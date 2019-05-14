 Лещенко обвинил Луценко во втягивании Украины в противостояние на американских выборах

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.
"Я призываю Юрия Луценко не заниматься тем, чтобы вбрасывать, как деревяшки в костер, Украинское государство в этот конфликт, который сейчас разгорается между двумя партиями в Америке", - заявил нардеп.
"Один из высокопоставленных чиновников страны, представляющий страну в международных отношениях, представляет всю правоохранительную систему, который должен быть вне политики, фактически бросил украинское государство в этот ад противостояния на американских выборах", - добавил Лещенко.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вмешательство в выборы президента США производилось с территории Украины американскими гражданами.
Луценко.
P.S> А Юга Луценко в этой ситуации просто феерический пи**рас.
Как говорится: язык мой - враг мой.......
1. Американцы являются озабоченными по поводу вмешательства в их выборы. А сами в это время меняют неугодные правительства с помощью своей армии и цветных революций по всему миру.
2. Украинская власть конечно же вмешивалась в выборы американского президента. Помнится Аваков вообще жесть какую то писал насчет Трампа. А история с Манафортом более чем очевидна. Но разве это не законно (в т.ч. и по американским законам)? И зачем теперь все валить на Лещенко, если замарались все.
3. То, что делает сегодня Луценко - это жалкая попытка потерявших власть лузеров выслужиться перед хозяином (коим они считают действующего президента США) в надежде на то, тот их оставит у корыта.
Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и прокурор, правая рука Трампа, доведет до нар Лещенко
По крайней мере сейчас.