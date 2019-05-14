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 Один украинский воин погиб, двое получили ранения в результате вражеских обстрелов в зоне Операции Объединенных сил, - пресс-центр

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг стрелял из артиллерийских систем калибра 122 мм (вблизи Лебединского) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского и Водяного).

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм (около Шумов), из ручных противотанковых гранатометов (неподалеку Майорска), из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия (вблизи Новозвановки).

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Один украинский воин погиб, двое получили ранения в результате вражеских обстрелов в зоне Операции Объединенных сил, - пресс-центр 01

Напомним, 13 мая враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожен один и ранены двое террористов.

Также смотрите: Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3126842
 
 
 Топ комментарии
 
Вечная и светлая память погибшему.......... Пусть покоится с миром........
Скорейшего выздоровления раненным.......
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Вечная память, Брату!!!!!...((((((
Скорейшего и полного восстановления раненым!!!!
Обстрел 120-ми между Лебединским и Водино слышал лично. Винторогие свинособаки выкатили батарею из 4 120-тых минометов и утюжили наших минут 20...((((
Я с Левого на работу уехал часа через полтора после этого - нашу ответку не слышал(
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Светлая память.
Раненым выздоровления.
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Вечная память, Брату!!!!!...((((((
Скорейшего и полного восстановления раненым!!!!
Обстрел 120-ми между Лебединским и Водино слышал лично. Винторогие свинособаки выкатили батарею из 4 120-тых минометов и утюжили наших минут 20...((((
Я с Левого на работу уехал часа через полтора после этого - нашу ответку не слышал(
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Вечная и светлая память погибшему.......... Пусть покоится с миром........
Скорейшего выздоровления раненным.......
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Светлая память.
Раненым выздоровления.
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Царство Небесне...Герою
співчуття його родині
біда.
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Світла память героям ...
ПС )))) Пля....та закрийте нах..ті проходи . коли наші воїни гинуть !..Хай ті *колоради * тих сепарів іпуть !!
Ссорі !
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Вы дохрена разбираетесь в формулярах минных полей? Вы гений растяжек с "обратным взводом", Вы хоть немного представляете сколько там дерьма наминировано? Растяжки вообще никто никогда не обозначал.
Лучше картинки выставляйте умнее Игоря L покажитесь.
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я помню, как у нас хоронили ребят с Афгана, это что то неописуемое в плане эмоций и напряженности, но когда привезли тело ВОИНА с того гребаного донбаса хоронить, то описать вообще не могу. Все село, ВСЕ и рыгонутые в том числе просто рыдали и прощание было просто разрывающим и душу и мозг
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Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! а расіянсько-фашиським окупантам горіти у пеклі!!!! щоб клята расія зникла з мапи Землі!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, двое получили ранения в результате вражеских обстрелов в зоне Операции Объединенных сил, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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