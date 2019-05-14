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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) Кабмин (10957) Климпуш-Цинцадзе (325)

 Правительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе

Кабинет министров Украины готов продолжить работу и после вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского, чтобы обеспечить конструктивную передачу власти и продолжение реформ.

Об этом в Брюсселе заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы в правительстве будет эффективно работать с новым президентом, чтобы гарантировать, что будет конструктивная передача власти и конструктивное продолжение повестки дня реформ, которая есть у Украины", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Говоря об ожиданиях от новоизбранного президента, вице-премьер констатировала, что у нее к нему "есть только один запрос: чтобы не были скомпрометированы европейская и евроатлантическая интеграция", за которую украинцы "заплатили очень высокую цену".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский обвинил Парубия во лжи, поскольку Рада 14 мая не рассмотрела вопрос о дате инаугурации

Она напомнила, что европейская и евроатлантическая интеграция отражены в Конституции Украины, гарантом которой и является президент страны. "Я думаю, что это будет достаточной законодательной базой для реформ, которые мы начали. Это – запрос, это – ожидания, которые, как я думаю, поддерживает и общество", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3126841
 
   
 Топ комментарии
 
вы будете дружно сидеть со старым прыпыздентом
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Неужели они таки и не поняли, что голосование за Зеленского - это голосование не только против Порошенко, а против их всех вместе взятых (и ВР, и КМУ)?
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Вас что, теперь грибами в шоколаде кормят?
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Зашибись.Не дай бог зе будет работать с этим правительством.Хотя,луценко честный малый по высказываниям зекоманды.
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Ох і відірвуться міністри і насаботажнічають... Хоча й до цього з них користі було як з цапа молока.
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Гадаю, що більш хитріші швиденько перефарбуються в зелений колір...
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А какие у него варианты? Эта Рада не поддержит отставку правительства. И Гройсман сам в отставку не уйдет.
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всех распустить то кто тобой править будет? зе из кустов или беня из израиля?)))
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Так дайте возможность Зеленскому стать президентом. Уважайте ВЫБОР НАРОДА! Вы же себя демократами позиционируете, или нет?
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а кто сказал что ему не дают им стать? в течении 30 дней после официальных результатов выборов гласит закон. что то нарушили? власть в одни руки мы уже давали яныку, может хватит?)))
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Ну так пусть назначат дату инаугурации. Хотя бы. Уряд ефективно працюватиме з новим президентом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8339
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вот если они не назначат то тогда парубий единолично назначит дату, так гласит закон
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Ну, вот опять... С наркоманом никто разговаривать не будет (с)
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РАЗГОВОР, -а (-у), м. 1. Словесный обмен сведениями, мнениями, беседа.Вести р. Вступить в р. Р. по телефону. Крупный?. (серьезный, напряженный инеприятный). Переменить Р, (начать говорить о другом). Вот это другой р.!(это меняет дело, это хорошо; разг.). Без разговоров или без всякихразговоров (требование не обсуждать;разг.). Об этом и разговору нет или неможет быть (исключается всякая возможность возражать против чего-н.; разг.).О чем р.!. Какой р.!. Что за р.! (то же, что о чем речь; разг.). Это не р.(это несерьезно, несерьезный разговор). Вот (и) весь р. (больше говорить нео чем; разг.). Р. короткий (также перен.: об отсутствии долгих объяснений,выяснений; разг.). 2. мм. Толки, пересуды (разг.). Пойдут разговоры. Нехочется лишних разговоров. 3. Обсуждение чего-н. (разг.). Серьезный р. настраницах газеты. II умвньш. разговорчик, -а, м. (к 1 и 2 знач.). II прил.разговорный, -ая, -ое (к 1 знач.; в нек-рых сочетаниях).

И что не так?
P.S. Не надо смотреть в словаре - что такое беседа....
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Вас что, теперь грибами в шоколаде кормят?
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ВКЛ - ты перетрудился. Переходи на ВЫКЛ. Может попустит...
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вы будете дружно сидеть со старым прыпыздентом
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дурнее тебя здесь почти никого нет)))) сажалка то хоть вырсла?
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Первым делом нужно поработать что узеленскому импичмент сразу объявить
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это ж надо так привыкнуть к корыту что они его уже рассматривают как своим собственным.
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Неужели они таки и не поняли, что голосование за Зеленского - это голосование не только против Порошенко, а против их всех вместе взятых (и ВР, и КМУ)?
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Им плевать. Они не обязаны уходить в отставку и не уйдут сами.
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Обязаны. Меняется власть, меняется и кабинет. Правительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9472
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У нас парламентско-президентская республика. Но президент:
- назначает внеочередные выборы в Верховную Раду Украины в сроки, установленные Конституцией;
- досрочно прекращает полномочия Верховной Рады Украины в случаях, предусмотренных Конституцией (в Конституции перечислено три случая, в которых досрочный роспуск Верховной Рады возможен: если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции; если в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета министров Украины; если в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться).
- имеет право требовать созыва внеочередной сессии Верховной Рады;согласно регламенту Верховной Рады;
- имеет право присутствовать на закрытом заседании парламента, а также право на гарантированное выступление.
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Любой. Но ему еще нужно стать президентом. Уряд ефективно працюватиме з новим президентом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9679 Петя уходить не собирается.
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он стает презом и кричит что нет коалиции? хорошо, парламету дается месяц на создание новой. а через месяц смысл ее роспускать когда очередные в октябре, что за выигрыш? воду побаламутить? лучше пусть эту энергию потратит на войну и ***** а не на бесполезную борьбу внутри страны
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по твоей логике когда выберут парламент то и преза нужно перевыбирать?)) ну, власть же поменяется
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А что остается делать? Не может вновь избранный президент работать со старым парламентом. Коллапс власти получится.
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не может или нехочет? в политике всегда нужно договариваться. зеля этого не умеет делать, а начал с хамства, и сейчас парламент покажет ему его место и научит хорошим манерам)) ты думаешь в новом парламенте будут терпеть этого выскачку? или зеля становится из шоумена политиком или ему править не долго придется
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"правительство" и "эффективно" - это оксюморон... ДЕБИЛЫ-КЛЕПТОМАНЫ, ВО ГЛАВЕ С БАРЫГОЙ-МУЖЕМ ШЛЮХИ И ДЕФЕКТИВНО - это про эту падаль!!!
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вы уже не правительство ,собирайте манатки и на выход, вы уже свое отработали,возвращайтесь труселями торговать
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он же у вас уже туда уехал 22 апреля?)))) вернулся уже?
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Вы будете и эффективно и эффектно сидеть в тюрьме. Со стоячими местами. Наглота.
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Такое чувство, что они не могут договориться с командой Зели и шантажируют его, изо всех сил задерживая вступление его в должность. Похоже, закон для них пустой звук. Ну и люди...
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это обычное фуфло от бени))) порох на это не пойдет, у него есть авторитет на западе и он ради зели его не профукает. у главы кс есть замы
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А ЗАЧЕМ НОВОИЗБРАННОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ ЭТО СТАРОЕ ПРОГНИВШЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ????
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ты гуглм умеешь пользоваться? возьми показатели страны на 14 год и на 19й, почитай внимательно и покажи там гниль? а главное промониторь так же 5 предыдущих правительств. давайте уже от развешивания ярлыков перейдем к сухим цыфрам
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Ну, за нас уже постарались, собрали
Правительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7588
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зеля как оденут корону, перейдет на феню как любит общатся его патрон)))) дерзкий и мерзкий получается у нас през, а должен быть компромисным , договорным и комуникабельным
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Ну я ж говорю дефицит обуви Украине гарантирован Правительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3519
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от корыта никто не хочет отползать... оттаскивать придется...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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