 Поисковые группы "Эвакуация-200" за 5 лет вывезли с Донбасса 1736 тел погибших военных

Такие данные обнародовал на брифинге начальник управления Гражданско-военного сотрудничества (ГВС) Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"С 2014 года в рамках реализации гуманитарного проекта "Эвакуация 200" поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1736 тел, 865 транспортированы в места окончательного захоронения и переданы родственникам погибших", - сообщил Ноздрачев.
Он отметил, что за весь период АТО и операции Объединенных сил в ВСУ числилось 525 без вести пропавших. На сегодняшний день в ВСУ остается 71 военнослужащий, который считается без вести пропавшим. В то же время, Ноздрачев отметил, что уже есть 28 положительных результатов ДНК, "что дает нам возможность уменьшить количество защитников, которые считаются без вести пропавшими".
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Он напомнил, что гуманитарный проект "Эвакуация 200" в сентябре 2019 года отметит пятую годовщину, и добавил, что работа ВСУ по поиску пропавших без вести, эвакуации тел погибших и транспортировке к месту захоронения продолжается на постоянной основе. Отдел ГВС, координирующий указанный проект, способствует следственным органам, сотрудничает с органами государственной власти, в частности, учреждениями судебной экспертизы Минздрава, Нацполицией, Красным Крестом.
Низкий поклон и огромная благодарность.........
низкий поклон за ваши поиски с риском для своих жизней...не для слабаков работа...
спасибо, за каждого найденного безвестного солдата
и дважды спасибо - за опознанного Героя
Удачи твоему майору!!!)))))
Мало кто знает, что такое знать, что твой Брат умер... Я в январе 2015-го совершенно искренне не верил в гибель моего Друга под ДАП... пока не предстал перед его телом (я их ненавижу... но тело русня вернула!)... Это была точка...
А до этого момента игры разума настолько разгуливаются (да он просто потерялся в тумане - завтра выйдет к своим/может просто сбежал - да кому там не страшно?!/может в плен попал, только его еще свинособаки по ТВ не показывали/может его кадыровцы в рабство забрали (а вот это - реально хуже смерти!!!)/ и т.д.), что просто не знаешь куда себя девать и что делать!!!
Тело Брата... Которое ты видишь перед собой. В гробу. Равно как и анализ ДНК останков... Это оч страшно... Но это точка.
Это могила, на которую можно приехать. И знать его судьбу...((((((
Это оч важно!!!!!!!
Спасибо, Дорогие!!!
Проклинали войну
И такую работу -
При погрузке "двухсотых"
На борт вертолета
Спят солдаты под цинком
Пред Богом равны
По домам возвращаются
Чьи-то сыны
Им последнюю служит
"Тюльпана" наряд
Хоть тела их - не Души -
Вернем матерям.
(отрывок А.Ф.)