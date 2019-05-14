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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (554) Луценко (7480) оскорбление (77)

 Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко

Нардеп Сергей Лещенко прокомментировал высказывания генпрокурора Юрия Луценко, когда тот назвал Лещенко "политическим скунсом".

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.

Он отметил: "Оскорбительные высказывания остаются на его совести, а также надеюсь, что это будет предметом исследования со стороны квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая в таких случаях должна реагировать и которая, к сожалению, контролируется самим Луценко, которая отказывалась выносить ему любые предписания ранее".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Лещенко - это пример политического скунса", - Луценко. ВИДЕО

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3126840
 
 
 Топ комментарии
 
погоняло тебе сирожа прилепили просто идеальное)
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А где Лещенко взял 7 миллионов гривен на элитную квартиру в центре Киева?
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лещенко обиделся на правду... Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко - Цензор.НЕТ 5878
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Неай комісія перекваліфікує інженера Югу на вчителя біології.
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Нет на учителя химии. Горючего пьющие растворы только там изучают, а он в этом большой специалист. Как в анекдоте Спрашивают у мужика с красным носом. Да вы, батенька по ходу большой любитель. Нет не любтель-профессионал.
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погоняло тебе сирожа прилепили просто идеальное)
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А где Лещенко взял 7 миллионов гривен на элитную квартиру в центре Киева?
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Понятно где. Боролся с корупцией и разоблачал корупционеров. Теперь наверно будет в ЗЕкоманде, там щас нужны новые лица и борцуны с корупцией.
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Ну пусть данный борцун с коррупцией обнародует хоть одно ОРД на худой конец в порядке ст. 214 КПКУ в виде его личного заявления, фиг с ним просто номера справ и номера запросов депутатских о необходимости привлечения лиц к заходам досудового провадження. Ото будет ржака. Ответ - "НОЛЬ" (т.к. это легко проверяется).
Кстати Югик, хоть и тупорылое чмо, но кличку дал в "десятку"..
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А деЛуценковзявгроші на свою халупину в 860 квадратів у центрі Києва?
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7 мільйонів ($250 тисяч) - це велика сума для розумово убогих, які крім писати паскудні коменти більше ні на що не здатні.
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Это так чудесно. Наблюдать как пауки грызут друг друга.
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Скунс? Лещенко, это не оскорбление, это комплимент.
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Луценко - сбитый летчик, не нужно на него обращать внимание.
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А Аваков свой в доску ога , херой лётчик хоть куда)))Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко - Цензор.НЕТ 3651
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при чем тут Аваков? Вметодичке ничего луше не нашлось?
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Это скунсы должны обижаться за такое сравнение.
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Их там всех перекопать надо и посадить все новое. зе,хватит уже проходить ликбез.Выходи.
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Ща ещё чутка подкачатся в лосинчиках и выйдет.

Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко - Цензор.НЕТ 2286
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А вот это хоть правда? Это все 73% и те миллионы лайкателей видосиков на ютюб пришли надавить на ВР, чтоб ЗЕ!лебобе погремушку 19-го отдали? Жиденько как-то, не?
Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко - Цензор.НЕТ 8387
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ЗЕ сидит у фейсбуке и видяшки снимает, вот и его почитатели решили шо можно и виртуально поддержать в интернетах))
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Фигню, как раз, постишь ты. Потому что на фото - зеля.
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https://www.instagram.com/vladimir_zelenskiy_official/?hl=uk

Я ХЗ он это или не он. Там вон инстаграмчик с этой фоткой. Жалуйтесь.
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Зе в это время стоял и смотрел, как гимнастки отрабатывают упражнения с булавами. Скупая мужская слеза, смешиваясь с клоунским гримом, упала на лацкан пиджака, на который реальный Голобородько откладывал бы с зарплаты года три.
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и камуфляж,заметим,не армейский,а ментовский...это 73%-ам на заметку... Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко - Цензор.НЕТ 4070
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Ну "комок" носит назвние "Город", "Urban" (ну там вариации по номерам). То что одето на челе - отношение длины окружности к диаметру... +yes растия. Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко - Цензор.НЕТ 5769
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Мне интересно, что с этим цирком будет делать Зеля? То что Югик алкаш явно профессиональный дебил, всем нормальным уже давно понятно.. Он он так зубами вцепился в кресло, что египетский отель покажется наивной игрой.
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Ну как же? Ролик запилит, голосовалку там в интернете... Ви как дитя малое.
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его бывший посол США в Украине Йованович протолкнула вместе с Мустафой Внайомом и Залещучкой.. такой себе якорь контроля за Порошенко.. а оказалось, что три додика редкостные дебилы!
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Слишком много чести, еще скунсов комиссиями исследовать!..
Сирьожа, постарайся пережить это самостоятельно!!
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тю...зато паблисити,у всех на устах. Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко - Цензор.НЕТ 610 какая разница,какой пиар,главное шоб не забывали.
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Иудушка Юрий Луценко. (Ч.1)
Самые громкие недорасследованные преступления новейшей истории
https://ord-ua.com/2018/01/29/iudushka-yurij-lutsenko-samyie-gromkie-*******************-prestupleniya-novejshej-istorii-/
Иудушка Юрий Луценко. Хит-парад лжи и предательства (Ч.2)
https://ord-ua.com/2018/02/02/iudushka-yurij-lutsenko-hit-parad-lzhi-i-predatelstva-ch2/
О таких, как наш Генпрокурор, в народе говорят: пустая бочка издает больше грохота.
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Оскорбление преодсавтиеля прессы должностным лицом! за это Беню лишили губернаторства.
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он нардеп а не пресса и вообще срюня бородатая женьщина
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что незя квартирного чмошника серюню в гавно макать еврооптимизда с пуштуном на пару Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко - Цензор.НЕТ 8522
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а как же - всех нардепов расстрелять. как велел Слуга народа?
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у вас на ферме все такие идиоты или ты старший?
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Какая нафиг комиссия!.. - Позвони в Общество по защите животных!
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Правильно. Скунсов надобно защитить от сравнения их с политической проституткой Лещенко.
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луценко и лещенко - обое рябое! Лет по пятнадцать им впаять и пусть петушатся, кто из них лучшая тела у параши!
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Тот случай когда нет ни малейшего желания принимать чью-либо сторону. НО. На скунса все-таки более югик похож.))))
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Ну хорошо, хорошо. Не скунс. Скунсов обижать то не стоит сравнивая Серожу - политическую проститутку с этими безобидными животными.
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какая противоречивая цаца. То "на его совести", то "ответит перед прокурорами".

Сирожа - пи....раз!
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Да походу там все поголовно завонялись - от сывочолого до прокугора с кабмином.
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А КТО ЖЕ САМ ЮГИГ? ОБЫЧНЫЙ ПРОСТИТУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ!
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А что- то в этом прозвище , тменно то что касается Лещенко, есть! Собственно говоря, кроме "политической " вони ,толку то больше никакого!
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Интересно, а гейпарады при Зе тоже будут?
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Терпіти не можу луценка, ч..мо ще те, але тут влучно ляпнув
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Югга , быстро домой на нары со своей женой ! Раскудахтался алкаш .
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Володе надо посадить (суд решит) с десяток всяких крутэлыкив....гарантирована любов.
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Как будто скунс это что-то плохое!
Ждем комментариев от зоозащитников!
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Вот здесь Югик прям в самый глаз Сподіваюся, що цим займеться кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, - Лещенко про "скунса" від Луценка - Цензор.НЕТ 9474 Точно на него озарение
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ясно. теперь у генерального будет кличка "скунс".
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Юрец тебе писец.Тебя опсыпят крысиным помётом и из мешка выпустят стаю голодных ласк
Сподіваюся, що цим займеться кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, - Лещенко про "скунса" від Луценка - Цензор.НЕТ 3519
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Чи не забагато Лєщєнка на цьому тижні ? Все-таки це рядовий безфракційний малорезультативний депутат,що іноді працює медіакіллером,як зливний бачок. Та від депутата Гаврилюка ,над яким так сміялися,користі більше !
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Он профессиональный перебежчик, перебегает к тем кто у власти. Но похоже даже Зеки решили его послать, неповезло.
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яка комісія прокурорів?! цим генпридурком повинна займатись комісія лікарів-психіатрів, і бажано в ізольованому приміщенні!!!
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Пища для соевых, которые отбеливают воров и поливают грязью всех оппонентов Пороха.
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луцик сказал чистую правду. что лещенко сделал хорошего и полезног для общества за 5 лет? ничего, а з.п получал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко
 
 
 
 
 
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