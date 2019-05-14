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 Политика Украины
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 Лещенко обвинил Луценко во втягивании Украины в противостояние на американских выборах

Народный депутат Сергей Лещенко обвинил генерального прокурора Юрия Луценко во втягивании Украины в политическое противостояние на американских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.

"Я призываю Юрия Луценко не заниматься тем, чтобы вбрасывать, как деревяшки в костер, Украинское государство в этот конфликт, который сейчас разгорается между двумя партиями в Америке", - заявил нардеп.

"Один из высокопоставленных чиновников страны, представляющий страну в международных отношениях, представляет всю правоохранительную систему, который должен быть вне политики, фактически бросил украинское государство в этот ад противостояния на американских выборах", - добавил Лещенко.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вмешательство в выборы президента США производилось с территории Украины американскими гражданами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126834
 
 
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у Югика ничего святого, кроме собственного корыта. Настоящий дружбан Пети.
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НЕма чого звинувачувати,садити потрібно видатного зоолога Юггу Луценка. А гріхів у нього як у.... І всі визначені конкретними статтями ККУ.
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Во дебил продажный. Этот Лещенко. Заказ отрабатывает.
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Юра маладец некуда будет бежать свинкам и счета заморозят
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они оба влипли ,но зашквар луцыка ожидает знатный.эта история не одного дня.
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Україна - феномен. Країна стала ніби золотим Клондайком як для Республіканської партії США, так і для Демократичної партії США.... Головне, щоб не стала КЛОУНдайком))
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У меня некоторые время назад сложилось впечатление что этого Лященка управляет фсб через его русскою жену.
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спрыгивай с псилоцыбов, ано и папустит.
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Через Григоришина. Но и ватная баба тоже "хороша"
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Когда скунса (хорька), "зажимают в угол", он начинает "жидко срать" и смердеть во все стороны...
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Не понял. "генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вмешательство в выборы президента США производилось с территории Украины американскими гражданами." Источник: https://censor.net.ua/n3126834, этой фразе звучит только генеральный прокурор Украины, каким боком это втягивает Украину в американские выборы. Единственное что втягивает, так это то, что разборчивей надо быть в выдаче виз как американцам, а особенно недорогим россиянам.
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Навіть Генпрокурор Хряка Пшонка не був таким літератором і знатоком живої природи, як Петрове недорозуміння у кріслі Генпрокугога пан Юга власною персоною..
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Та оставте этого Джулиане в покое. Он в США никто. Старый маразматик который возомнил себя до того что думает что от него зависят отношения между США и Украиной. Если он будет дальше выпендриваться то может быть наказан за нарушения закона США который запрещает гражданским лицам вести межгосударственные переговоры без согласовывания и полномочий Госдепартамента. Зеленскому встречаться с таким одиозом - это унижение для государства а втягивания себя в виток противостояния с демократами которые сейчас контролируют нижнюю палату сената. Потому-что цель Джулиани в Украине это сбор компрометирующей информации на Байдена который сейчас является главным претендентом на пост президента от демократов. Джулиани отменил поездку в Украину из за того что пресса США подняла много шума из за этой его цели. Они расценивают это как попытку Джулиани втянуть иностранное государство в американский избирательный процесс. Это как раз то против чего США. Джулиани нужно как-то выкрутится из этой ситуации и он придумывает там всякие истории о "врагах" США в лице Сiрожи Лещенка из за которых он отменил свою поездку. А Югику Луценку вообще следует заткнутся и заниматься своим делом а не лезть в международную политику подливая масло в огонь. Эту непростую ситуацию должны тихонечко, без лишнего шума разрулить украинские дипломаты и просто отправить в длинное эротическое путешествие всех кто пытается втянуть в Украину в избирательный процесс в США, так как никто не знает кто будет следующим в Белом доме, возможно и Байден.
P.S> А Юга Луценко в этой ситуации просто феерический пи**рас.
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у Югика ничего святого, кроме собственного корыта. Настоящий дружбан Пети.
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Югик-прокурор ведёт себя так как будто думает что после того как его выгонят сраной метлой из офиса Трамп возьмёт его на работу в Департмент контроля алкоголя.
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Лучше бы эти двое (и Лещенко, и Луценко) завалили свои «хлеборезки»...........тот бзданул, тот перданул........и соревнуются кто круче........»😡
Как говорится: язык мой - враг мой.......
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Не нужно беспоиться, Югика никто всерьез не воспринимает, последняя отржыка корумпированного режима.
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Мне очень жаль тебя , если ты веришь что это так .
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себя полрохобота пожалей, когда закроется твоя свиноферма.
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А может луц ему заплатил? В Украине сложилась своя каста, как бы литературно выразится, - гнид. Обвинения от которых дают прибавку к карме обвиняемому. Сирожа самий яркий их представитель.
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Пару мыслей по этому поводу.
1. Американцы являются озабоченными по поводу вмешательства в их выборы. А сами в это время меняют неугодные правительства с помощью своей армии и цветных революций по всему миру.
2. Украинская власть конечно же вмешивалась в выборы американского президента. Помнится Аваков вообще жесть какую то писал насчет Трампа. А история с Манафортом более чем очевидна. Но разве это не законно (в т.ч. и по американским законам)? И зачем теперь все валить на Лещенко, если замарались все.
3. То, что делает сегодня Луценко - это жалкая попытка потерявших власть лузеров выслужиться перед хозяином (коим они считают действующего президента США) в надежде на то, тот их оставит у корыта.
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Лещенко влип по собственной глупости.
Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и прокурор, правая рука Трампа, доведет до нар Лещенко
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Серёжа попал с шантажом манафорта Лещенко обвинил Луценко во втягивании Украины в противостояние на американских выборах - Цензор.НЕТ 460 бедный бородатый женьщин Лещенко обвинил Луценко во втягивании Украины в противостояние на американских выборах - Цензор.НЕТ 8859
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Если бы Луценко не наговорил много чего Джулиани, чтобы тот не ехал к Зеленскому, эта охренительная (во всех смыслах) история вряд ли вообще вылезла бы.
По крайней мере сейчас.
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среуня делал всё чтобы обосратся вот теперь пусть кушает то об чём он кукарекал всё время Лещенко обвинил Луценко во втягивании Украины в противостояние на американских выборах - Цензор.НЕТ 1208
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