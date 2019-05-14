 На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН.
Только за первые два месяца 2019 году в 42 странах Европы ВОЗ зафиксировала 34 300 случаев кори.
13 человек, которые болели этой болезнью умерли от осложнений. Все погибшие из трех стран – Албании, Румынии и Украины.
Для помощи странам, которые больше всего страдают от кори, ВОЗ создает специальный оперативный центр. В рамках нового механизма организация будет помогать странам увеличивать уровень иммунизации и сдерживать распространение болезни.
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В целом, за последние 14 месяцев в 47 странах из 53 европейского региона зафиксировали более 100 000 случаев заражения корью и более 90 случаев смерти от осложнений после этой болезни.
Дорит Нитзан, представитель Европейского регионального бюро ВОЗ говорит, что различные подразделения ВОЗ активизировали свои усилия, чтобы ликвидировать вспышки кори. Однако этого мало, и нужны усилия всего международного сообщества.
В ВОЗ надеются, что оперативный центр по оказанию помощи наиболее пострадавшим странам позволит повысить уровень осведомленности о способах передачи и защиты от кори и укрепит системы здравоохранения европейских стран.
Также на Цензор.НЕТ: Поразительно, что вспышка кори случилась в Украине - стране с такими умными людьми, - замглавы Минздрава США Джиро. ВИДЕО
и потом водопровод - вот! )))
Заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий
ПреЗеленый красный шар!
Но эксперимента не будет, т.к. попы не дураки. Им легче очаровать стадо смехотворной клоунадой с т.н. "*********** огнем"
Результат - эпидемия и смерти. Хотя всё логично - естественный отбор, идиоты, по идее, его не вынесут (будут без прививок).
А потом говорят, что мировая закулиса спецом проводит геноцид украинцев, чтобы захватить наши плодородные земли . . . Зарплаты не те (чтобы спецы выехали), образование не то (чтобы утечка умов), здравоохранение не то (чтобы выздыхали) и так далее.
Ребята - мы сами малообразованное, суеверное, нелогично себя ведущее и ведущееся на всякую ерунду пропагандистскую стадо. Хоть бери и пинками под зад гони в светлое будущее. Типа без прививок в детсад, школу и на работу не брать + штрафовать родителей на крупные суммы за отказ от прививок. Ну а как иначе с идиотами ? У нас в области уже горсоветы решения принимают об обязательности прививок для посещения садика, школы, университета. Скажешь кому на Западе - не поверят, что в XXI веке ещё кого-то уговаривать на прививки надо . . . Дикари в центре Европы.
2. "При Яныке степень вакцинации от кори упала просто катастрофически, и только с приходом Супрун ситуация начала исправляться. Но те накопленные в предыдущие года непривитые никуда не испарились - пока большая часть их не переболеет - будем лидировать в Европе по заболеваемости корью."
Попробуй подумать, только на этот раз не той частью, которой твой кумир на рояле играет.
Вот данные по коэффициенту смертности в Украине
Дата Значение Изменение,%
2017 14,5 -1,36%
2016 14,7 -1,34%
2015 14,9 1,36%
2014 14,7 0,68%
2013 14,6 0,69%
2012 14,5 0,00%
2011 14,5 -4,61%
2010 15,2 -0,65%
2009 15,3 -6,13%
2008 16,3 -0,61%
2007 16,4 1,23%
2006 16,2
https://knoema.ru/atlas/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Только с приходом Супрун ситуация улучшилась.