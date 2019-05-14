 Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.
Он отметил: "Оскорбительные высказывания остаются на его совести, а также надеюсь, что это будет предметом исследования со стороны квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая в таких случаях должна реагировать и которая, к сожалению, контролируется самим Луценко, которая отказывалась выносить ему любые предписания ранее".
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Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
позорники...
Кстати Югик, хоть и тупорылое чмо, но кличку дал в "десятку"..
Я ХЗ он это или не он. Там вон инстаграмчик с этой фоткой. Жалуйтесь.
Сирьожа, постарайся пережить это самостоятельно!!
Самые громкие недорасследованные преступления новейшей истории
https://ord-ua.com/2018/01/29/iudushka-yurij-lutsenko-samyie-gromkie-*******************-prestupleniya-novejshej-istorii-/
Иудушка Юрий Луценко. Хит-парад лжи и предательства (Ч.2)
https://ord-ua.com/2018/02/02/iudushka-yurij-lutsenko-hit-parad-lzhi-i-predatelstva-ch2/
О таких, как наш Генпрокурор, в народе говорят: пустая бочка издает больше грохота.
Сирожа - пи....раз!
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