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 Происшествия, Общество
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Все про:ВОЗ (110) корь (202)

 На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ

От кори в 2019 году умирали только в трех европейских странах – Албании, Румынии и Украине.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН.

Только за первые два месяца 2019 году в 42 странах Европы ВОЗ зафиксировала 34 300 случаев кори.

13 человек, которые болели этой болезнью умерли от осложнений. Все погибшие из трех стран – Албании, Румынии и Украины.

Для помощи странам, которые больше всего страдают от кори, ВОЗ создает специальный оперативный центр. В рамках нового механизма организация будет помогать странам увеличивать уровень иммунизации и сдерживать распространение болезни.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцина от кори стала бесплатной для всех возрастных групп, - Минздрав

В целом, за последние 14 месяцев в 47 странах из 53 европейского региона зафиксировали более 100 000 случаев заражения корью и более 90 случаев смерти от осложнений после этой болезни.

Дорит Нитзан, представитель Европейского регионального бюро ВОЗ говорит, что различные подразделения ВОЗ активизировали свои усилия, чтобы ликвидировать вспышки кори. Однако этого мало, и нужны усилия всего международного сообщества.

В ВОЗ надеются, что оперативный центр по оказанию помощи наиболее пострадавшим странам позволит повысить уровень осведомленности о способах передачи и защиты от кори и укрепит системы здравоохранения европейских стран.

Также на Цензор.НЕТ: Поразительно, что вспышка кори случилась в Украине - стране с такими умными людьми, - замглавы Минздрава США Джиро. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3126849
 
 
 Топ комментарии
 
Мамочки платят взятки и делают поддельные справки что ихне дитё привито от кори. Потом хоронят и говорят - "злочинна влада " виновата.
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Изгнание доктора смерть калопрун - один из главных маркеров для оценки Зеленского!
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Прийде зе і вирішить цю проблему. Головне посадити всіх порохоботів і ніхто не буде хворіти🤣
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Изгнание доктора смерть калопрун - один из главных маркеров для оценки Зеленского!
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Можливо треба знищити усіх, хто мав з нею контакт останні 40 років?
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докто смерть - это богатырёва с бахтеевой. Супрун - молодчина. а ты - кацапский троль.
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Прийде зе і вирішить цю проблему. Головне посадити всіх порохоботів і ніхто не буде хворіти🤣
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"лікар" №1 комаровський розповість - щоб перемогти квр треба лише перестати нею зворіти....
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Головне треба вірити у його методи.🤣
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Мамочки платят взятки и делают поддельные справки что ихне дитё привито от кори. Потом хоронят и говорят - "злочинна влада " виновата.
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не нагоняйте истерику, эпоха болезней уже закончилась!
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а у нас в квартире газ (по 8,55 еще пока)... а у вас?
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та у нього - "нафтогаз"))) - это раз
и потом водопровод - вот! )))
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Мы гуляли по Неглинной,
Заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий
ПреЗеленый красный шар!
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Можно эксперимент. Всем попам - колотить в колотушки и брызгаться "св. водой", читать заклинания, камлать и бубнить мантры - если ур. заболевания снизится на 15%, то всем цырквям газ бесплатно на сто лет, а если снижение будет 25%, то миллиард грн. в год делится на поповскую братву.
Но эксперимента не будет, т.к. попы не дураки. Им легче очаровать стадо смехотворной клоунадой с т.н. "*********** огнем"
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Спасибо, антивакцинаторы, за то, что тянете нас в Африку. По относительной смертности по кори мы между Мадагаскаром и Конго, а по абсолютной - впереди планеты всей! Можете идти получать у российских заказчиков денежку за работу.
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ну блин, ну вы то хоть не нагоняйте, я ж вам ссылку кидал на Словакию или Словению, больше 40 смертей на 2000 заболевших, мы еще обсуждали причины такой высокой удельной смертности.....
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Исправил. Там надо не "отностиельной смертности", а "относительной заболеваемости". Но в целом, цифры не радуют.
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Ну, меня совсем другое не радует. При пессимистичных прогнозах корь будет наименьшей из проблем населения)))
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Пардон, не отностиельной смертности, а относительной заболеваемости.
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Я вот не понимаю, а что это трудно пойти в поликлиннику и сделать прививку??? Только не рассказывайте мне что это вредно, что нужен свой иммунитет, или что нет денег на вакцины! А на лекарства деньги есть? Или ни дай Бог на похороны! Или надо чтобы Супрун лично пришла к каждому, взяла за ручку или за ухо и отвела в ближайшую поликлинику??? То есть своих мозгов нет, чтобы подумать об этом!
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ну че вы так за других беспокоитесь, что, своих проблем нету, что ли???
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Але спочатку ви і ваші родичі будете перед Всевишнім.
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Не вийде у тебе. Чому? Моє слово дуже вагоме і тому ти скоро почнеш важко хворіти. Я іноді помиляюся, але в цей раз я тобі точно говорю.
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Це твоя справа. Коли тебе прикрутить, то зрозумієш чому тобі боляче. Найгірше те, що ти сам на себе притягнув цю хворобу. Мені тебе не жаль.
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Новая камера её политическое будущее СупрунМинздрава-на цены посмотрите в Аптеках!
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Супрун не вирішує стосовно цін на ліки. На ціни впливають багато різних факторів і це тема окремого дослідження.
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Потому что наслушавшиеся телевизора малообразованные дебилы прививки детям категорически не хотят делать. Ибо одна баба сказала, что её тридцатая соседка точно слышала, что в селе в соседней области после прививки ребёнок умер. От чего умер неизвестно и умер ли вообще - тоже не факт, но прививки на всякий случай лучше не сделать, кабы чего не вышло. А ещё же и специальные вакцины присылают, чтобы бесплодие было на радость золотому миллиарду !!! Ну и тому подобные дебильные слухи и сказки.

Результат - эпидемия и смерти. Хотя всё логично - естественный отбор, идиоты, по идее, его не вынесут (будут без прививок).

А потом говорят, что мировая закулиса спецом проводит геноцид украинцев, чтобы захватить наши плодородные земли . . . Зарплаты не те (чтобы спецы выехали), образование не то (чтобы утечка умов), здравоохранение не то (чтобы выздыхали) и так далее.

Ребята - мы сами малообразованное, суеверное, нелогично себя ведущее и ведущееся на всякую ерунду пропагандистскую стадо. Хоть бери и пинками под зад гони в светлое будущее. Типа без прививок в детсад, школу и на работу не брать + штрафовать родителей на крупные суммы за отказ от прививок. Ну а как иначе с идиотами ? У нас в области уже горсоветы решения принимают об обязательности прививок для посещения садика, школы, университета. Скажешь кому на Западе - не поверят, что в XXI веке ещё кого-то уговаривать на прививки надо . . . Дикари в центре Европы.
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Особенно с типа министром которая просто закрывает больницы и сокращает персонал. А так все мамы виноваты????
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Врете твари... вам если надо - любую эпидемию организуете и нарисуете сколько вам надо смертность
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Реальный результат реальных реформ.. Только цель этих реформ бюджетная экономия. И украинцы и их здоровье и будущее по боку. Так, что там соевые прививок нет или ума
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При Яныке степень вакцинации от кори упала просто катастрофически, и только с приходом Супрун ситуация начала исправляться. Но те накопленные в предыдущие года непривитые никуда не испарились - пока большая часть их не переболеет - будем лидировать в Европе по заболеваемости корью.
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Ну да. За весь 2018 было 54 тыс. случаев заболеваний. Только за одну неделю апреля более 2 тыс. Это более 100 тыс в год. Ситуация исправляет я, да соевый. Учи матча тьфу....
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1. Роялист, если б ты рос всю жизнь, как в 1 год, то к 50 годам ты был бы выше 10 метров.
2. "При Яныке степень вакцинации от кори упала просто катастрофически, и только с приходом Супрун ситуация начала исправляться. Но те накопленные в предыдущие года непривитые никуда не испарились - пока большая часть их не переболеет - будем лидировать в Европе по заболеваемости корью."
Попробуй подумать, только на этот раз не той частью, которой твой кумир на рояле играет.
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Слушай соевый эта курица уже 4 года как рулит. Хватит все на папередники в валить. Это уже даже не смешно. А что я не закрыл тысячи больниц и превратил поликлиники в амбулатории. Кому ты втирать, если на приём к врачу нужно ждать неделю или две после её реформ.
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Корь приходит раз в 6 лет и ей похер кто сколько лет и где сидит. Видишь яму на графике текущей вакцинации? Это около миллиона непривитых. И исправляться ситуация начала только с приходом Супрун.
На Україну припадає понад 70% всіх випадків зараження кором в Європі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9505
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Кому ты втираешь??? К врачу НЕДЕЛЮ НЕЛЬЗЯ ПОПАСТЬ!!!!! что то в ни одной стране нет геометрической прогрессии такого масштаба. Вам соевым как то не понять, что если цель бюджетная экономия то никакие графики не помогут. Хватит фуфло толкать. Её что зря прозвали Доктор смерть?????
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Когда при яныке хер ложили на прививки, надо было думать, что заболеваемость после этого возрастет и заболевших надо кому-то лечить. То есть занятость врачей резко возрастет. А теперь тем хером можете по роялю побреньчать - у вас разве что это получится.
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Соевый на простой. Почему именно в Украине такая ситуация??? Ответ очевиден. У нас практически уничтожено медицинское обслуживание в принципе. Короче это один показатель. Другой смертность в реанимации при янеке в Киеве была один из шести, теперь каждый второй. Кому ты втираешь. Из стационара с поликлиникой там где я живу осталось амбулатории......
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Видишь ли, булава ты рояльная, падение процента вакцинации было именно при Яныке. И благодаря его художествам мы получили войну. Что вовсе не способствует феерическим улучшениям в различных сферах. Но тем не менее

Вот данные по коэффициенту смертности в Украине
Дата Значение Изменение,%
2017 14,5 -1,36%
2016 14,7 -1,34%
2015 14,9 1,36%
2014 14,7 0,68%
2013 14,6 0,69%
2012 14,5 0,00%
2011 14,5 -4,61%
2010 15,2 -0,65%
2009 15,3 -6,13%
2008 16,3 -0,61%
2007 16,4 1,23%
2006 16,2
https://knoema.ru/atlas/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Только с приходом Супрун ситуация улучшилась.
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Манипуляция цифрами дюбимое занятие соевый. Это только в одной Украине из всего бывшего ссср и соц лагеря последние 10 лет не было прививок.???? И только в Украине уничтожена система медицинского обслуживания. Как сказала одна бабка Никогда не думала, что снова услышу Доктор смерть. Догадывается где она раньше такое слышала....
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По существу есть что сказать, булава рояльная?
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Отвали соевый. Посмотрим, что зеля будет делать.
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вакцинируют от кори всех и бесплатно, вы думае выстроились очереди за прививками?))) но супрун все равно виновата в распространении кори))) наш народ не понять никому))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ
 
 
 
 
 
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