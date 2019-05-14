 Правительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом в Брюсселе заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы в правительстве будет эффективно работать с новым президентом, чтобы гарантировать, что будет конструктивная передача власти и конструктивное продолжение повестки дня реформ, которая есть у Украины", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Говоря об ожиданиях от новоизбранного президента, вице-премьер констатировала, что у нее к нему "есть только один запрос: чтобы не были скомпрометированы европейская и евроатлантическая интеграция", за которую украинцы "заплатили очень высокую цену".
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Она напомнила, что европейская и евроатлантическая интеграция отражены в Конституции Украины, гарантом которой и является президент страны. "Я думаю, что это будет достаточной законодательной базой для реформ, которые мы начали. Это – запрос, это – ожидания, которые, как я думаю, поддерживает и общество", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
И что не так?
P.S. Не надо смотреть в словаре - что такое беседа....
- назначает внеочередные выборы в Верховную Раду Украины в сроки, установленные Конституцией;
- досрочно прекращает полномочия Верховной Рады Украины в случаях, предусмотренных Конституцией (в Конституции перечислено три случая, в которых досрочный роспуск Верховной Рады возможен: если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции; если в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета министров Украины; если в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться).
- имеет право требовать созыва внеочередной сессии Верховной Рады;согласно регламенту Верховной Рады;
- имеет право присутствовать на закрытом заседании парламента, а также право на гарантированное выступление.