...не?
Сушите весла касабчики!
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о чем с пустышкой можно "разговаривать" ЗЕдебил хоть одну книгу прочел?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокурор Луценко провел двухчасовую встречу с новоизбранный президентом Зеленским, - Bihus.Інфо
 
 
 
 
 
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