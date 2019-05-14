 Один украинский воин погиб, двое получили ранения в результате вражеских обстрелов в зоне Операции Объединенных сил, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг стрелял из артиллерийских систем калибра 122 мм (вблизи Лебединского) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского и Водяного).
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм (около Шумов), из ручных противотанковых гранатометов (неподалеку Майорска), из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия (вблизи Новозвановки).
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 мая враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожен один и ранены двое террористов.
Скорейшего и полного восстановления раненым!!!!
Обстрел 120-ми между Лебединским и Водино слышал лично. Винторогие свинособаки выкатили батарею из 4 120-тых минометов и утюжили наших минут 20...((((
Я с Левого на работу уехал часа через полтора после этого - нашу ответку не слышал(
Скорейшего выздоровления раненным.......
Раненым выздоровления.
співчуття його родині
біда.
ПС )))) Пля....та закрийте нах..ті проходи . коли наші воїни гинуть !..Хай ті *колоради * тих сепарів іпуть !!
Ссорі !
Лучше картинки выставляйте умнее Игоря L покажитесь.
Одужання пораненим.