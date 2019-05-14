 Лещенко обвинил Луценко во втягивании Украины в противостояние на американских выборах

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.

"Я призываю Юрия Луценко не заниматься тем, чтобы вбрасывать, как деревяшки в костер, Украинское государство в этот конфликт, который сейчас разгорается между двумя партиями в Америке", - заявил нардеп.

"Один из высокопоставленных чиновников страны, представляющий страну в международных отношениях, представляет всю правоохранительную систему, который должен быть вне политики, фактически бросил украинское государство в этот ад противостояния на американских выборах", - добавил Лещенко.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вмешательство в выборы президента США производилось с территории Украины американскими гражданами.

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